Коллективная трезвость – отказ от алкоголя в селах

7 сентября 2017 года в Фонде «Общественное мнение» прошла презентация результатов проекта Исследовательской группы ЦИРКОН «Территории трезвости: опыт принятия и обеспечения коллективных решений по ограничению производства, распространения и потребления алкогольных напитков в сельских поселениях и поселках».«Трезвость» как самостоятельный предмет изучения, практически не встречается в исследовательском поле. Большинство социологических исследований посвящены проблемам алкогольной зависимости, ресоциализации, девиации, реабилитации, представлениям о здоровом образе жизни, и в них если и встречается термин «трезвость», то лишь в контексте основного предмета исследования.Акцент в исследовании делается на практиках «коллективной трезвости» – отказа от алкоголя на коллективном уровне, в данном случае – на уровне сельских поселений.На презентации представлены результаты социологических экспедиций, организованных в т.н. «трезвые» села, расположенные в Якутии, на Алтае и в Оренбургской области.Речь пойдет о том…• Какие бывают виды «территорий трезвости»?• В каких случаях «сухой закон» работает, а в каких нет?• Как согласовываются общественные интересы с интересами частных лиц в условиях российского села?• Каковы необходимые условия для возникновения запроса общества на «коллективную трезвость»?• Какова роль государства и органов местного самоуправления в формировании «территории трезвости»?Спикеры: Людмила Шубина, Варвара Зотова, Мария Поликашина, Дарья Рудь.При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №_68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com