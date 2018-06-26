Трехпалая мумия Мария из Перу из инопланетянина «превращается» в неизвестный науке вид человека

Как мы уже сообщали на нашем портале, в прошлом году в Перу, в одной из пещер плато Наска, была обнаружена загадочная трехпалая мумия Мария (так ее назвали ученые, более подробно об этом читайте статью по ссылке).

Еще тогда, российский ученый Константин Коротков сделал предположение, что это может быть никакой не инопланетянин, как вовсю раструбили мировые СМИ, а неизвестная нам разновидность древних людей. И вот команда британских исследователей во главе со Стивом Мера, на основании анализа ДНК мумии Марии и прочих подобных существ перуанской пещеры, сделала вывод – они принадлежат неизвестному до селе науке виду древнего человека .

На днях об этом открытии сообщил известный таблоид Туманного Альбиона – The Sun. Британские ученые назвали и возраст мумии Марии – по их мнению, данный человек проживал приблизительно две тысяч лет назад (Константин Коротков считал, что мумии Марии не менее 3-4 тысяч лет). Как определили специалисты лаборатории Genetech в Шри-Ланке, трехпалая мумия обладает необычным набором генов: на 98,5 процента – это примат, а вот оставшиеся 1,5 процента – принадлежат неизвестно кому (определить не удалось).

Вот что говорит по этому поводу сам профессор Мера:

Останки странных трехпалых существ, в том числе мумия Мария, появились в апреле прошлого года и сразу же стали сенсацией. Их тут же направили для изучения в Институт Инкари (перуанское Куско), куда съехались ученые практически со всего мира, в том числе и Великобритании. Наша задача заключалось в том, чтобы определить, что это за существа, не инопланетяне ли? Дело в том, что у них были трехпалые конечности и очень вытянутые черепа, плюс к тому другие аномалии по сравнению с обычным человеком.

Сегодня мы можем со стопроцентной уверенностью сказать, что это не инопланетяне, хотя такая находка все рано может изменить представление официальной науки об истории человечества и стать важнейшим открытием XXI века. Могу добавить к этому: самые экстравагантные детали мумий, как их трехпалость и странные черепа – все это рук умельцев, которые добавляли все это с целью увеличить стоимость останков на черном рынке – в нашем мире, к сожалению, это практикуется кругом и всюду. Однако отсутствие, например, обычных ушных отверстий в черепе, мощные нижние клыки – это все подлинно, и это говорит (подтверждено также анализом ДНК), что перед нами древний человек совершенно иного вида, неизвестного пока науке.

В настоящее время загадочные мумии готовят отправить в музей Наска, по крайней мере, об этом ведутся переговоры. По мнению Стива Мера, очень хорошо для науки, что данные мумии не попали на черный рынок, но при этом очень важно, чтобы такое варварство не случилось и в дальнейшем. Им место – в музее…





Источник: nashaplaneta.su