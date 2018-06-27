Русский ответ на еврейский вопрос или В человеке всё едино: душа, одежда, мысли

Можно упомянуть, что и Лесков, и Чехов неоднократно вступались за евреев.

«Такие писатели, как Н. С. Лесков и С.В. Максимов, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все – евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее формы, ее юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше, ни меньше, как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский; и Гоголь уже не смешит ее».

В 1897 г. Чехов занес в записную книжку такие размышления (а напечатано впервые в 1980 г.):

Давайте исходить из того, что любить любую нацию совершенно необязательно, что чаще всего любой народ относится к чужакам с подозрением, презрением или страхом. И это вполне естественно для среднего человека. Точно такие же чувства испытывают едва ли не все по отношению к случайному спутнику в купе, соседу по коммунальной квартире, «новенькому» в классе или во дворе и так далее.

Несколько раз за свою жизнь слышал обращенные в мой адрес слова: «жидовская морда!». Честно говорю, что происходило это не часто, ибо рост у меня достаточно высокий, да и вес около центнера. Помимо того – с младых ногтей любил подраться. Из-за этого явные антисемиты ведут себя в моем присутствии сдержано.

Прежде всего – посмотрите на мою фотографию. Я – не ариец.



А. Белый писал:

«Вы посмотрите списки сотрудников газет и журналов России: кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите сплошь имена евреев… И эта зависимость писателя от еврейской критики строго замалчивается: еврей-издатель, с одной стороны, грозит голодом писателю; с другой стороны, еврейский критик грозит опозорить того, кто поднимает голос в защиту права русской литературы быть русской, и только русской».

Куприн писал:

«Можно печатно и иносказательно обругать царя и Бога, а попробуй-ка еврея! Ого-го! Какой вопль поднимется среди всех этих фармацевтов, зубных врачей, адвокатов, докторов и особенно громко среди русских писателей, ибо, как сказал один очень недурной беллетрист, Куприн, каждый еврей родится на свет божий с предначертанной миссией быть русским писателем».

А вот что писал Бабель:

«Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай, будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого».

Что мы видим сегодня?

Политики:

Жириновский, Явлинский, Чубайс, Козырев, Примаков, Лифшиц, Сатаров, Немцов, Ресин, Гайдар…

Олигархи:

Смоленский, Гусинский, Ходорковский, Виталий Малкин, Петр Авен, Михаил Фридман…

А в их руках – 80% всех богатств России.

У многих евреев жизнь среди русских, в русской по духу стране, вызывает яростное неприятие.

Основная причина русского кризиса в том, что власть-то в России нерусская уже почти целый век.

Вспоминается формулировка из знаменитой статьи Эдуарда Тополя, что «мы получили реальную власть в этой стране». А ведь в России более 80% населения – русские.

Совершенно ясно, что разговор о еврейском преобладании в определенных сферах деятельности и о специфических, не всегда безобидных формах утверждения этого преобладания, – такой разговор сегодня необходим и неизбежен – и вести его надо в форме честного диалога.

Проявим некоторую интеллектуальную независимость.

В апреле этого года я совершал паломничество в Иерусалим. Когда наш автобус развернулся в сторону Египетской границы, то одна из моих попутчиц вытащила новую книжку Улицкой и с восторгом произнесла:

- «Она всё написала об этих местах! Обязательно прочтите эту книгу!»

Я – человек любопытный…

Хотя всегда с большим скепсисом относился ко всяческим раскручиваемым фамилиям коммерческих писательниц. Увы, все Дашковы, Маринины, Донцовы и Улицкие для меня слиты в некую однородную массу. Безусловно – у них есть почитатели. Книги этих писательниц не залеживаются на прилавках – значит, издавать их выгодно.

Вот я и решил познакомиться с творчеством Улицкой несколько поближе.\

Главная тема книги – судьба еврейского народа в двадцатом века. Подход весьма замысловат.

Основной герой книги – еврей, работавший в гестапо переводчиком. Он спасает других евреев из гетто, прячется от немцев в католическом женском монастыре, уходит к партизанам. После войны он принимает сан католического священника. В 1945-м году в Кармелитском монастыре города Кракова была только одна вакансия для поступающих в монастырь послушников. Претендентов было двое. Настоятель выбрал Даниэля Штайна, сказавши – ты еврей, тебе будет гораздо труднее найти свое место в церкви. Он оказался прав – вторым претендентом на единственное место был Кароль Войтыла. Он определенно нашел свое место в церкви.

Гитлеровский геноцид рассматривается современными евреями как индульгенция на все времена, включая грядущие. Существует некая национальная паранойя, заставляющая евреев раздувать мнимую опасность антисемитизма на тех местах, где его нет, и не было. И этот страх мешает диалогу.

