Как и зачем было создано государство Израиль? (2)

Бытует мнение, что правительство США задолго до событий 40-х годов заняло однозначно просионистскую позицию в Палестинском вопросе. Это не так. На деле в подходе к решению этой проблемы Соединённые Штаты проявляли серьёзные колебания из-за сильных проарабских и антиеврейских настроений в правящих кругах страны.

На наш взгляд, важно думать не только за свою страну и свой народ, но за всю планету, ведь сколько бы народов её ни населяло, какое количество границ ни было бы проведено, Земля является нашим общим домом, однако при этом нужно иметь своё национальное самосознание, помнить свои корни и заботиться о своей малой Родине.

Космополит ставит интересы человечества в целом выше интересов национальных, что можно считать положительным качеством, если только под «интересами человечества» не скрывают интересы узких групп, а не трудового большинства человечества. К сожалению, в прошлом космополиты защищали интересы планетарного паразитического меньшинства, проводящих доминирующий западный проект глобализации и интеграционные процессы в его русле.

Значение термина «космополитизм» следует искать в греческом языке, где kosmopolites — это гражданин мира. То есть космополит — это человек, считающий своей родиной не какое-то конкретное государство или регион, а планету Земля в целом. При этом космополитам присуще отрицать свою национальную принадлежность, такой человек видит себя гражданином всего мира, а человечество воспринимает как одну большую семью.

Сначала необходимо пояснить, что такое «космополитизм». Наверное, многие из нас когда-нибудь слышали такие слова, как «космополитизм», «космополит», но все ли правильно понимают их значение? В некоторых странах понятие данных терминов несколько искажено, в разное время по-разному воспринимался и истолковывался смысл этого взгляда на мир.

В США в это время были и антисемитские настроения. В прессе прошла антисемитская кампания Генри Форда, тиражировавшего по всей Америке «Протоколы сионских мудрецов» (есть ли они или нет, пусть скажут специалисты, но текст уже давно ходит по рукам и будоражит умы).

Антиеврейские настроения усилились, когда в 1947 году была обвинена в «антиамериканской деятельности» знаменитая «голливудская десятка» кинодраматургов и режиссёров, — восемь человек из их числа были евреями. И хотя их обвиняли с коммунистической пропаганде, но еврейское происхождение тоже сыграло свою роль.



Так что и в США по-своему тоже боролись с «космополитизмом», который зачастую выражался в поведении евреев, исторически не имевших своей малой Родины, а потому больше напоминавших мафию, против которой и шла борьба, как в США, так и в СССР.

Потому с США столкнулись два мощных лобби: нефтяных монополий с многомиллиардными инвестициями в арабских странах и еврейское финансовое лобби, существующее не только в США. Белый дом оказался перед лицом сложного выбора. В США приближались президентские выборы. С пятимиллионным еврейским электоратом нельзя было не считаться.

Накануне исторического голосования в ООН евреи вручили Трумэну петицию, однозначно требуя создания еврейского государства в Палестине. Под петицией — 100 тысяч подписей евреев — видных государственных и общественных деятелей.

И, наконец, США не могли позволить себе остаться в изоляции, когда стало ясно, что на Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию № 181 проголосует большинство стран.

США сняли свою поправку и голосовали «за».

Британский мандат официально закончился в полночь, в 12:00, 14 мая 1948 года. В 4 часа дня в Тель-Авиве на собрании членов Еврейского национального совета было провозглашено создание Государства Израиль.

15 мая Лига арабских стран заявила, что «все арабские страны с этого дня находятся в состоянии войны с евреями». В ночь с 14 на 15 мая Египет, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и Йемен вторглись в Палестину с севера, востока и юга, а король Абдалла поторопился выпустить новые денежные знаки со своим портретом и надписью: «Арабское Хашимитское королевство».

Внешнеполитическая ситуация Израиля в то время была сложной: враждебное арабское окружение, недружественная позиция Англии, неустойчивая поддержка США и меняющиеся к худшему отношения с Советским Союзом, несмотря на его поддержку.

ИОСИФ СТАЛИН — «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Передача Великобританией в 1947 году вопроса о Палестине на обсуждение Объединённых Наций представляла для СССР возможность впервые не только высказать свою точку зрения по вопросу о Палестине, но и принять эффективное участие в судьбе Палестины. Советский Союз не мог не поддержать требования евреев о создании собственного государства на территории Палестины.

