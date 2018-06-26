Как и зачем было создано государство Израиль?

В качестве послесловия

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29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила план создания в Палестине двух независимых государств — еврейского и арабского.

Думается, найдутся читатели, даже достаточно осведомлённые, которым было бы интересно узнать (или вспомнить) о событиях на Ближнем Востоке, развернувшихся вокруг создания еврейского государства и его борьбе за своё существование. Тем более, что многим известна внешнеполитическая ситуация, подготовившая этот акт, и гораздо меньше знают о закулисной дипломатии, которая происходила в те годы в кулуарах ООН.

Среди исторических свершений ХХ века знаменательным является акт, который стал судьбоносным для еврейского народа: после двух тысяч лет рассеяния по миру 14 мая 1948 года ООН декретировала создание Государства Израиль.



Первоначально советское руководство было за создание единого арабо-еврейского государства, но затем склонилось к мнению, что раздел подмандатной территории станет единственно разумным вариантом урегулирования конфликта между ишувом (данным термином называлась более-менее организованная еврейская община в Эрец-Исраэль со времени разрушения Иерусалима в 70 году и до создания государства Израиль в 1948 году.



В Талмуде ишувом называлось население вообще, но также и еврейское население Эрец-Исраэль) и арабами Палестины.

Как создавалось государство Израиль, об этом наша статья.

«Еврейское государство было создано не Соединёнными Штатами, а Советским Союзом. Израиль бы никогда не появился, если бы этого не захотел Сталин….» (Л. Млечин «Зачем Сталин создал Израиль).

Существование Израиля с самого момента его провозглашения и по сей день — не только «камень преткновения» для многих политических сил и стран, раздражитель и предмет непреходящей ненависти для многих арабов, но и удивительный факт современности, вероятность свершения которого была ничтожна.

После окончания Второй мировой войны и нового передела мира, когда изрядно потрёпанные государства приходили в себя, им было не до проблем еврейского народа, тем более — не до обустройства «еврейского дома» в подмандатной Палестине. На тот момент «фактор сионизма» утратил свою актуальность и весомость.

«Духовный» сионизм (ахад-хамизм) рухнул, так как его проводник У. Черчилль был смещён с поста премьер-министра Англии, а новый премьер совместно с министром иностранных дел Э. Бевиным выступали непримиримыми противниками этой идеи. «Дом Ротшильдов» — Великобритания уступила роль сверхдержавы Америке, попутно лишившись колоний и нефти Саудовской Аравии.

Теодор Герцль

«Политический сионизм» (герцлизм) держался на энтузиазме нелегальных переселенцев, а главное — на фанатизме и героизме, подкреплёнными партизанской войной, таких его вождей, как Д. Бен-Гурион и М. Бегин; их вере в осуществление задумок Т.Герцля (1897 — 1904, основатель политического сионизма, председатель Всемирной сионистской организации, сторонник воссоздания еврейской государственности), которые в то время большинству представлялись ничем иным, как дерзкой афёрой.

Получившие все возможные дивиденды от войны США, видевшие в только что созданной ООН прообраз Мирового Правительства и использующие ядерный шантаж для насаждения Нового мирового порядка анлосаксов, не считали политический сионизм значимой силой (не путать с еврейским миром — наше прим.).



В их, по сути фашистском, проекте Нового Порядка независимому еврейскому государству места не предусматривалось потому, что «белые протестанты» себя считали потомками «десяти утерянных колен» Израиля ветхого, а Америку — «Новым Израилем», а не только из-за «потоков арабской нефти».

Мечта доктора Герцля и его последователей стала реальностью, его пророчество сбылось ровно через 50 лет благодаря неожиданному, «хитрому» ходу «юдофоба со стажем» Иосифа Сталина, его решимости и деятельной последовательности. Этот ход, поломавший планы англосаксов, стал спасительной «соломинкой», за которую ухватились и «космополиты» — ахад-хамиты (Ахад -ха -Ам или Ашер Гuнцберг, 1856 —1927, или еврейский Гитлер, это древне-еврейское слово означает «Единый среди Народа».



