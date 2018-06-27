Никогда больше не бойтесь рака!

Концептуал СМИ Почему не работают традиционные методы лечения онкологии? Возможно ли исцеление от болезни?

По данным Всемирной организации здравоохранения рак входит в десятку ведущих причин смерти людей по всему миру. В странах с высоким уровнем дохода ситуация и того хуже: онкологические заболевания уступают первенство только ишемической болезни сердца и инсульту. Миллионы людей ежегодно получают такой диагноз и миллионы умирают, т.к. официальная медицина, несмотря на все современные и весьма дорогостоя- щие методы диагностики и лечения, бессильна предотвратить такую горькую участь большинства больных. Прогнозы ВОЗ также неутешительны – смертность от рака с каждым годом будет только расти. Поэтому диагноз «рак» обычно воспринимается как страшный приговор.



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