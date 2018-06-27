Манипуляция массовым сознанием в России.
"Таким образом, соглашаясь на построение в России политического порядка, основанного на манипуляции сознанием, каждый должен отдавать себе отчет в том, что с очень большой вероятностью его статус будет понижен. А значит, все обещаемые блага вроде гражданских свобод, ощущения себя хозяином и пр., превратятся в лишенные всякого содержания побрякушки. А тот, кому повезет попасть в манипулирующее меньшинство, станет одним из таких угнетателей своих соплеменников, которые вынуждены будут это угнетение наращивать и изощрять. Тиран может подобреть и помягчеть — и ему будут благодарны. Но манипулятор этой возможности лишен — прозревающий человек приходит в ярость."
"Манипуляция сознанием " Сергей Кара-Мурза
В течение последних двадцати лет наше общество было объектом очень интенсивной кампании по манипуляции сознанием. Благодаря этой кампании и удалось произвести огромную по масштабам и глубине революцию – осуществить смену общественного строя, общественного сознания и культно-цивилизационного кода. Произведенная в СССР кампания по манипуляции сознанием была исключительно эффективна.
Если считать, что мы представляем из себя народ (то есть связанную общей культурой общность с надличностным разумом и коллективной памятью), то надо признать: в ходе этой кампании наша народная мудрость почему-то дала осечку. В результате этого сбоя в общественном сознании мы переживаем не только глубокий экономический, но и культурно-нравственный кризис. Преодоление его возможно лишь в том случае, если мы вновь обретем культурную идентичность, овладеем новой ситуацией в нашем духовном пространстве и восстановим присущие нашей национальной культуре координаты для ориентации в вопросах Добра и Зла.
Манипуляция массовым сознанием есть один из способов управления людьми путем создания иллюзий или условий для контролирования поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе людей направлении. В отличие от пропаганды, которая была основным идеологическим инструментом и оружием в борьбе с политическими конкурентами и является систематическим распространением фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе заведомо ложных, для воздействия на общественное мнение с целью мобилизации и побуждения людей к действию, манипуляция есть латентное воздействие на подсознание индивидуумов посредством слов, жестов, визуальных образов, музыкального сопровождения и др., внедрение в подкорку идей и желаний, которые заведомо выгодны манипулятору, а жертва искренне убеждена в том, что это решение есть ее личный и осознанный выбор. В большинстве своем жертва манипуляции даже не подозревает о том, что мысли в ее голове и самые глубинные желания есть установка, запрограммированная кем-то из вне.
Манипулятивные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни как во всем мире, так и в России. Они используются как в экономических отношениях, так и в политических. В бесконечном потоке информации и огромном количестве информационного мусора сложно отличить правду ото лжи. Повсеместно используются такие методы как игра слов, подмена понятий, замалчивание, использование метафор и образов, игра с ассоциациями, воздействие на логическое мышление, кратковременную и историческую память, и прочее.
Манипуляторы фабрикуют и вбрасывают в общественное сознание огромный поток ложных понятий, смысл которых установить невозможно.
Уже Лебон заметил, что эффективнее всего в манипуляции сознанием действуют слова, которые не имеют определенного смысла, которые можно трактовать и так, и эдак. К таким словам он отнес слова «свобода», «демократия», «справедливость» и т. п. Это самые боевые слова в идеологических программах. Как и в 90-е сейчас либеральная оппозиция активно спекулируют на понятии «свобода».
Далее - https://zen.yandex.ru/media/id/5aaac50b9d5cb3ab0d6fa75f/manipuliaciia-massovym-soznaniem-v-rossii-5b337381146cd600a920e4deДалее -
Источник: zen.yandex.ru