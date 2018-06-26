Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2018
- 17:41 Военнослужащие ВСУ наладили поставки оружия криминалитету подконтрольного Киеву Донбасса – Безсонов.
- 17:00 ДНР готова отправить сражаться против Киева тысячи добровольцев (ВИДЕО).
- 14:36 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 26 июня 2018.
- 13:40 Военнослужащие ДНР: Калоев и Мамай – герои нашей Республики.
- 09:17 Сын-каратель гауляйтера Луганщины признал, что ВСУ грабят жителей Донбасса (ФОТО).
Военнослужащие ВСУ наладили поставки оружия криминалитету подконтрольного Киеву Донбасса – Безсонов
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ДНР готова отправить сражаться против Киева тысячи добровольцев (ВИДЕО)
В случае возобновления Киевом широкомасштабных боевых действий в ДНР прибудут до 20 тысяч добровольцев, об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на источник, близкий к руководству республики. По данным источника, к настоящему времени уже проработана логистика операции.
В первые трое суток на Донбасс, согласно плану, прибудет первая партия из пяти тысяч бойцов. В течение недели их общее количество может достигнуть 20 тысяч.
«Дело в логистике, просто не все могут так быстро добраться до Донецка — поэтому на первом этапе речь идет о пяти тысячах и о двадцати тысячах, готовых приехать в срок до недели», — подчеркнул источник.
Речь идет о представителях добровольческого движения как из России, так и из других стран — Абхазии, Южной Осетии, а также государств СНГ.
При этом Герой ДНР Ахра Авидзба (известный как Абхаз), который долгое время руководил интербригадой «Пятнашка», состоявшей именно из добровольцев, в интервью «Шторму» косвенно подтвердил наличие такого плана. В частности, по его словам, на помощь ДНР в случае нападения или масштабного наступления Киева готовы прийти люди даже с территорий, подконтрольных ВСУ. Правда, количество добровольцев с этих территорий не оглашается.
Ранее руководство ДНР заявляло о возможности снабдить оружием более трех тысяч человек на территориях, которые контролирует Киев. Таким образом глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал одобрение парламентом Канады поставок летальных вооружений на Украину. В свою очередь советник Захарченко Александр Казаков сообщил, что в ответ республика может прислать оружие в «чувствительные для Киева места».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 26 июня 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащие ДНР: Калоев и Мамай – герои нашей Республики
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сын-каратель гауляйтера Луганщины признал, что ВСУ грабят жителей Донбасса (ФОТО)
Сын бывшего главы оккупационной администрации Луганщины Георгия Туки, который участвовал в карательной операции на Донбассе в составе 90-го батальона 81-й бригады ВСУ, сам того не желая, признал, что «освободители» занимаются мародёрством на захваченных ими территориях.
«Горжусь тем, что наше подразделение никогда не принимало участие в каких-либо мародёрствах, отжимах, контрабандах и прочих грязных делах», — гордо пишет Павел Тука.
«Наш батальон заработал своё имя кровью и жизнями десятков Героев, двое из которых получили звание Героя Украины посмертно!» — продолжает он, а мы добавим, что кровь эта принадлежит мирным жителям Донбасса.
Причиной вспомнить «былые заслуги» своего карательного подразделения для сына гауляйтера стало обвинение, прозвучавшее из уст депутата Рады Антона Яценко, который назвал одного из карателей «убийцей мирных жителей и мародёром».
Правда взбесила сына Туки настолько, что он сделал запись в социальной сети, не подумав и, видимо, не перечитав написанное.
«Сегодня нардеп Яценко … позволил себе назвать нашего сослуживца-киборга, парня, который здоровьем заплатил за защиту страны и достойно воевал — убийцей мирных жителей и мародёром!»
Нам лишь остаётся посоветовать Туке-младшему не «палиться» так сильно.
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