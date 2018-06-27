Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 июня 2018

Боевики терпят поражение за поражением на юге Сирии, а средства массовой информации, которые тесно сотрудничают с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра», продолжают попытки переложить ответственность за уничтожение объектов социальной гражданской инфраструктуры, домов мирных жителей, сельхозугодий и посевов на подразделения Сирийской Арабской Армии.

Вчера командование Сирийской Арабской Армии сделало заявление:

«Боевики группировки “Джабхат ан-Нусра”, потеряв большое количество бойцов и тяжелой техники в восточной части провинции Эс-Сувейда, отвели свои отряды в район населенного пункта Бусра аль-Харири.

Несмотря на крупное поражение, боевики перегруппировались и попытались перейти в наступление на позиции правительственных войск в районе города Деръа, но оно было отбито, а банды понесли крупные потери в живой силе и технике.

В случае продолжения боевых действий со стороны группировки “Джабхат ан-Нусра”, правительство Сирии оставляет за собой право на нанесение контрударов, а при необходимости — и на переход в наступление на позиции незаконных вооруженных формирований», — заявил официальный представитель САА.

Стало известно, что отступающие из городов и поселков боевики стараются оставить у себя за спиной только выжженную землю, совершенно не заботясь об оставшихся мирных жителях.

Так, в населенном пункте Дама в провинции Эс-Сувейда, боевики «Джебхат ан-Нусры»* перед тем, как оставить свои позиции, заминировали и подорвали станцию водоснабжения и ряд других жизненно важных социальных объектов, оставив без питьевой воды более пяти тысяч человек.

Во всех населенных пунктах, которые под напором сирийской армии оставили боевики, не осталось ни одного работающего медицинского учреждения, потому что джихадисты вывезли все медикаменты, а оборудование привели в полную негодность.

И без того плачевная гуманитарная ситуация на юге Сирии усугубляется тем, что соседние страны не желают помогать жителям Сирии. Иорданское правительство отказалось открыть границы, чтобы принять беженцев, бегущих от войны и действий боевиков и не разрешило проход гуманитарных колонн ООН. Видимо, они боятся, что через открытые коридоры в их страну хлынет поток боевиков, которых Иордания много лет снабжала оружием и обеспечивала медицинской помощью.

Сирийское правительство призывает жителей южных провинций Сирии покинуть районы, занятые боевиками, и не оказывать им помощь, а членов НВФ — сложить оружие и сесть за стол переговоров.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.