5 позабытых изобретений Теслы, которые действительно угрожали элите мира

Все, что сегодня нас окружает, в свое время было гениальной выдумкой. Например, та же обычная лампочка. Так почему же мир, в котором мы сегодня живем, еще не стал таким удивительнейшим и диковинным, как нафантазировано еще десятилетиями назад писателями-фантастами?Мир, в котором мы живем, мог бы быть уже другим….Сегодняшний день не настолько чудный, каким должен был бы быть, в соответствии с прогнозами футурологов прошлого. Не задавались вопросом: почему так?В некоторой среде общества существует теория о том, что люди, стоящие на верхушке социума, умышленно препятствуют прогрессу и дают развиваться революционным технологиям, которые могли бы стать мировым феноменом, но и стали бы опасностью установившемуся бизнесу элит.В связи с этим часто припоминают труды гениального инженера Николы Теслы. Необыкновенный изобретатель мог обусловить технический рывок цивилизации на сотни лет вперед, но все его самые претенциозные разработки были утеряны.Вот такие фантазии, каковыми их считают, могли принадлежать авторству Теслы.По утверждению Николы Теслы в 1930-е г. им был придуман «луч смерти» и он назвал его Tele Force.Установка могла производить интенсивный энергетический поток и фокусировать его в определенную точку.Тесла писал: «Эта технология может быть нами использована для уничтожения всего, чтобы хотелось уничтожить. Например, можно уничтожать боевые летательные аппараты противника и целые армии врага.»Однако, «Луч смерти» так и не сделали. Не исключено, что Тесла собственноручно уничтожил все эскизы и документы по этому вопросу, когда понял, что такое оружие позволит некоторым государствам очень легко уничтожать другие государства.Придумка Теслы позволяла погубить все в радиусе 322км. Она могла сделать отдельную страну, независимо от того большая она или маленькая, недостижимой для вражеских войск, летательных аппаратов и других атакующих средств.Тесла рассказывал, что эту его разработку многократно пробовали похитить. Неизвестные вламывались к нему в кабинет и перерывали его документы. Но изобретатель тщательно все спрятал и поэтому они не смогли найти ничего важного.Тесла заявлял в 1898г, что ему удалось придумать и создать маленькое колебательное устройство, которое едва не разрушило весь дом, где располагался и его офис, и все вокруг дома.Иными словами, устройство могло воспроизводить землетрясение. Осознав разрушающую силу своего устройства, Тесла молотком разбил осциллятор и просил своих сотрудников ничего не рассказывать о причинах этого землетрясения, если кто-либо будет этим интересоваться.Среди некоторых ученых ведутся разговоры, о том, что эти исследования авторства Теслы, сегодня применяются правительством США на Аляске на объекте HAARP.Финансируемый компанией JP Morgan, Тесла создал проект и в 1901-1902 годах построил Ворденклифскую башню — огромнейшую станцию без проводов передающую волны в Нью-Йорке.Морган считал, что с помощью башни Ворденклиф можно будет обеспечивать беспроводной связью весь мир. А Тесла планировал иначе. Он мечтал передавать бесплатное электричество и обеспечивать мир радиосвязью бесплатно.Тесла планировал с ее помощью передавать сообщения, телефонию и факсимильные изображения аж за океан в Англию и на суда, находившиеся в открытых морях. Таким образом, он сообщал, что располагает технологиями, которые возникли в нашей жизни десятки лет спустя.Также эта башня была предназначена каким-то способом проводить электроэнергию. Утверждают, что в случае успешной реализации проекта любой желающий получить электроэнергию мог бы очень легко это сделать. Достаточно было бы только воткнуть в землю якорь. Очень жаль, но бесплатная электроэнергия – совсем невыгодна.Финансисты и промышленники, в том числе и покровители Теслы, не были заинтересованы в революционных переменах в энергетике. Эти переменыбыли угрозой для существования их бизнеса.Представляете, каков был бы мир, когда бы не было нужды общества в угле и нефти? Разве смогли бы в таком случае «сильные мира сего» все контролировать?Финансирование проекта компанией JP Morgan было остановлено и в 1906г. проект был брошен и никогда не реализован.В газете «The New York Herald» в 1911г. Тесла рассказал о своей работе над “антигравитационным летательным аппаратом”:Мой летательный аппарат будет без крыльев, без пропеллера. Заметив его на поверхности земли, никто не поймет, что этот аппарат может летать. Но он сможет совершенно безопасно летать в любом направлении. Его скорость будет намного превышать скорость любых других летательных аппаратов, не обращая внимания на «дыры в воздухе» и безотносительно условий погоды. У него будет возможность продолжительно находиться в воздухе полностью неподвижно, даже в случае сильных ветров. Он может поднимать большие грузы, несмотря на сходство нежного строения с птицей. Весь секрет в безукоризненном действии механики.Тесла придумал приводить в действие свою летающую тарелку силой свободной энергии, тогда как все остальные авиационные и автомобильные разработки находятся во власти нефти и продуктов ее переработки.Это изобретение подверглось той же участи, что и система бесплатной передачи электричества.Тесла утверждал, что дирижабль на электрической тяге сможет всего за три часа перевезти пассажиров из Нью-Йорка в Лондон, двигаясь на уровне 13км над земной поверхностью.Еще он считал, что дирижаблям не придется делать остановки на дозаправку, так как они будут добывать энергию непосредственно из атмосферы. Беспилотный дирижабль можно использовать и для доставки пассажиров в заблаговременно указанный пункт назначения.Это его изобретение так и не кредитовали.Спустя много времени, мы получили и сейчас используем беспилотники для выполнения боевых заданий, сверхзвуковые самолеты, летающие на огромнейших скоростях и космические корабли, которые летают в верхних слоях атмосферы вокруг Земли.Есть среди приверженцев теории заговора и те, кто уверен, что ФБР присвоило все труды, разработки и изобретения Теслы. Говорят, что после его смерти вся документация была вынесена из его дома и офиса.

Источник: nashaplaneta.su