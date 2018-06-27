Манипуляция массовым сознанием в России.

"Та­ким об­ра­зом, сог­ла­ша­ясь на пос­тро­ение в Рос­сии по­лити­чес­ко­го по­ряд­ка, ос­но­ван­но­го на ма­нипу­ляции соз­на­ни­ем, каж­дый дол­жен от­да­вать се­бе от­чет в том, что с очень боль­шой ве­ро­ят­ностью его ста­тус бу­дет по­нижен. А зна­чит, все обе­ща­емые бла­га вро­де граж­дан­ских сво­бод, ощу­щения се­бя хо­зя­ином и пр., прев­ра­тят­ся в ли­шен­ные вся­кого со­дер­жа­ния поб­ря­куш­ки. А тот, ко­му по­везет по­пасть в ма­нипу­лиру­ющее мень­шинс­тво, ста­нет од­ним из та­ких уг­не­тате­лей сво­их соп­ле­мен­ни­ков, ко­торые вы­нуж­де­ны бу­дут это уг­не­тение на­ращи­вать и изощ­рять. Ти­ран мо­жет по­доб­реть и по­мяг­четь — и ему бу­дут бла­годар­ны. Но ма­нипу­лятор этой воз­можнос­ти ли­шен — проз­ре­ва­ющий че­ловек при­ходит в ярость."

"Манипуляция сознанием " Сергей Кара-Мурза

В течение последних двадцати лет наше общество было объектом очень интенсивной кампании по манипуляции сознанием. Благодаря этой кампании и удалось произвести огромную по масштабам и глубине революцию – осуществить смену общественного строя, общественного сознания и культно-цивилизационного кода. Произведенная в СССР кампания по манипуляции сознанием была исключительно эффективна.

Если считать, что мы представляем из себя народ (то есть связанную общей культурой общность с надличностным разумом и коллективной памятью), то надо признать: в ходе этой кампании наша народная мудрость почему-то дала осечку. В результате этого сбоя в общественном сознании мы переживаем не только глубокий экономический, но и культурно-нравственный кризис. Преодоление его возможно лишь в том случае, если мы вновь обретем культурную идентичность, овладеем новой ситуацией в нашем духовном пространстве и восстановим присущие нашей национальной культуре координаты для ориентации в вопросах Добра и Зла.

Манипуляция массовым сознанием есть один из способов управления людьми путем создания иллюзий или условий для контролирования поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе людей направлении. В отличие от пропаганды, которая была основным идеологическим инструментом и оружием в борьбе с политическими конкурентами и является систематическим распространением фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе заведомо ложных, для воздействия на общественное мнение с целью мобилизации и побуждения людей к действию, манипуляция есть латентное воздействие на подсознание индивидуумов посредством слов, жестов, визуальных образов, музыкального сопровождения и др., внедрение в подкорку идей и желаний, которые заведомо выгодны манипулятору, а жертва искренне убеждена в том, что это решение есть ее личный и осознанный выбор. В большинстве своем жертва манипуляции даже не подозревает о том, что мысли в ее голове и самые глубинные желания есть установка, запрограммированная кем-то из вне.

Манипулятивные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни как во всем мире, так и в России. Они используются как в экономических отношениях, так и в политических. В бесконечном потоке информации и огромном количестве информационного мусора сложно отличить правду ото лжи. Повсеместно используются такие методы как игра слов, подмена понятий, замалчивание, использование метафор и образов, игра с ассоциациями, воздействие на логическое мышление, кратковременную и историческую память, и прочее.

Манипуляторы фабрикуют и вбрасывают в общественное сознание огромный поток ложных понятий, смысл которых установить невозможно.

Уже Лебон заметил, что эффективнее всего в манипуляции сознанием действуют слова, которые не имеют определенного смысла, которые можно трактовать и так, и эдак. К таким словам он отнес слова «свобода», «демократия», «справедливость» и т. п. Это самые боевые слова в идеологических программах. Как и в 90-е сейчас либеральная оппозиция активно спекулируют на понятии «свобода».

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Источник: zen.yandex.ru