Коллективная трезвость – отказ от алкоголя в селах
10:31. 27 июня 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: brahman
7 сентября 2017 года в Фонде «Общественное мнение» прошла презентация результатов проекта Исследовательской группы ЦИРКОН «Территории трезвости: опыт принятия и обеспечения коллективных решений по ограничению производства, распространения и потребления алкогольных напитков в сельских поселениях и поселках».
«Трезвость» как самостоятельный предмет изучения, практически не встречается в исследовательском поле. Большинство социологических исследований посвящены проблемам алкогольной зависимости, ресоциализации, девиации, реабилитации, представлениям о здоровом образе жизни, и в них если и встречается термин «трезвость», то лишь в контексте основного предмета исследования.
Акцент в исследовании делается на практиках «коллективной трезвости» – отказа от алкоголя на коллективном уровне, в данном случае – на уровне сельских поселений.
На презентации представлены результаты социологических экспедиций, организованных в т.н. «трезвые» села, расположенные в Якутии, на Алтае и в Оренбургской области.
Речь пойдет о том…
• Какие бывают виды «территорий трезвости»?
• В каких случаях «сухой закон» работает, а в каких нет?
• Как согласовываются общественные интересы с интересами частных лиц в условиях российского села?
• Каковы необходимые условия для возникновения запроса общества на «коллективную трезвость»?
• Какова роль государства и органов местного самоуправления в формировании «территории трезвости»?
Спикеры: Людмила Шубина, Варвара Зотова, Мария Поликашина, Дарья Рудь.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №_68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com