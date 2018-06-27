Иезуитские договоры европейцев с коренными жителями Северной Америки

23 июня 1683 года на территории современных США был подписан договор о дружбе между белыми поселенцами и индейцами. Основатель колонии Пенсильвания британец Уильям Пенн до последних дней жизни выполнял условия соглашения, не ущемляя права коренных жителей Северной Америки. Однако такое отношение к туземцам было исключением из правил.

Европейские колонизаторы, стремясь занять лучшие территории Нового Света, оттесняли индейцев на Запад. В ход шли все средства — от подкупа, политических интриг и фиктивных «мирных» договоров до массовых убийств.

Когда белые переселенцы только начинали колонизировать Атлантическое побережье Северной Америки, они практически сразу «познакомились» с несколькими большими группами индейских народов: алгонкинами, южными ирокезами и восточными маскогами. В этих племенах власть принадлежала старейшинам, которые назначали вождей, как только возникала военная угроза. Самой мощной силой в регионе была Лига ирокезов, создавшая, по оценкам учёных, предгосударственное формирование. Тем не менее на первых порах необычный вид и технические достижения белых иноземцев привели индейцев в замешательство, но очень скоро они убедились в том, что имеют дело с обычными людьми.

Период с начала XVII по начало XVIII века учёные называют «первой волной индейских войн». Индейцы в это время обладали серьёзным численным превосходством, и у них были шансы одержать верх над первыми интервентами. Поэтому колонизаторам приходилось пускать в ход не только оружие. Алкоголь, европейские болезни, стравливание различных племён между собой и договоры о «мире» работали не менее эффективно.

Уильям Пенн и три бегуна

Пуритане и представители некоторых других религиозных движений, участвовавших в колонизации Северной Америки, часто называли индейцев «детьми дьявола», не скрывая своей антипатии к ним. Впрочем, коренные американцы платили им той же монетой. Поэтому большинство британских колоний на Атлантическом побережье в XVII столетии находились в состоянии практически постоянной войны с местными индейцами. В 1620—1630-х годах были полностью уничтожены такие народы, как пимы, пекоты и пекво.

Война короля Филипа © California State Library

Успешную войну против белых развернул вождь вампаноагов Метаком, известный также как Король Филип. Он сумел развить собственное металлургическое производство и заключить союз с локальными вождями, после чего начал жестокую войну, осадив 60 и уничтожив 12 поселений колонизаторов. В этих боях погиб каждый пятый белый мужчина. Однако сам Метаком был убит в случайной стычке, а большая часть его народа — уничтожена.

«Разрозненные индейцы подвергались ассимиляции и попадали в долговую зависимость от своих соседей, не умея обрабатывать землю или добывать себе пищу иным путём, после чего сами обращались в совет колоний с просьбой купить часть земли, чтобы рассчитаться с долгами. Но очень часто назначенные властями «опекуны» безнаказанно обманывали их при совершении сделок», — рассказал в интервью RT историк и писатель Алексей Стёпкин.

Однако среди белых переселенцев встречались и исключения. Например, видный британский общественный деятель и квакер Уильям Пенн, основатель колонии Пенсильвания. Воспользовавшись тем, что корона задолжала его отцу большую сумму денег, Пенн попросил вернуть долг американскими землями. В отличие от многих своих соотечественников, влиятельный квакер решил договориться с индейцами о мирном распределении земель.

В 1682 году он совершил первую сделку с индейцами ленапе (или делаварами — именно это название использовал в своих романах Фенимор Купер). А 23 июня 1683-го Уильям Пенн подписал с ленапе всеобъемлющий договор о дружбе. При этом он выполнял все взятые на себя перед индейцами обязательства, используя только выкупленные у них земли, оплачивая счета и позволяя им заходить на «белую» территорию.

Жан Леон Жером Феррис. Рождение Пенсильвании. 1680 год

В 1718 году Пенн умер и земли отошли по наследству его детям. Те гуманистических воззрений своего отца не разделяли. В 1736 году они предъявили ленапе «договор», якобы заключённый за 50 лет до этого Пенном, по которому белым отходили земли на полтора дня пути к западу от границы Пенсильвании. По мнению историков, этот документ был фальшивым, но индейских вождей всё же убедили его признать.

Индейцы, исходя из собственных представлений, рассчитывали, что речь идёт о расстоянии в 60 км. Однако наследники Пенна, отмеряя землю, запустили трёх лучших бегунов в колонии по заранее расчищенной дороге. В результате граница их земель передвинулась примерно на 113 км. Индейцы пожаловались на мошенничество английскому королю, а в XIX веке подали иск в американский суд, но это им не помогло.

В XVII—XIX веках ленапе были частично уничтожены, оставшихся переселили на Запад в принудительном порядке.

Сила договора

«Индейцы либо сами продавали землю, либо у них её отбирали силой, либо они вымирали. При сделках земля была сильно недооценена. Теоретически сами индейцы могли пускать на свою землю фермеров и брать с них арендную плату. Но на практике это было невозможно, так как отношение к индейцам со стороны белых было крайне негативным и любые судебные споры европейцам они практически всегда проигрывали», — отметил в беседе с RT Стёпкин.

