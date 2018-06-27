Новости Украины и Новороссии 27 июня 2018

Реализация принципов Альтернативной «Украины» и ее интеграция в общерусскую цивилизацию — это длительный процесс, требующий целенаправленной работы заинтересованных элит на определенной территории.

Таких элит сегодня на Украине нет, и русофобский правящий режим не допустит на подконтрольной территории становления своего могильщика.

Без элит никакой политический процесс невозможен, и формироваться они должны не в сопредельных государствах, например в России, а на территории Украины, иначе их может не воспринять значительная часть украинского населения. То есть потенциально нужна украинская территория как плацдарм для формирования сил и средств Альтернативной «Украины».

Такая территория есть, это непокоренный Донбасс. Он признан всеми, включая и Россию, как часть Украины, на которую не распространяется киевская власть.

Как бы ни называли эти республики, они фактом своего существования доказывают возможность создания на украинской территории альтернативных органов власти.

В ДНР-ЛНР проживает несколько миллионов бывших граждан Украины, которые свое будущее видят только в едином пространстве русской цивилизации. Здесь созданы властные органы, ориентированные на Россию и обеспечившие в условиях войны жизнедеятельность региона.

Здесь есть правоохранительные органы, гарантирующие порядок и безопасность граждан. Здесь есть боеспособная армия, успешно противостоящая вооруженным силам Украины. Здесь функционируют структуры социальной защиты, здравоохранения и образования.

На этой территории сосредоточена масса предприятий разных отраслей промышленности. Здесь развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая связь между частями республик, Россией и Украиной.

Здесь создано много для нормальной жизни людей, но здесь нет мира и признания факта существования неподконтрольного киевским властям Донбасса.

Опыт аналогичных непризнанных анклавов, таких как Приднестровье, Абхазия, Северная Осетия, Нагорный Карабах, показывает, что процесс их признания может тянуться десятилетиями и без согласия государства, куда они входили, завершить его очень сложно. Правящий режим на Украине рассматривает только один путь возвращения Донбасса — его зачистка и украинизация по бандеровским лекалам. Это, естественно, неприемлемо.

К решению этой проблемы можно подойти с другой стороны. Не добиваться отделения Донбасса или возвращения его на Украину, а интегрировать Украину в Донбасс.

Он может стать плацдармом для начала переформатирования Украины, центром распространения новой идеологии на всю Украину и точкой сборки нового государства.

На первый взгляд, это звучит парадоксально, но этот путь может вывести всех из сегодняшнего тупика. Украина, стремительно сползая к нацистской диктатуре и к полномасштабной гражданской войне, начинает представлять серьезную угрозу как для своего населения, так и для всех своих соседей.

Сегодня на Украине нет сил, способных остановить радикализацию общества, это может сделать только внешняя сила. Использовать ее пока не собирается ни Запад, ни Россия.

Такой «миротворческой» силой при определенных условиях может стать Донбасс, грамотно заведенный на Украину. При этом имидж Донбасса как сепаратистского анклава, ведущего военные действия за отделение от Украины, должен принципиально измениться. Он должен трансформироваться и представлять Донбасс как украинскую территорию формирования политических, общественных и военных сил, способных и готовых освободить украинских граждан от нацистского режима и прекратить гражданскую войну.

Эти условия надо создавать. Главное из них заключается в формировании на территории Донбасса альтернативной Киеву украинской власти, тем самым создавая систему «двоевластия» на Украине и доказывая несостоятельность и нелегитимность правящего режима. Эти структуры должны действовать параллельно с органами власти ДНР и ЛНР, не вмешиваясь в их текущую деятельность.

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Законных оснований для этого более чем достаточно, начиная от выполнения Декларации о государственном суверенитете Украины 1991 года до незаконного переворота 2014 года и нелегитимности так называемого «избрания» сегодняшней власти.

Зачем это надо? Все процессы отделения или разделения государства в итоге неизбежно упираются в международное признание, и судьба таких анклавов незавидна. Они могут десятилетиями влачить жалкое существование, и их население будет иметь серьезные ограничения.

Поэтому при возникновении непримиримого противостояния в государстве необходимо искать пути перехвата власти уже признанного государства, а уже потом решать вопросы его будущего, в том числе путем его разделения и отделения от него.

