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Дворцовый переворот 1964 г. и отставка Н. С. Хрущева

18:32. 26 июня 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын рассуждает, кто готовил заговор против государственного деятеля, предопределившего крах СССР. Когда созрел план «дворцового переворота»? Как октябрьский пленум ЦК поставил точку в политической карьере Хрущёва? Почему многие историки считают, что причины отставки Хрущёва до конца не будут выяснены никогда? Как «хрущёвская оттепель» заложила основы гибели нашей страны в эпоху перестройки?

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История России. Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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