Кража у людей и денег, и будущего

Вопреки воле миллионов граждан правительство и «Единая Россия» пытаются объяснить необъяснимое. Нас убеждают, что якобы повышение пенсионного возраста не сильно затронет людей, которые еще не вышли на пенсию. Это не так.

Если сегодня средний размер пенсионных выплат официально составляет 14 тысяч 100 рублей, то легко подсчитать, что за пять лет работники-мужчины недополучат при повышении пенсионного возраста 850 тыс. рублей каждый, а работницы-женщины – 1 млн 350 тыс. рублей каждая. В среднем 105 млн человек, не вышедших еще на пенсию, недополучат по миллиону рублей каждый.

Нам говорят, что нет другого механизма индексировать пенсии тем, кто до них еще не дожил. Но предлагаемый механизм очень ограниченный. Пройдет пять–восемь лет, период обещанной индексации пенсий опережающими темпами, а после что? Дальнейшее повышение пенсионного возраста? Это единственный последовательный вывод из той идеологии, которая предлагается.

Сроки. Нам говорят, что период повышения пенсионного возраста очень растянут. Это ложь! Никакого переходного периода до 2034 г. не будет. Переходный период для мужчин – пять лет, для женщин – восемь, и на этом весь «переход» закончится.

Демография. Никогда ни в одной стране мира демографическая нагрузка не соизмерялась как соотношение между работниками и пенсионерами. Испокон веков демографическая нагрузка – это нагрузка между работниками и неработниками. А неработники – это не только пенсионеры, но и дети, подростки, лица, выходящие на пенсию досрочно по спискам, это инвалиды. И мы хорошо знаем, что число людей этих категорий в нашей стране настолько сильно сокращается, что демографическая нагрузка, по данным Росстата, сегодня ниже, чем была 20 лет назад.

В 1998 г. на 100 работников, свидетельствует Росстат, приходилось 150 неработников, сегодня – 103. Про какую избыточную демографическую нагрузку вообще нам рассказывают? Даже в 2050 г. уровень демографической нагрузки не достигнет параметров 1998 г., когда никто, кроме ельцинистов, про повышение пенсионного возраста даже не заикался.

Сегодня нам предлагается действовать по лекалам Бориса Николаевича Ельцина. Так скажите прямо, что вы, правительство, «Единая Россия» его идеологические наследники. Именно этот курс вы сегодня и проводите в РФ.

Живем долго? Нам доказывают, что люди в России стали слишком долго жить. Опять обратимся к Росстату: 1987 г. – до 65 лет доживают 50% мужчин, сегодня – 57%; женщины – до 65 лет доживали в 1987 г. 80%, сегодня – 82%. Это что, большая разница?

Формально, в цифрах, продолжительность жизни увеличилась на три года. Но за счет чего? За счет уменьшения младенческой смертности. Это единственный фактор. Если же взглянуть на данные Росстата, то увидим, что продолжительность жизни людей в современной России по сравнению с Советским Союзом не выросла. В 1965 г. человек, который избегал младенческой смертности и доживал до 15 лет, в дальнейшем рассчитывал прожить до 57 лет.

В 2015 г. подросток, избежавший младенческой смертности и доживший до 15 лет, может надеяться прожить еще до 56 лет, на год меньше, чем было в СССР. Про какой резкий рост продолжительности жизни нам втолковывают?

Финансы. Нам доказывают, что якобы экономика страны изнемогает от существующего числа пенсионеров. Давайте сравним. В РФ нагрузка на обеспечение людей пенсиями составляет 8% к национальной экономике, в Австрии – 12%, в Польше, Португалии и Франции – 14%, в Италии – 16%. Соотношение показывает, что, если бы уровень налоговой нагрузки для обеспечения людей пенсиями был такой же, как в Португалии, которую мы пытаемся догнать с прошлого тысячелетия, тогда без дополнительного увеличения национальной экономики уровень взносов в Пенсионный фонд был бы на 6 трлн рублей больше, и в Пенсионном фонде было бы не 8 трлн рублей, а 14. Только уменьшилось бы число долларовых миллиардеров.