При обсуждении данного вопроса Вячеслав Молотов, а затем и Иосиф Сталин согласились с таким решением. 14 мая 1947 года Андрей Громыко, постоянный представитель СССР при ООН, озвучил советскую позицию. На спецсессии Генеральной ассамблеи он, в частности, сказал:

«Еврейский народ перенёс в последней войне исключительные бедствия и страдания. На территории, где господствовали гитлеровцы, евреи подверглись почти полному физическому истреблению — погибло около шести миллионов человек.



То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилия со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления».

Теперь стоит остановиться на таком вопросе, который либералы подчас трактуют исходя из своих убеждений, в том числе из-за негативного отношения к СССР и Сталину, как еврейский вопрос в годы советской власти.

Еврейский вопрос и Сталин

Правовое и социальное положение российских евреев радикально улучшилось именно после Октябрьской революции.Революция предоставила в 1921—1930 годах возможность евреям переселиться в Москву и другие крупные города СССР, поскольку была ликвидирована черта оседлости.



Так в 1912 году в Москве проживали 6,4 тысячи евреев, в 1933 году — 241,7 тысячи. Население Москвы выросло за эти годы с 1 млн. 618 тыс. до 3 млн. 663 тыс. Другими словами, еврейское население Москвы росло в 17 раз быстрее, чем население других народов и народностей.

Советское руководство не препятствовало проникновению евреев на ключевые позиции в государстве.



В частности, из мемуаров академика Понтрягина (учёный-математик, 1908 — 1988) можно узнать, что в 1942 году 98% выпускников физфака МГУ составляли евреи. После же войны некая аспирантка пожаловалась Понтрягину, что «евреев затирают, в прошлом году в аспирантуру было принято 39% евреев, а в этом только 25%».

Сталин и евреи во время Великой Отечественной

Советский Союз спас миллионы советских евреев от нацистского геноцида. Еврейская проблема, незаметная для большинства населения страны в условиях общей трагедии войны и гибели миллионов русских, украинцев и других представителей советских народов на полях сражений, стала особенно острой в начале 1943 года. ..

*

…Концлагеря Майданек, Освенцим и другие заполнялись в основном евреями, привезёнными из западных стран, а также и польскими евреями. Советских евреев, попавших в оккупацию, ликвидировали на месте. Эта практика началась в Прибалтике и в Западной Украине ещё в июле 1941 года.



Но всё же около 70 процентов евреев, живших на Украине, в Белоруссии, в Молдавии и в других областях смогли спастись, выехав в восточные районы СССР. Здесь находились также сотни тысяч евреев-беженцев из Польши, Румынии, Бессарабии и Венгрии и из некоторых других европейских стран.

У европейских евреев не было в это время другого пристанища, кроме СССР, даже если им удалось спастись от нацистского геноцида. Американское правительство отказывалось давать визы еврейским беженцам и не выполняло и тех минимальных квот на еврейскую эмиграцию, которые были введены в 1933—1939 годах в начале нацистской антисемитской кампании.



Великобритания препятствовала приезду евреев в Палестину, которая была подмандатной британской территорией.

Именно СССР позволил евреям выполнить мечту нескольких поколений — создать государство Израиль: в 1948 году у евреев СССР и всего мира появилась вторая Родина (что при этом отнюдь не способствовало росту их патриотизма по отношению к СССР).



Сталин был сторонником создания государства Израиль. Можно сказать даже больше — без активной поддержки Сталиным проекта создания государства Израиль на территории Палестины, такого государства в настоящее время не существовало бы. Хасидский раввин Аарон Шмулевич писал:

«Нельзя забывать о роли СССР и Сталина в создании Государства Израиль. Только благодаря поддержке Советского Союза ООН приняла резолюцию о создании государства».

КАК РЕШАЛСЯ ВОПРОС ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗРАИЛЯ

«Раз уж Сталин твёрдо решил дать евреям своё государство, глупо было бы Соединённым Штатам сопротивляться!» — заключил президент США Гарри Трумэн и дал указание «антисемитскому» Госдепу поддержать в ООН «сталинскую инициативу».

В ноябре 1947 года была приняла резолюцию №181(2) о создании на территории Палестины двух независимых государств: еврейского и арабского сразу же после вывода британских войск (14 мая 1948 года).