Он считал, что палестинофильство не может принести народным массам экономического и социального избавления, и проповедовал эмиграцию в Америку. По его мнению, Палестина должна стать «духовным центром» еврейского народа, из которого будет исходить эманация возрожденной еврейской культуры. Он считал, что к еврейской культуре может быть отнесено только то, что написано на иврите.



Всё, что пишется на других языках, не может быть отнесено к ней (в том числе и на идиш, который он считал жаргоном). Ему приписывают авторство книги, известной под названием «Протоколы Сионских Мудрецов».



Если данная книга имеет место, то должна быть произведением человека, фанатически увлечённого идеей Еврейского Национализма или, точнее говоря, иудаизма в его националистическом понимании.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ВЕХ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Имеет повсеместно мнение, что государство Израиль возникло на данной территории лишь только в 1948 году. Чтобы у читателей было общее представление о вехах становления данного государство, стоит напомнить хронологический временной порядок становления государства Израиль.

Израиль трижды возникал на карте мира.

Впервые Израиль возник после вторжения во главе с Иисусом Навином и существовал до начала 6 века до н.э., пока его не разделили на два разных царства во время вавилонских завоеваний.

Второй раз Израиль появился после того, как персы победили жителей Вавилона в 540 году до нашей эры. Однако, положение страны изменилось в 4 веке до н.э., когда Греция завоевала персидскую империю и территорию Израиля, и ещё один раз — в первом веке до н.э., когда этот регион был завоёван римлянами.

Второй раз Израиль выступал в качестве небольшого участника в рамках крупных имперских держав, и это положение длилось до разрушения еврейского государства римлянами.

Третье возникновение Израиля началась в 1948 году, как и предыдущие два, оно восходит к собранию, по крайней мере, некоторых из евреев, которые были разогнаны после завоеваний по всему миру. Основание Израиля происходило в контексте упадка и падения Британской империи, и поэтому историю этой страны, по крайней мере, отчасти, следует понимать, как часть истории Британской Империи.

В течение первых 50 лет Израиль играл важную роль в противостоянии США и Советского Союза, и, в некотором смысле, он был заложником динамики развития этих двух стран. Иными словами, как и в первых двух случаях, появление Израиля происходит в условиях постоянной борьбы за свой суверенитет и независимость, среди имперских амбиций.

Опускаем период египетских фараонов, римских легионеров и крестоносцев, а начнём хронологическое описание с конца XIX-го века.

Год 1882-й. Начало первой алии (волны эмиграции евреев в Эрец-Исраэль).

Переселенцы

В период до 1903-го года в провинцию Османской империи Палестину переселяется порядка 35 тысяч евреев, спасающихся от преследований в Восточной Европе. Огромную финансовую и организаторскую помощь оказывает барон Эдмон де Ротшильд. В этот период основываются города Зихрон-Яаков. Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Реховот и Рош-Пина.

Год 1897-й. Первый всемирный сионистский конгресс в швейцарском городе Базеле. Его целью служит создание национального очага для евреев в Палестине, находящейся в то время под властью Османской империи.

Открытие конгресса

На этой конференции президентом «Всемирной сионистской организации» избирается Теодор Герцль.

Следует отметить, что в современном Израиле практически нет города, где одна из центральных улиц не носила бы имя Герцля. Что-то это нам напоминает…

Герцль проводит многочисленные переговоры с лидерами европейских держав, в том числе с германским императором Вильгельмом II и турецким султаном Абдул-Гамидом II с целью заручиться их поддержкой в создании государства для евреев. Российский император сообщил Герцлю, что, кроме выдающихся евреев, в остальных он не заинтересован.

Год 1902-й. Всемирная сионистская организация основывает Англо-Палестинский банк, ставший впоследствии национальным банком Израиля (банк Леуми).

Крупнейший банк Израиля Банк Хапоалим был создан в 1921-м году Израильским объединением профсоюзов и Всемирной сионистской организацией.

Год 1902-й. В Иерусалиме основывается больница Шаарей Цедек.

Бывшее здание больницы Шаарей Цедек в Иерусалиме

Первая еврейская больница в Палестине была открыта немецким доктором Шомоном Френкелем 1843-м году — в Иерусалиме. В 1854-м году в Иерусалиме был открыт госпиталь Меир Ротшильд. Госпиталь Бикур Холим был основан в 1867-м году, хотя как лекарня существовал с 1826-го года, а в 1843-м году он располагал лишь тремя палатами.