Мы официально предлагаем ввести плоскую шкалу отчислений в Пенсионный фонд. Сегодня она регрессивная. О чем это говорит? Если работник РФ получает до 80 тыс. рублей в месяц, а таких работников у нас 95%, то отчисления с его заработной платы – 22%, а если больше 80 тыс., то всего 10%. На предложение о плоской шкале отчислений правительство дало отрицательное заключение, сказав, что в Пенсионный фонд не будут забираться дополнительные 600 млрд рублей. Правительство отказалось от пополнения Пенсионного фонда, заявив, что повышение отчислений из больших зарплат, как всем, до 22%, загонит в тень высокооплачиваемых граждан. Так ли это?

И кто ж это уйдет в тень? Руководители госкорпораций? Депутаты Госдумы? Сотрудники правительства, администрации президента, ректоры университетов? Неужели они будут получать зарплату в конвертах? Что за чушь!

Под надуманным предлогом правительство отказывается пополнить Пенсионный фонд на 600 миллиардов рублей!

Неофициальная занятость откуда взялась? От «Единой России». В 2000 г. по инициативе замруководителя фракции «Единая Россия» А. Исаева был изменен Трудовой кодекс, что резко ограничило права работающих на забастовку, на профсоюз, на самозащиту. С той поры начала возрастать неофициальная занятость. По официальным данным, озвученным экс-замминистра труда РФ Сафоновым, в 2014 г. в РФ находилось 24 млн человек в «сером» сегменте, сегодня их уже порядка 30 млн. А это 10 трлн рублей в «черной» экономике, это 2,2 трлн рублей, недополучаемых Пенсионным фондом. Необходимо изменить трудовое законодательство.

Я предложил единороссам А. Исаеву, С. Неверову присоединиться к законопроекту, запрещающему компаниям, которые используют неофициальный труд и обрекающим работников на повышение пенсионного возраста, иметь госзаказы и налоговые льготы. Исаев и Неверов отказались присоединиться к этому законопроекту, но продолжают навязывать повышение пенсионного возраста, не задумываясь и не просчитывая последствия этого решения.

А последствия будут тяжелейшие. Первое – это дополнительно 20 млн безработных. Такая статистика представлена в правительственной записке к дискуссии внутри правительства РФ.

Второе – снижение реальной заработной платы. Резкое увеличение незанятых на рынке труда автоматически влечет снижение реальной заработной платы и сокращение социальных лифтов, поскольку люди в возрасте будут держаться за свои рабочие места до последнего, а люди среднего возраста, молодежь останутся без перспектив кадрового роста.

Демография. Сегодня молодые мамы всерьез рассчитывают на бабушек-пенсионеров. Но если бабушка не получит пенсию до 63 лет, то ей будет уже не до внучат.

Кто просчитывал эти все риски? Никто. Где социология? Никакой социологии, никакого анализа правительство не осуществляло. Нам предлагают авантюру!

А что стоит за оговоркой Голиковой о том, что на данном этапе повышение пенсионного возраста не коснется полицейских, ФСБ, армии? Господа, объясните полностью, на каком этапе, кого и как это коснется… Откройте карты, не обманывайте никого, в том числе и работников госучреждений, и работников силовых ведомств.

Вы хотите украсть у 105 млн человек будущее? Вы хотите украсть у 105 млн человек их деньги? И вы всерьез рассчитываете, что люди будут молчать? Нет, не будут молчать! В июле сотни тысяч и миллионы людей выйдут на улицы. Выйдут КПРФ, «СправРоссия», ЛДПР – все, кто неравнодушен к людям, к будущему нашего государства, для кого ответственность перед народом важнее, чем пустая лояльность перед неолиберальным руководством.

Народ против! А народ в России – источник власти, и он свое слово скажет.

Олег Шеин, депутат Госдумы