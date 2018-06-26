На портале Change.org набирает популярность удивительная петиция. Уже более 20 тысяч человек подписались под требованием ежемесячно выплачивать денежную премию неработающим россиянам в возрасте от 14 до 30 лет.



Анатолий Вассерман, публицист, политолог:

«Я считаю, любые незаслуженные деньги развращают. И если бы эту петицию кто-то принял всерьез, она бы привела к изрядной деморализации молодежи и российского общества в целом. Но думаю, всерьез ее никто не примет. Ее предложили, по сути, в качестве пародии на идею повысить пенсионный возраст в России. Лично я идею повышения пенсионного возраста считаю глубоко ошибочной. Однако совершенно независимо от этого, любое предложение о гарантированном доходе для работоспособных членов общества — глупость ничуть не меньшая.

Скорее всего, я не соблазнился бы этим, будучи молодым, поскольку для меня учеба и работа по выбранной мною специальности были очень увлекательными занятиями. Я зарабатывал достаточно, чтобы ездить за свой счет, не нуждаясь для этого в подачках.

А молодым людям, которые это подписывают, я бы посоветовал вспомнить, что головой не только едят, но иногда еще и думают. И если они полагают, что на халяву и уксус сладкий, то жизнь очень скоро докажет им, что они ошибаются».

Источник — https://antimaidan.ru/

Источник: vassermans.ru