У евреев совершается чтение молитвы «КОЛ НИДРЕ» – освобождение от обетов и клятв, которые давал человек. Раз в году, в Судный День, важный еврейский праздник, совершается покаяние и отпущение грехов. После троекратного произнесения молитвы все клятвы и обещания как бы аннулируются.

Молитва «КОЛ НИДРЕ» служила многие века основанием считать евреев «неблагонадежными», поскольку люди, с такой легкостью отрекающиеся от любых клятв и обетов, не могут быть надежными ни в каких делах.

Василий Белов писал: «Странный народ евреи. Утверждают, что Христа не было, а скажешь им, что он не был евреем, упрекают в антисемитизме».

Во всех Евангелиях апостолы называют Христа «Равви».

Так называют его ученики, так называет его народ. Догмат о Троице придумали философствующие греки-политеисты. До IV века о Троице вообще не говорили, об этом нет ни слова в Евангелии!

Блаженный Августин написал пятнадцать томов размышлений о тайне Святой Троицы. Но как можно об этом разглагольствовать? Этой высокомудрой болтовней ставится под сомнение непостижимость Творца! Как электричество устроено, никто не знает, а как устроен Бог, они знают! У евреев тоже есть такие исследователи, каббала этим занимается!

И Даниэль Штайн пытается возродить первохристианскую церковь в Израиле (иудео-христианскую церковь Иакова). Он убежден, что христианство начиналось как реформированный иудаизм.

И он, безусловно, прав.

Даниэль Штайн говорит: «Церковь виновата перед евреями! В городе Эмске нас расстреливали между двумя храмами – католическим и православным! Церковь изгнала и прокляла евреев и заплатила за это всеми последующими разделениями, всеми схизмами».

Почему Рим – Церковь-Мать? Рим – Сестра! Израиль не против мира, но не под Римом! Павел понимал, что языческие народы – это дикая ветвь, которую привили к природной маслине (Послание к римлянам 9,14)! Павел и представить себе не мог, что будет Церковь без евреев!

У иудеев, как и христиан, человек стоит в центре, не Бог. Бога никто не видел. В человеке надо видеть Бога. А у греков в центре – Истина. Принцип Истины. И человека ради этого принципа можно уничтожить. Не каждому нужна такая истина, которая уничтожает человека.

Главное в учении Даниэля Штайна – веруйте как хотите, это ваше личное дело, но заповеди соблюдайте, ведите себя достойно. Между прочим, чтобы хорошо себя вести, не обязательно даже быть христианином. Можно быть даже никем. Последним агностиком, бескрылым атеистом.

Чего же хочет Господь? Послушания? Сотрудничества? Самоуничтожения народов? Урок Даниэля Штайна сводится к тому, что совершенно не имеет значения, во что ты веруешь, а значение имеет только твое личное поведение.

Весь пафос нового учения сводится к обыкновенному экуменизму.

Можно отнести к несомненным достоинствам книги то, что читать её интересно. Главные герои обаятельны, вызывают симпатию своими мыслями и поступками. Ярко, и с большой симпатией, нарисована картина Израиля и тех людей, которые населяют эту маленькую страну.

Впечатляет авторское размышление о том, что главнейшая из просьб, адресованных к Господу Богу – это прошение христианской кончины, мирной, непостыдной и безболезненной.

Вызывает сомнение кочующая из одной работы в другую цифра о шести миллионах жертв Холокоста.

В фильме «Ночь и туман» (1955) говорилось, что только в одном Освенциме погибли 9 миллионов евреев. А в самом Освенциме мемориальная доска сообщала об уничтожении здесь 4 миллионов человек, причем не только евреев. Эта цифра фигурирует во многих справочниках.Но белорусский журналист Евгений Ростиков писал в газете «Завтра» (№ 332), что мемориальную доску сняли и «вместо 4 миллионов заговорили об одном миллионе человек 27 национальностей, в основном граждан Польши, СССР, Югославии, Чехословакии, Франции, а также евреев и цыган из разных стран». А недавно вернувшийся из Польши адвокат Валерий Ерчак привез путеводитель по Освенциму, изданный в 1997 году, где указана цифра 360 тысяч, в том числе и евреев. Русских или белорусов погибло гораздо больше, процент погибших от довоенной численности народа гораздо выше у цыган (да и у поляков не маленький).

Возникает масса вопросов.

Почему надо отдельно чтить жертв холокоста, а не всех жертв геноцида? Или это все та же извечная еврейская претензия на «избранность»? Для жертв фашизма, проживающих на территории России, выделяемая немцами компенсация в 15-20 раз меньше, чем для узников фашизма, живущих в странах Европы, США, Канады, Израиля. Это с какой же стати такая оскорбительная дискриминация?

Что вызвало резкое неприятие?

