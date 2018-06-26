Борис Мегорский про новую армию Петра Великого

Монография Б.В. Мегорского “Осады и штурмы Северной войны 1700–1721 гг.”: http://kordegardia.ru/products-page/д…

Список литературы: https://vk.com/doc1659794_468172819



Хронометраж:

5:04 – Возвращение Петра I из Великого посольства в конце XVII века

6:41 – Почему Петру I нужно было создавать армию с нуля

8:50 – Указ от 8 ноября 1699 года о наборе добровольцев на военную службу

13:11 – Как развивалась система набора на военную службу

22:01 – Об офицерах

26:20 – А что с конницей?

33:10 – Этнический состав русской армии

36:53 – О названиях полков

42:10 – Про структуру полков

46:05 – О гренадерах

53:44 – Что с артиллерией?

1:00:51 – Петровская гвардия

1:14:35 – Про источники



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com