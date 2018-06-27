Отстать от самоубийц — полезно

«Вассерман прокомментировал заявление Улицкой об отставании России от Европы».

Поскольку часть сказанного мною по телефону то ли не расслышали, то ли политкорректно не сочли возможным публиковать, цитирую текст в том виде, в каком его сам запомнил:

«Совершенно согласен с Улицкой в том, что мы на целую историческую эпоху отстали от Запада — точнее, от его движения в пропасть. Поэтому вполне можем, несмотря на уговоры Улицкой и её единоверцев по тоталитарной секте «либералы», выбрать путь развития, а не упадка. Некоторые его — упадка — проявления могут выглядеть очень изящно и приятно. Но это не означает, что они способны породить что-то полезное для стран и народов. Напротив, исторически опыт последней пары веков доказал, что чем активнее Запад продвигает свои идеалы, тем опаснее он становится для себя самого и для окружающих. Если Улицкая этого не видит и принимает чахоточный румянец за признак здоровья — её несчастье. Но оно никоим образом не должно касаться нашего народа и нашей страны».

Источник — https://awas1952.livejournal.com/

Источник: vassermans.ru