У писательницы не нашлось ни одного доброго слова, обращенного к той стране, где она родилась и выросла. Нет ни слова о тех русских солдатах, благодаря которым был разгромлен Третий рейх, а еврейский народ был спасен от полного уничтожения. Вот некоторые реплики, по которым можно легко прочитать отношение автора к русским.

Учительница литературы Зинаида Генриховна Шимес говорит о своей русской коллеге: «Не представляю себе, как эта никчемная Тамара Николаевна будет вести русскую литературу XIX века. Она сама совершенный неуч».

На митинге памяти жертв Холокоста в Эмске выступает глава местной администрации. Один из выживших жителей гетто пишет: «От выступления Рымкевича все мы получили такое же удовольствие, как от чтения советских газет, – излечивает от симпатий к социализму».

В своих молитвах Штайн поименно называет тех, кто был добр к нему лично, – поляков Валевичей, белорусов Харкевича и Лебеду, даже эсэсовца Рейнгольда. Но в этот синодик не записано ни одного русского имени.

От своего имени Улицкая пишет: «На Западе церковь слита с культурой, а в России – с бескультурьем. В России церковь гораздо слабее сцеплена с культурой, она гораздо больше связана с примитивным язычеством. …интересно посмотреть, что останется в России от самого христианства, если вычесть из него язычество…»

От имени безвестной старушки произносится покаянная формула якобы всего белорусского народа: Скажи своему Богу, чтоб простил нас и на нас более не гневался. Он на нас за тех безвинно загубленных евреев Полынь-звезду свою наслал». Имеется в виду Чернобыльская авария.

А вот и финальная сцена романа. Иерусалимский синдром вынуждает русского искателя Истины Федора Кривцова пройти многолетнюю школу послушания в монастырях Мордовии, Валаама, греческого Афона только для того, чтобы впасть в ересь на Синайских горах. Там он нашел старца-пустынника, провозгласившего себя патриархом Истинной Церкви Христа. (А все остальные, выходит, не истинные?) Было в той Церкви три человека, но остался один Федор.Религиозная экзальтация ведет Федора на преступление. Он ночью залезает в жилье Даниэля Штайна, чтобы узнать тайное учение евреев. Федор искренне убежден, что евреи обманули весь мир, бросили миру пустышку христианства, оставив у себя и великую тайну, и истинную веру. Нет в мире Бога, кроме еврейского. И они будут хранить его вечно, пока силой не вырвут у них тайну. У евреев тайное знание, они владеют Богом, Бог их слушает. Они украли нашего Бога, бросили миру сказку о Деве, а Бога оставили себе.

Во время ограбления в комнатку зашел сторож Юсуф, и Федор зарезал его.

Золотое правило этики, приписываемое еврейскому философу первого века Гилелю: «Не делай ближнему того, чего не хочешь, чтобы он делал тебе». И слова эти можно с равным успехом отнести и к Федору Кривцову, и к писательнице Улицкой. Если ты взял на себя грех убийства, то надо быть готовым к возмездию. Если ты решил объявить один народ (или одну нацию), «избранным», исключительным, то будь готов к тому, что у тебя найдется достаточно много критиков с весомыми аргументами.

Беда нынешней России, что таких писательниц издают массовыми тиражами, внушают, что именно такой взгляд на историю, на религию, на межнациональные отношения и политические вопросы – самый правильный. И именно такие писатели получают Букеровские премии.

Полное расхождение внутренней пропаганды с внешней, а их обеих с реальной идеологией – самый наглядный признак нежизнеспособности режима. Главный вопрос идеологии – самоидентификация: кто мы?

Ответ здоровых сил России, находящихся в разной степени оппозиционности к правящей бюрократии, прост: люди разных национальностей и религий (включая, разумеется, атеистов), объединенные русской культурой.

На том стою.

P.-S. Раскопал любопытную цитату:

У Карла Маркса имеется работа «К еврейскому вопросу» (впервые на русском языке появилась в сборнике ранних работ классика в издательстве «Социология». М., 2000 г.).

Вот одна обширная цитата из этой работы:

«Поищем тайны еврея не в его религии, – поищем тайны религии в действительном еврее.

Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие.

Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги.

Но в таком случае эмансипация от торгашества и денег – следовательно, от практического, реального еврейства – была бы самоэмансипацией нашего времени.

Организация общества, которая упразднила бы предпосылки торгашества, а следовательно и возможность торгашества, – такая организация общества сделала бы еврея невозможным. Его религиозное сознание рассеялось бы в действительном, животворном воздухе общества, как унылый туман».

P.-S. Вот ещё один толковый материал по теме, опубликованный на сайте "Суть времени": http://gazeta.eot.su/article/tolerant-obelitelnicaСпасибо коллеге avara2008 за ссылку.

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2014 г.