Разделение Украины сейчас никто не признает. Правящий режим добровольно власть никогда не отдаст и не позволит сформироваться ей на подконтрольной территории. Следовательно, надо создавать альтернативную украинскую власть вовне и заводить ее на Украину. Эта власть должна формироваться не в Москве, а на Донбассе, и временной столицей может быть Донецк или любой другой город этого региона.

В данной ситуации надо бороться за делегитимизацию правящего режима на Украине и формировать альтернативную ему власть не только от имени населения Донбасса, но и от имени населения прилегающих к Донбассу регионов, готовых интегрироваться с ним. Для этого необходимо? создавать в этих регионах группы сторонников Альтернативной «Украины» и по аналогии уже с двумя республиками создать республики в этих регионах с представительством пока «в изгнании» на территории Донбасса.

Для интеграции регионов, в первую очередь Юго-Востока, должны быть разработаны условия и механизмы присоединения других регионов Украины к Альтернативной «Украине». Вместе они будут выступать уже от значительной части населения Украины и создавать прецедент существования парарлельной власти, предлагающей народу Украины иной путь развития в составе общерусской цивилизации.

Альтернативная власть совместно с руководством республик должна начинать процесс формирования механизмов и средств давления на правящий режим Украины.

При этом добиваться признания ее стороной переговоров с киевским режимом и формулировать условия будущего Украины. Минские переговоры также будут нужны, только не для торга с режимом об условиях ассимиляции Донбасса, а об условиях его капитуляции и порядке возрождения цивилизованной государственности на этой территории.

Всем надо будет показывать и доказывать, в том числе и Западу, что с правящим на Украине режимом вести переговоры о мире бессмысленно, он представляет партию войны и при нем мира на Украине никогда не будет. Надо использовать все возможности для признания Альтернативной «Украины» правопреемником украинской государственности.

Все это возможно только при признании международным сообществом легитимности иной власти. Без этого процесс становления Альтернативной «Украины» может затянуться на долгие годы с неизбежными международными санкциями и политической и экономической изоляцией этой территории.

Донбасс может стать ключом к переформатированию Украины, и этот процесс может пойти как по мирному, так и по силовому сценарию. При мирном сценарии при посредничестве Запада и России признается Альтернативная «Украина» и отрабатываются механизмы отстранения от власти нынешних украинских правителей.

При силовом сценарии новой украинской армии придется зачищать страну от сторонников киевского режима и обеспечивать альтернативной власти условия для переформатирования основ государственности Украины.

С Киевом переговоры вести, конечно же, надо, а для этого необходима сила. Она самый убедительный аргумент в переговорах. С этой целью надо формировать не ополчение для защиты Донбасса, а новую украинскую армию для защиты мирного населения Украины от оккупационных сил нацистского режима. Формировать также и новые правоохранительные органы для наведения порядка в стране.

Кто-то должен будет утилизировать радикалов, творящих беспредел по всей стране. Они уже официально получили на руки оружие, и уговоры тут не помогут. Не действующая же полиция во главе с Аваковым, который сам подлежит зачистке, будет это делать. Это под его руководством вскормлены и воспитаны цепные псы для травли и запугивания мирного населения. Для таких задач нужны соответствующие рычаги принуждения.

Формирование новых структур управления Альтернативной «Украины» и принятие условий ее интеграции в общерусскую цивилизацию — процесс длительный и многоэтапный.

Одним из определяющих этапов является признание Альтернативной «Украины» международным сообществом. Только после этого могут рассматриваться вопросы ее будущего государственного устройства.

Как унитарное государство эта территория существовать уже вряд ли сможет. Инструментом решения проблемы может стать децентрализация, которая приведет либо к дезинтеграции, либо к пересборке государства на новых принципах. Это вопросы весьма отдаленного будущего, и решать их придется с учетом множества факторов и интересов как внутри, так и вне Украины.

Донбасс как точка сборки Альтернативной «Украины» необходим при любом сценарии развития ситуации. Именно он может стать основным элементом в процессе трансформации украинского общества и его возвращения в общерусскую цивилизацию.

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Юрий Апухтин