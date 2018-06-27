Главная » Мировоззрение, Политика

Либеральная мечта о компромиссе с Америкой

22:02. 27 июня 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Министр энергетики РФ Александр Новак провёл двустороннюю встречу с главой минфина США Стивеном Мнучиным, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Новак находится в Вашингтоне для участия во Всемирной газовой конференции. На ее полях он уже встретился с министром энергетики США Риком Перри, а также заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. С Перри он, в частности, обсудил реализацию проекта «Северный поток — 2». Комментирует публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман.

Источник — http://dentv.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>