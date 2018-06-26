Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2018

В случае возобновления Киевом широкомасштабных боевых действий в ДНР прибудут до 20 тысяч добровольцев, об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на источник, близкий к руководству республики. По данным источника, к настоящему времени уже проработана логистика операции.

В первые трое суток на Донбасс, согласно плану, прибудет первая партия из пяти тысяч бойцов. В течение недели их общее количество может достигнуть 20 тысяч.

«Дело в логистике, просто не все могут так быстро добраться до Донецка — поэтому на первом этапе речь идет о пяти тысячах и о двадцати тысячах, готовых приехать в срок до недели», — подчеркнул источник.

Речь идет о представителях добровольческого движения как из России, так и из других стран — Абхазии, Южной Осетии, а также государств СНГ.

При этом Герой ДНР Ахра Авидзба (известный как Абхаз), который долгое время руководил интербригадой «Пятнашка», состоявшей именно из добровольцев, в интервью «Шторму» косвенно подтвердил наличие такого плана. В частности, по его словам, на помощь ДНР в случае нападения или масштабного наступления Киева готовы прийти люди даже с территорий, подконтрольных ВСУ. Правда, количество добровольцев с этих территорий не оглашается.

Ранее руководство ДНР заявляло о возможности снабдить оружием более трех тысяч человек на территориях, которые контролирует Киев. Таким образом глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал одобрение парламентом Канады поставок летальных вооружений на Украину. В свою очередь советник Захарченко Александр Казаков сообщил, что в ответ республика может прислать оружие в «чувствительные для Киева места».

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