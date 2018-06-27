Пирамиды в Китае: частное путешествие

Китайские пирамиды. Впервые были обнаружены американским военным летчиком в 1945-м году, первый европейский археолог приблизился к ним в 1994, я узнал о них в 2008 – поразился, такое грандиозное явление, а я о нем ничего всю жизнь не знал.

Высота самой большой из них – около 300 м, в 2 раза выше, чем пирамида Хеопса, но есть и совсем небольшие, – всего их больше сотни.

Город Сиань (Xi'an). В 80-ти километрах от него находится та пирамида, которую мы поехали осматривать. Мы поехали на такси. В какой-то момент среди китайских агро-промышленных пейзажей мы увидели на горизонте цепочку пирамид.

Я сделал для вас панораму, кликните по ней она увеличится. Крайняя слева – это та пирамида, к которой мы едем:

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Вот она же – наша цель, пирамида. В нее упирается дорога, по которой мы едем. Такси, на котором мы едем.

Она же – ближе:

Если посмотреть направо, то там глиняный карьер, где делают глиняные кирпичи, над самым краем обрыва – 2 небольшие пирамиды. Справа, над горизонтом, видны еще две (да нет же, целых 5, оказывается!). Слева тоже:

Дорога, подходит к пирамиде, поворачивает направо и раздваивается: одна часть огибает пирамиду и уходит за нее, другая – так и уходит направо. Вот панорама этого перекрестка с красавицей-пирамидой (кликните, она увеличится):

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]]>< ![CDATA[ ]]> Посмотреть эту пирамиду на карте Google< ![CDATA[]]>]]>

Информация в Интернете: ]]>< ![CDATA[ ]]> Пирамиды Китая< ![CDATA[]]>]]>

Я обошел пирамиду. С противоположной стороны она выглядит так (кликните, увеличится):

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Подошел ближе – здесь, у подножия пирамиды, в полиэтиленовых пакетах выращивают яблоки:

Поздоровался с китаянкой, трудившейся на этой делянке в полном одиночестве, иду дальше, к пирамиде:

Стоп! Барьер. Два ряда капитальных проволочных ограждений:

Панорама ограждения (кликнуть):

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Идем назад, т.е. влево, если смотреть на панораме. Ниже снимок из крайней левой точки, – видно, как по ребру пирамиды вверх идет тропинка:

Панорамный вид этого же ребра пирамиды (кликнуть), – слева, на дороге, мы, туристы:

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А если посмотреть налево от дороги, то видна еще одна небольшая пирамида:

Еще одна панорама нашей пирамиды (клик):

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Через заросли кипарисов идем, все вместе, на тот склон, откуда мы приехали, – ищем тропинку, – мало ли, вдруг здесь есть проход к вершине пирамиды?

Но нет, и здесь появляются такие же столбы с проволокой:

Идем вдоль столбов, появились таблички "Ахтунг!" на китайском:

Музейная стелла, дальше синий железный забор (на фото он слева):

Идем вдоль забора:

Забор заканчивается протянутой проволокой с привязанной на нее, чтобы лучше была видна, синей лентой и табличкой (Виктор переводит) запрещающей все:

Смело ныряю под проволоку и делаю 1 кадр. Только один. Играющие в "Крайзис" знают, что иногда у тебя есть право только на один выстрел. Не успел – тут же набегают корейцы и убивают тебя. Я успел. Тут же набежали китайцы и потребовали, чтобы мы немедленно убрали фотоаппарат и не менее немедленнее удалились. Вот этот снимок. Это раскоп у подножия пирамиды:

Вообще-то, китайцы копают крайне мало и крайне осторожно. Из 60-ти километров армии терракотовых воинов (включая крепость и дворец) раскопано 10%, для публики выставлено и того меньше, но впечатляет (расскажу, покажу в одном из постов). Курган императора Цинь-ши Хуанди (действительно курган, не пирамида) – объявили, что будут раскапывать через 100 лет. И очень засекреченно копают, европейцев не пускают. Откуда взялись пирамиды, кто их построил, что содержат – неизвестно. Но, например, в армии терракотовых воинов, каждый военачальник держал меч с МОЛИБДЕНОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, что абсолютно невозможно при том уровне технологий. Что содержат пирамиды – непонятно, но китайцы исходят из того, что они могут содержать все, что угодно, поэтому секретят раскопки, засаживают пирамиды для маскировки кипарисами и елками, врут, что это просто курганы из песка и глины, называя имена древних, живших 2000 лет назад и более, императоров и военачальников, чьи, как выяснили в последние 20 лет китайские ученые, это якобы и есть курганы.

Короче, китайцы потребовали, чтобы мы убирались. Я потребовал в ответ, чтобы они пригласили главного. Пришел главный, представился аспирантом местного университета, попросил, чтобы мы уходили. Я попросил его ответить на 3 вопроса и после этого мы уйдем. Он согласился. Я спросил, что это? что это за пирамиды? Он сказал - курганы древних полководцев из песка и глины. Я спросил, как такое возможно, чтобы из песка и глины, если у них такие четкие грани и ребра? что если бы были из песка и глины, то формы расплылись бы через пару сотен лет, а тут стоят более 2000 лет и такие четкие, и только слегка припылились? что, наверно, это, все же, пирамиды? Он сказал, да нет никакие не пирамиды, курганы, просто хорошо сохранились, что имя генерала, чей это курган, написано на стелле, которую они поставили здесь, вон видите, несколько лет назад, и что когда-то это место откроется для посетителей, а сейчас они только начали копать и смотреть здесь нечего, и что до свидания.

Мы попросили его сфотографироваться с нами на память и попрощались. Это было 24-го мая 2010 года.

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