В 1912-м году в Иерусалиме односменной женской сионистской организацией из США была основана больница Хадасса. Больница Ассута основана в 1934-м году, больница Рамбам в 1938-м году.

Год 1904. Начало второй алии.

Винодельня в Ришон Леционе 1906-й год

В период до 1914-го года в Палестину перебирается около 40 тысяч евреев. Вторая волна эмиграции была вызвана серией еврейских погромов в мире, наиболее известным из которых стал Кишинёвский погром 1903-го года. Вторая алия организовало кибуцное движение.

Кибуц — сельскохозяйственная коммуна с общим имуществом, равенством в труде, потреблении и прочими атрибутами коммунистической идеологии.

Год 1906-й. Литовский художник и скульптор Борис Шац основывает Иерусалимскую академию искусств Бецалель.

Академия искусств Бецалель

Год 1909-й. Создание в Палестине военизированной еврейской организации Ха-Шомер, целью которой, как считается, была самооборона и охрана поселений от набегов бедуинов и грабителей, угонявших стада у еврейских крестьян.

Год 1912-й. В Хайфе еврейским немецким фондом Эзра основывается технологический техникум Технион (с 1924-го года — технологический институт). Язык преподавания немецкий, впоследствии — иврит. В 1923-м году его посетил Альберт Эйнштейн и посадил там дерево.

В том же 1912-м году Наум Цемах вместе с Менахемом Гнесиным собирает в Белостоке в Польше труппу, ставшую основой созданного в 1920-м году в Палестине профессионального театра Хабима.



Первые театральные постановки на иврите в Эрец-Исраэль относятся к периоду первой алии. На Суккот 1889 года в Иерусалиме в школе «Лемел» состоялся спектакль «Зрубавел, о Шиват Цион» («Зрубавел, или Возвращение в Сион» по пьесе М. Лилиенблюма. Пьеса была опубликована на идише в Одессе в 1887 году, переведена и поставлена Д. Елином).

Год 1915-й. По инициативе Жаботинского и Трумпельдора в составе британской армии создается «Отряд погонщиков мулов», состоящий из 500 еврейских добровольцев, большинство которых составляют выходцы из России. Отряд принимает участие в высадке британских войск на полуострове Галлиполи на берегу мыса Хеллес, потеряв 14 погибшими и 60 ранеными. Отряд расформировывается в 1916-м году.

Герой русско-японской войны Иосиф Трумпельдор

Год 1917-й. Декларация Бальфура — официальное письмо министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура к лорду Уолтеру Ротшильду в которой, в частности, было сказано следующее:

«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране….».

После поражения в Первой Мировой войне Османская империя потеряла свою власть над Палестиной (территория, которой оказалась под властью британской короны).

В 1918-м году Франция, Италия и США поддержали декларацию.

Солдаты еврейского легиона возле Стены плача в Иерусалиме в 1917-м году

Год 1917-й. По инициативе Ротенберга, Жаботинского и Трумпельдора в составе британской армии создается Еврейский Легион.

Год 1919-й. Третья алия. Из-за нарушения Британией мандата Лиги Наций и введения ограничения на въезд евреев, до 1923 года в Палестину перебирается 40 тысяч евреев, в основном из Восточной Европы.

Год 1920-й. Создание в Палестине еврейской военной подпольной организации Хагана в ответ на разрушение арабами северного поселения Тель-Хай, в результате которого погибло 8 человек, включая героя войны в Порт-Артуре Трумпельдора.

Гидроэлектростанция Нахараим

Год 1921-й. Пинхас Рутенберг (революционер и соратник попа Гапона, один из создателей отрядов еврейской самообороны «Хагана») основывает Электрическую Компанию Яффа, далее Палестинская электрическая Компания, а с 1961-го года Израильская Электрическая Компания.

Территории, на которые распространяется британский мандат



Год 1922-й. Представители 52-х стран, входивших в Лигу Наций (предшественник ООН), официально одобряют Британский мандат в Палестине. Под Палестиной тогда подразумевались нынешние территории Израиля, Палестинской автономии, Иордании и части Саудовской Аравии.