Заметки на полях Итоги голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции 181, 29 ноября 1947 года. Принято на 128-м пленарном заседании: За: 33 Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Белоруссия, Канада, Коста-Рика, Чехословакия, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Франция, Гватемала, Гаити, Исландия, Либерия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Швеция, Украинская ССР, Южно-Африканская Республика, США, СССР, Уругвай, Венесуэла. Против: 13 Афганистан, Куба, Египет, Греция, Индия, Иран, Ирак, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Йемен. Воздержались: 10 Аргентина, Чили, Китай, Колумбия, Сальвадор, Эфиопия, Гондурас, Мексика, Великобритания, Югославия. Сторонникам раздела удалось собрать необходимые для этого две трети голосов. Свои три голоса в поддержку резолюции отдал Советский Союз (кроме СССР, в голосовании участвовали Украина и Белоруссия, представленные в ООН как отдельные делегации), а также Польша и Чехословакия, что также является успехом советской дипломатии.



Пять голосов советского блока сыграли в этом итоговом голосовании решающую роль, в чём и состоит решающая роль СССР и лично И.В.Сталина. При этом СССР удалось договориться с США, которые также проголосовали в поддержку образования еврейского государства. Иерусалим и Вифлеем, согласно решению ООН, должны были стать территорией под международным контролем.

В день принятия резолюции сотни тысяч палестинских евреев, обезумевших от счастья, вышли на улицы. Когда ООН принимала решение, Сталин долго курил трубку, а затем произнёс:

«Всё, теперь мира здесь не будет»

«Здесь» — это на Ближнем Востоке, как видно, его слова оказались пророческими.

Арабские страны не приняли решение ООН. Они были невероятно возмущены советской позицией. Арабские компартии, которые привыкли бороться против «сионизма — агентуры британского и американского империализма», просто растерялись, видя, что советская позиция изменилась до неузнаваемости.

Для этого в СССР было подготовлено правительство «для евреев Палестины». Премьером нового государства должен был стать Соломон Лозовский, член ЦК ВКП(б), бывший заместитель наркома иностранных дел, директор Совинформбюро. Дважды Герой Советского Союза танкист Давид Драгунский утверждался на должность министра обороны, военно-морским министром становился Григорий Гильман, старший офицер разведуправления ВМФ СССР.



Но в конечном итоге было создано правительство от международного Еврейского агентства во главе с его председателем Бен-Гурионом (выходцем из России); и уже готовое к вылету в Палестину «сталинское правительство» распустили.

В ночь на пятницу 14 мая 1948 года, под салют семнадцати пушек, британский верховный комиссар Палестины отплыл из Хайфы. Срок действия мандата закончился.

Давид Бен-Гурион, будущий премьер-министр, провозглашает независимость Израиля под портретом Теодора Герцля.

В четыре часа дня в здании музея на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве было провозглашено Государство Израиль (в числе вариантов названия фигурировали также Иудея и Сион; и тут есть одна странность: в прошлом евреев государство под названием Иудея просуществовало тысячу лет, а вот государство под названием Израиль — всего 100, такая вот «странная» матрица).



Будущий премьер-министр Давид Бен-Гурион, после того как уговорил испуганных (после предупреждения США) министров голосовать за провозглашение независимости, обещая приезд двух миллионов евреев из СССР в течение двух лет, зачитал подготовленную «русскими экспертами» Декларацию независимости.

Советский Союз 18 мая первым признал еврейское государство де-юре. По случаю приезда советских дипломатов около двух тысяч человек собралось в здании одного из самых больших кинотеатров Тель-Авива «Эстер», на улице стояло ещё около пяти тысяч человек, которые слушали трансляцию всех выступлений.



Над столом президиума повесили большой портрет Сталина и лозунг «Да здравствует дружба между Государством Израиль и СССР!». Хор рабочей молодёжи исполнил еврейский гимн, затем гимн Советского Союза. «Интернационал» пел уже весь зал. Затем хор исполнил «Марш артиллеристов», «Песнь о Будённом», «Вставай, страна огромная».

Советские дипломаты заявили в Совете Безопасности ООН: так как арабские страны не признают Израиль и его границы, то и Израиль может их не признавать.

Документы, цифры и факты дают определённое представление о роли советского военного компонента в становлении Государства Израиль. Никто не помогал евреям оружием и солдатами-иммигрантами, кроме как Советский Союз и страны Восточной Европы.



До сих пор в Израиле можно нередко услышать и прочитать, что еврейское государство выстояло в «палестинской войне» благодаря «добровольцам» из СССР и других социалистических стран (так ли это… вопрос…).

