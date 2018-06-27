Либеральная мечта о компромиссе с Америкой

Министр энергетики РФ Александр Новак провёл двустороннюю встречу с главой минфина США Стивеном Мнучиным, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Новак находится в Вашингтоне для участия во Всемирной газовой конференции. На ее полях он уже встретился с министром энергетики США Риком Перри, а также заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. С Перри он, в частности, обсудил реализацию проекта «Северный поток — 2». Комментирует публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман.

Источник — http://dentv.ru/

Источник: vassermans.ru