В XVIII столетии европейские колонизаторы из Франции, Великобритании и США активно использовали индейцев в своих войнах. После того как возникли и окончательно сформировались Соединённые Штаты Америки, натиск белых на Запад стал ещё более решительным. В 1790-е годы был принят ряд нормативных актов, направленных на то, чтобы передать функцию заключения договоров с индейцами исключительно центральным властям в Вашингтоне.

В 1823 году верховный суд США официально утвердил де-факто существовавшую ранее «доктрину открытия», согласно которой все индейские земли были объявлены никому не принадлежащими, а их собственниками становились те колонизаторы, которые занимали ту или иную территорию первыми. А в 1830-м был принят закон о переселении индейцев. Согласно ему, изгнанию на засушливые земли к западу от Миссисипи подлежали не только дикие, но и так называемые цивилизованные индейские народы, которым ранее была гарантирована неприкосновенность. С 1831 года американская армия погнала на запад индейцев чероки, чикасо, чокто, маскогов и семинолов. Тысячи погибли в пути, так и не дойдя до своей новой «родины».

Во второй половине XIX века, когда более плодородные участки уже были захвачены, американцы приступили к изъятию последних «бесхозных» земель — Великих равнин в центре и гористых территорий на юге и западе континента.

Карл Вимар. Похищение Джемимы Бун, дочери Даниэля Буна. 1853 год

Снова пошло в ход сочетание военной силы с псевдодипломатическими переговорами. Индейцы лакота, апачи и команчи оказывали отчаянное сопротивление захватчикам, но преобладание белых было уже слишком велико.

Тех, кто отказывался подчиняться, американские власти и колонисты безжалостно уничтожали. Армия и отряды волонтёров вырезали целые поселения, убивая женщин, стариков и детей. Белые активно практиковали скальпирование, делали себе сувениры из частей тел убитых индейских девушек. Выполняя формальную разнарядку, военные запросто расстреливали из пушек и ружей деревни мирных индейцев, получивших гарантии безопасности из Вашингтона.

К 1890 году индейские войны завершились. Сопротивление законных хозяев американской земли было подавлено. Если ещё в 1800 году они составляли около 15% населения территории, которая впоследствии вошла в состав США, то в 1900-м на этих землях их осталось не более 0,5% от общего числа проживавших там людей.

С 1776 по 1900 год у индейцев на территории США отняли около 600 млн гектаров земли, что примерно в 25 раз превышает площадь Великобритании, откуда прибыли в Новый Свет колонизаторы. Этот захват был формально легализован посредством множества договоров. С 1777 по 1868 год было подписано 368 таких документов.

Секреты американской дипломатии

«Нужно понимать, что например, жители Великих равнин в начале XIX века ещё находились практически в каменном веке. Они не знали металлов, не видели колеса. И когда им предлагали подписать какой-то договор, они просто не понимали, чего от них хотят, так как у них было совершенно другое представление о собственности. Они не думали, что кто-то может владеть землёй», — рассказал в беседе с RT индеанист Андрей Голенков.

По его словам, каждое заключение договора сопровождалось вручением подарков. Индейские вожди и старейшины приезжали, получали от белых нечто полезное и ставили крестик на бумаге, не понимая, о чём идёт речь.

«Всё происходило очень быстро. Индейцы прерий, оказываясь в резервации, не всегда успевали понять, что произошло. Что же касается более высокоразвитых народов востока, то здесь в ход шли интриги и подкуп», — отметил эксперт.

По мнению директора международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерия Коровина, белые колонизаторы изначально смотрели на практику заключения договоров с изрядной долей цинизма.

«Если у индейцев начинали просто так отбирать землю, они сопротивлялись. Захватчикам это, конечно же, не нравилось. Стремясь избежать войны, колонизаторы имитировали попытки договориться. Однако те, кто подписывал эти соглашения от имени властей Британии и США, изначально даже не собирались их выполнять. Как только ситуация позволяла, белые переходили к силовым методам захвата земель», — подчеркнул Коровин.

Картина Чарльза Шрейфогеля. 1908 год

Андрей Голенков отметил, что в XIX веке договорные отношения с индейцами использовались в американском обществе и во внутриполитических целях.

«Политика всё-таки делалась на востоке, а там уже возникли всевозможные правозащитные движения, в которые входили дамы из влиятельных семейств. И их раздражали слухи о тотальном уничтожении индейцев. Они начинали жаловаться на жестокость солдат своим мужьям и отцам, а те, в свою очередь, могли оказать влияние на военных. Договоры же создавали видимость легитимности», — рассказал Голенков.

Впрочем, по словам эксперта, при обсуждении текста соглашений с индейцами американские чиновники и военные ничем особо не рисковали.

«Мне приходилось читать тексты этих договоров в оригинале. Так вот, они написаны так запутанно, с такими оборотами, что мне, человеку XXI века с высшим образованием, было непросто разобраться, о чём там идёт речь. А что могли понять неграмотные индейские вожди?» — задаётся вопросом Голенков.

Эксперты отмечают, что отношение западных держав к представителям других цивилизаций со временем практически не изменилось, что наглядно демонстрирует современная внешняя политика тех же США.

«Подписывая какие-либо соглашения, они подразумевают, что при первом же удобном случае не станут их выполнять», — подытожил Коровин.