Хотя он сделал всё для того, чтобы в течение полугода мобилизационные возможности малонаселённого Израиля смогли «переварить» огромное количество поставленного вооружения.



Молодые люди «близлежащих» государств — Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии, в меньшей степени, Чехословакии и Польши — составили тот призывной контингент, который позволил создать полностью укомплектованную и хорошо вооружённую Армию обороны Израиля.

В Палестине, и особенно после создания Государства Израиль, были исключительно сильные симпатии к СССР как к государству, которое, во-первых, спасло еврейский народ от уничтожения во время Второй мировой войны, а, во-вторых, оказало огромную политическую и военную помощь Израилю в его борьбе за независимость.

В Израиле по-человечески любили «товарища Сталина», и подавляющее большинство взрослого населения просто не хочет слышать никакой критики в адрес Советского Союза.

«Многие израильтяне боготворили Сталина, — писал сын знаменитого разведчика Эдгара Бройде-Треппер. — Даже после доклада Хрущёва на ХХ съезде портреты Сталина продолжали украшать многие государственные учреждения, не говоря уже о кибуцах».

Политический характер отношения Сталина к еврейским проблемам очевиден из того факта, что он проявил себя активным сторонником создания государства Израиль. Можно сказать даже больше — без поддержки Сталиным проекта создания еврейского государства на территории Палестины это государство в 1948 году не могло бы быть создано.



Поскольку реально Израиль мог появиться лишь в 1948 году, так как именно в это время заканчивалось действие британского мандата на управление этой территорией, то решение Сталина, направленное против Великобритании и её арабских союзников, имело историческое значение.

Проамериканская ориентация Израиля была слишком ясной. Новая страна создавалась на деньги богатых американских сионистских организаций, которые оплачивали и то оружие, которое закупалось в Восточной Европе. В 1947 году многие и в СССР, и в Израиле считали, что позиция СССР в ООН определялась моральными соображениями.



Громыко на короткий срок стал самым популярным в Израиле человеком.

Голда Меир

Даже Голда Меир в 1947 и 1948 годах была уверена, что Сталин помогает евреям из каких-то высоких моральных соображений:

«Признание Советского Союза, последовавшее за американским, имело другие корни. Теперь я не сомневаюсь, что для Советов основным было изгнание Англии с Ближнего Востока.



Но осенью 1947 года, когда происходили дебаты в Объединённых Нациях, мне казалось, что советский блок поддерживает нас ещё и потому, что русские сами оплатили свою победу страшной ценой и потому, глубоко сочувствуя евреям, так тяжко пострадавшим от нацистов, понимают, что они заслужили своё государство».

В действительности, по мнению Сталина, создание Израиля отвечало в тот период и на обозримое будущее внешнеполитическим интересам СССР. Поддерживая Израиль, Сталин «вбивал клин» в отношения США и Великобритании и в отношения между США и арабскими странами.



По свидетельству Судоплатова, Сталин предвидел, что арабские страны в последующем повернутся в сторону Советского Союза, разочаровавшись в англичанах и американцах из-за их поддержки Израиля. Помощник Молотова Михаил Ветров пересказал Судоплатову слова Сталина:

«Давайте согласимся с образованием Израиля. Это будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии. В конечном счёте британское влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке».

Внешнеполитический прогноз Сталина в основном оправдался. В арабских и во многих других мусульманских странах было подорвано влияние не только Британии, но и США. Но какой же политический курс был выбран Израилем?

ПРОЗАПАДНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ИЗРАИЛЯ

Последнее было неизбежно. Всё более определялась демократическая политическая система Израиля и его прозападная ориентация, что не отвечало надеждам сталинского руководства.В 1951 году в Израиле побывал корреспондент журнала «Новое время». Он писал:

«Три года существования Израиля не могут не разочаровать тех, кто ожидал, что появление нового независимого государства на Ближнем Востоке будет содействовать укреплению сил мира и демократии».

А в 1956 году в журнале «Международная жизнь» было сказано:

«Израиль развязал войну против арабских стран буквально на следующий день после того как 14 мая 1948 года в Иерусалиме был спущен английский флаг и провозглашено образование Государства Израиль».

А США заключили с Израилем «Соглашение о помощи по обеспечению взаимной безопасности». И предоставили Израилю заём в 100 миллионов долларов, что свидетельствовало о том, что молодое государство имеет контакт не только с американскими евреями, но и с правительством этой страны.

