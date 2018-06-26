Борис Мегорский про новую армию Петра Великого
Монография Б.В. Мегорского “Осады и штурмы Северной войны 1700–1721 гг.”: http://kordegardia.ru/products-page/д…
Список литературы: https://vk.com/doc1659794_468172819
Хронометраж:
5:04 – Возвращение Петра I из Великого посольства в конце XVII века
6:41 – Почему Петру I нужно было создавать армию с нуля
8:50 – Указ от 8 ноября 1699 года о наборе добровольцев на военную службу
13:11 – Как развивалась система набора на военную службу
22:01 – Об офицерах
26:20 – А что с конницей?
33:10 – Этнический состав русской армии
36:53 – О названиях полков
42:10 – Про структуру полков
46:05 – О гренадерах
53:44 – Что с артиллерией?
1:00:51 – Петровская гвардия
1:14:35 – Про источники
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Источник: www.youtube.com