Примечательно, что под «Палестинской Администрацией» Лига Наций подразумевала еврейские органы власти и вообще никак не упоминала идею создания арабского государства на подмандатной территории, включающей также Иорданию.

Год 1924-й. Четвёртая алия. За два года в Палестину перебирается около 63-х тысяч человек. Эмигранты в основном из Польши, так как к тому времени СССР уже перекрывает свободный выезд евреям. В это время в Израильской долине на выкупленных Американской компанией по развитию Эрец-Исраэль землях основан город Афула.

Год 1927-й. Вводится в обращение палестинский фунт. В 1948-м году он был переименован в израильскую лиру, хотя на купюрах латинским шрифтом присутствовало старое название Palestine Pound.

Образец купюры того времени

Это название присутствовало на израильской валюте вплоть до 1980-го года, когда Израиль перешёл на шекели, а с 1985-го года и по сей день в обращении находится новый шекель. С 2003-го года новый шекель является одной из 17-и международных свободно конвертируемых валют.

Год 1929-й. Пятая алия. В период до 1939-го года в связи с расцветом нацистской идеологии из Европы в Палестину переезжает около 250 тысяч евреев, 174 тысячи из которых в период с 1933-го по 1936-й годы. В связи с этим возрастает напряжённость между арабским и еврейским населением Палестины.

Год 1933-й. Создаётся крупнейший по сей день транспортный кооператив Эгед.

Солдаты еврейской бригады в Италии в 1945-м году

Год 1944-й. В составе Британской армии создаётся Еврейская бригада. Правительство Великобритании изначально противилось идее создания еврейских вооружённых формирований, опасаясь, что это придаст больший вес политическим требованиям еврейского населения Палестины.

Год 1947-й. 2-е апреля. Британское правительство отказывается от мандата на Палестину, аргументируя это тем, что оно не способно найти приемлемое решение для арабов и евреев и просит ООН найти решение проблемы.

Год 1947-й. 29-е ноября. Организация Объединённых Наций принимает план раздела Палестины (резолюция ГА ООН № 181). Этот план предусматривает прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендует создание на её территории двух государств: еврейского и арабского.



Под еврейское и арабское государства выделяется 23% подмандатной территории, переданной Великобритании Лигой Наций (на 77% Великобритания организовала хашимитское королевство Иордания, 80% граждан которого являются т.н. палестинцами).



Под еврейское государство комиссией UNSCOP выделяется 56% этой территории, под арабское — 43%, один процент переходит под международный контроль. Впоследствии раздел корректируется с учётом еврейских и арабских населённых пунктов, и под еврейское государство выделяется 61%, граница переносится так, что 54 арабских населённых пункта попадают на территорию, выделенную под арабское государство.



Таким образом, под будущее еврейское государство выделяется лишь 14% от территорий, выделенных Лигой наций на эти же цели 30 лет назад.

За принятие плана голосуют 33 страны (в т.ч. и СССР), против — 13, 14 стран — воздержались.

Еврейские власти Палестины радостно принимают план ООН о разделе Палестины, арабские лидеры, включая Лигу арабских государств и Высший арабский совет Палестины, категорически отвергают этот план.

План раздела Палестины в канун войны за независимость, 1947-й год

Год 1948-й. 14-е мая. За день до окончания британского мандата на Палестину Давид Бен-Гурион провозглашает создание независимого еврейского государства на территории, выделенной согласно плану ООН.

Год 1948-й. 15-е мая. Лига арабских государств объявляет Израилю войну, и Египет, Йемен, Ливан, Ирак, Саудовская Аравия, Сирия и Транс-Иордания нападают на Израиль. Транс-Иордания аннексирует Западный берег реки Иордан, а Египет — Сектор Газы (территории, выделенные под арабское государство).

Год 1949-й. В июле подписывается соглашение о прекращении огня с Сирией. Война за независимость завершена.

Такова некоторая предыстория создания государства Израиль. Как видно, процесс его становления был долгим и возникло оно не на пустом месте.



А теперь остановимся на некоторых моментах, которые помогут понять, как и почему могло возникнуть данное государство, кто отстаивал право евреев на суверенное государство, почему в США велась борьба с космополитизмом.



НЕКОТОРАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила план создания в Палестине двух независимых государств — еврейского и арабского.

Документы свидетельствуют, что из всех великих держав в то время Советский Союз занял наиболее определённую и чёткую позицию в вопросе о разделе Палестины.

Первоначально советское руководство было за создание единого арабо-еврейского государства, но затем склонилось к мнению, что раздел подмандатной территории станет единственно разумным вариантом урегулирования конфликта между ишувом и арабами Палестины.

Отстаивая резолюцию № 181 на Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 1948 года, А.А. Громыко подчёркивал:

«Раздел Палестины даёт возможность каждому из населяющих её народов иметь собственное государство. Он тем самым даёт возможность радикальным образом урегулировать раз и навсегда отношения между народами».

И США, и СССР в ноябре 1947 года голосовали за резолюцию № 181. Позиция СССР осталась неизменной. США стремились отсрочить и видоизменить текст резолюции до голосования. «Корректировка» ближневосточной политики США произошла 19 марта 1948 года, когда на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель выразил мнение, что после окончания действия британского мандата в Палестине возникнут «хаос и крупный конфликт», а поэтому, заявил он, Соединённые Штаты считают, что над Палестиной должна быть установлена временная опека. Таким образом, Вашингтон выступил фактически против резолюции № 181, за которую голосовал в ноябре.

Советский представитель С.К. Царапкин в 1948 году выступил против:

«Никто не может оспаривать высокого культурного, социального, политического и экономического уровня еврейского народа. Такой народ нельзя опекать. Такой народ имеет все права на своё независимое государство».

А.Громыко (сидит)

Советская позиция оставалась всегда неизменной. Так, ещё перед вторым решающим голосованием 29 ноября 1947 года министр иностранных дел А.А. Громыко выступил с более ясным предложением:

«Сущность проблемы состоит в праве на самоопределение сотен тысяч евреев и также и арабов, живущих в Палестине… их право жить в условиях мира и независимости в их собственных государствах.



Надо принять во внимание страдания еврейского народа, которому ни одно из государств Западной Европы не смогло помочь в период их борьбы с гитлеризмом и с союзниками Гитлера в защите их прав и их существования… ООН должна помочь каждому народу на получение права на независимость и самоопределение…» «…Опыт изучения вопроса о Палестине показал, что евреи и арабы в Палестине не хотят или не могут жить вместе. Отсюда следовал логический вывод: если эти два народа, населяющие Палестину, оба имеющие глубокие исторические корни в этой стране, не могут жить вместе в пределах единого государства, то ничего иного не остается, как образовать вместо одного два государства — арабское и еврейское.



Никакого иного практически осуществимого варианта по мнению советской делегации нельзя придумать…».

Последовательно антиеврейскую позицию занимала в этот ответственный момент Великобритания. Вынужденная отказаться от мандата на Палестину, она голосовала против резолюции № 181, а затем по существу проводила обструкционистскую политику, создавая серьёзные препятствия на пути урегулирования палестинской проблемы. Так, английское правительство не выполнило решение Генеральной Ассамблеи ООН об открытии в Палестине с 1 февраля 1948 года порта для еврейской эмиграции.



Более того, британские власти задерживали в нейтральных водах Средиземного моря суда с еврейскими эмигрантами и насильственно направляли их на Кипр, а то и в Гамбург.

28 апреля 1948 года, выступая в палате общин Британского парламента, министр иностранных дел Э. Бевин заявил, что, в соответствии с трансиорданским договором, заключённым в марте, Великобритания

«и впредь намерена предоставлять средства на содержание Арабского легиона, а также посылать военных инструкторов».

Содержание Арабского легиона обходилось англичанам в два с половиной миллиона фунтов стерлингов в год; во главе его находился английский генерал Джон Глабб («Глабб-паша»), командный состав был укомплектован англичанами.

Почему СССР отстаивал право евреев на свою государственность и почему США хотели хотя бы отсрочить принятие резолюции №181?

СССР хотел убрать империалистическую Великобританию с Ближнего Востока, укрепить свои позиции в этом стратегическом регионе (об этом далее).

А теперь стоит немного более подробно объяснить позицию США по еврейскому вопросу.





ИАЦ

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