Становилось всё более ясным, что будущее Израиля всё больше и больше будет зависеть от дружественных отношений с США. Но, с другой стороны, необходимо было сохранить позитивные отношения и с СССР.



Не только правительство, но и значительная часть населения возрождённого еврейского государства были заинтересованы в развитии экономического, культурного и военного сотрудничества с могущественной державой, имевшей к тому же большой авторитет в мире после победы над нацистской Германией.

Д.Бен-Гурион

По случаю 35-й годовщины Октябрьской революции премьер-министр Бен-Гурион направил поздравление на имя Сталина. В Тель-Авиве 8 ноября 1952 года был торжественно открыт Дом Дружбы Израиля с СССР.

Госсекретарь США Джон Фостер Даллес в личной беседе с послом Великобритании Макдональдом в ноябре 1948 года сказал:

«Англия оказалась ненадёжным гидом на Среднем Востоке — её предсказания так часто не оправдывались. Мы должны стремиться сохранить англо-американское единство, но Соединённые Штаты должны быть старшим партнёром».

Именно такое разделение ролей в дальнейшем и сложилось — «гидом» на Ближнем Востоке постепенно становились США.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В декабре 2012 года влиятельнейший Генри Киссинджер заявил, что Америка надорвалась, и через десять лет Израиля не будет… Но в том, что уже давно «Запад предал евреев», а политика США в еврейском вопросе всегда была двойственной, можно догадываться.

В очень спорной, но весьма любопытной книге Д. Лофтуса и М. Ааронса «Тайная война против евреев» (1997) Америка обвиняется в нацизме, масштабных тайных играх, где евреи — «разменная монета». Приведём лишь одно предложение из этой книги:

«Могущественные мировые силы постоянно вынашивают тайные планы, направленные на полное или частичное уничтожение Израиля»…

А какова же была и есть позиция СССР/ России?

Теперь посмотрим на нашу тогдашнюю Родину. СССР — единственное в мирегосударство той поры, где в Уголовном кодексе есть статья за антисемитизм. В стране уже к концу 1920-х годов работают еврейские колхозы и совхозы, школы и театры, на уровне местного самоуправления есть национальные еврейские территориальные единицы.

Для Сталина же евреи — такой же равноправный народ СССР, как и все другие, достойный заработать счастье своим трудом (чтобы не говорили сегодня наши либералы).

Ещё 28 марта 1928 года Президиум ЦИК СССР принял постановление «О закреплении за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края».



А 7 мая 1934 года в СССР была образована Еврейская Автономная Область, по-видимому, в ответ на введение в игру ярого антисемита Гитлера, выбивая провокационные «козыри» у части сионистов.



Т.е. впервые с библейских времен, евреи получили своё государственное образование (до этого, напомним, всё еврейское самоуправление на протяжении веков ограничивалось границами гетто!). В 1944—45 гг. на стол к Сталину начали ложиться сообщения разведки о том, что благодаря Оппенгеймеру (американский учёный) в США получат атомную бомбу в течение ближайшего года.



И для Иосифа Виссарионовича вопрос

«Как удержать США и Запад от агрессии против СССР на фоне ядерной монополии?» стал чрезвычайно актуальным. Как говорил Владимир Ильич, «промедление смерти подобно…»

Не использовать по полной еврейский фактор, который на протяжении всей Великой Отечественной успешно использовал СССР, было бы для Сталина непозволительной роскошью. Он прекрасно понимал, что до ситуации гарантированного взаимного уничтожения Запад не оставит попыток покорить Россию, и сразу же после Второй начнётся Третья Мировая, сначала «холодная», а затем — «странная».



В силы прикрытия от Третьей Мировой войны двинул свои еврейские дивизии… Так образовалось государство Израиль, к которому наша страна всегда относится с уважением.

Игорь Курчатов (1903 — 1960)

А в 1949 году благодаря нашим учёным во главе с Курчатовым под руководством Берии появилась первая ядерная бомба, проект которой был заложен ещё в 1940 году. Так создавался ядерный щит России, который и поныне является гарантом нашей безопасности и суверенности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Спасибо товарищу Сталину за то, что Израиль существует. Так говорят благодарные жители страны.

Израильский плакат 1949 года, в честь 70-летия создателя Израиля.

В день смерти Сталина в Израиле был объявлен национальный траур. Справедливости ради необходимо отметить, что в стране с благодарностью хранят память о человеке, который фактически подарил им Родину, в некоторых израильских кибуцах можно и сегодня встретить портреты И.В. Сталина…



ИАЦ

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