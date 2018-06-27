Крах чемпионов мира

Можно ожидать потока шуток про то, что немцам в России не везет.Сборная Германии после эпичного спасения в матче с шведами, когда казалось бы, все было в их руках, проиграла Южной Корее 0-2 и сложила полномочия чемпионов мира, после чего вместе с корейцами отправилась домой, причем с последнего места. Для немцев это конечно настоящая спортивная катастрофа. Можно даже вспомнить, что перед чемпионатом в немецкой прессе писали, что спортивные успехи сборной могут укрепить падающий рейтинг Меркель, которая любит фотографироваться с побеждающими футболистами. А тут такое…Впервые в истории чемпионатов мира, немцы не вышли из группы.Во всех трех матчах в игре чемпионов мира ощущался какой-то надрыв, который казалось бы был преодолен в мачте со шведами, но корейцы вновь предметно указали на то, что немцы оказались бледной тенью самих себя. Можно конечно говорить, что не повезло, но как говорится счет на табло. Старательные корейцы весь матч отсиживались в обороне и в конце наказали немцев за авантюрное наступление.Со спортивной точки зрения очень интересный чемпионат получается. Лишь датские позорники несколько подпортили впечатление.

Источник: colonelcassad.livejournal.com