Пчелиный апокалипсис: через 17 лет мир останется без фруктов

В России численность пчёл за последние 10 лет сократилась на 40%, сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики». В США уже погибло 90% популяции дикой и 80% домашней пчелы.

«Если такая тенденция сохранится, пчелы могут исчезнуть как вид уже к 2035 году.

Из-за этого невозможно будет разводить до трети важнейших агрокультур. И в целом исчезновение пчел вызовет глобальную экологическую катастрофу», — предупреждают в Союзе органического земледелия, ссылаясь на данные исследований.

Проблемой исчезновения пчел озаботились и в ФАО — Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, ФАО даже учредила Всемирный день пчёл, в этом году он прошел впервые — 20 мая.

Вместе с Всемирной организацией здравоохранения ФАО также разработала Международный кодекс поведения в области управления использования пестицидов.

«Каждый из нас несет личную ответственность за защиту пчёл, и мы все должны делать выбор в пользу опылителей. Даже выращивание домашних растений, чтобы кормить пчел, способствует этим усилиям», — отметил генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

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Между тем, эксперты, опрошенные журналистами «Российской газеты», сомневаются в выполнении положений кодекса. В целом пока нет должного понимания проблемы.

«В Европе уже несколько лет как запретили один из сильнейших ядов — все гербициды на основе глифосата, использующиеся для борьбы с сорняками, — рассказывает директор Института органического сельского хозяйства Иван Гараев. — Одна из крупнейших мировых торговых сетей даже прекратила продажи этих гербицидов, в том числе в России».

Однако продолжает Гараев, если говорить о комплексных мерах по снижению пестицидной нагрузки на почву, растения, экосистему и даже человека, то единственный регион в России, где принимаются меры, это Белгородская область.

«В этом регионе хотят сократить внесение пестицидов на треть и внедрить биологические приемы повышения урожайности. Пока такое решение для России беспрецедентное. Между тем ежегодное сокращение внесения удобрений и химзащиты растений повлияет не только на увеличение популяции пчел, но и положительно скажется на здоровье людей», — говорит Иван Гараев.

По его словам, в Китае, который уже столкнулся с проблемой вымирания пчёл, опыление вынуждены проводить вручную. Рабочие каждый день во время цветения обходят поля и отряхивают растения.

При этом о том, что человечество просуществует не более четырех лет, если исчезнут пчёлы, предупреждал еще Эйнштейн. Пчелы опыляют более 75% сельхозкультур. Их исчезновение, например, уничтожило бы яблоки, огурцы, помидоры, кофе, какао и множество других культур.

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