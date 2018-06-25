Три минуты с автором пенсионной реформы, сатанистом Назаровым

Люди! Когда вы слышите слово „сатанист”, то, возможно, у вас возникает образ чего-то отвратного, возможно и с рогами или копытом.На самом деле сатанисты преспокойненько сидят в разных федеральных министерствах, и вы не увидите у них ни рогов, ни копыт. Однако действуют они в духе, прямо противоположном божественному устройству мира, неся людям нищету, страдания, расчеловечивание, ненависть, разобщённость.И деятельность их, к сожалению, наносит обществу куда больше вреда, чем знаменитая контора „Рога и копыта”. Потому что это уже не фантазии писателей,Речь федерального чиновника Назарова, главной публичной фигуры, озвучивающей планы сатанистов, – ярчайший образец сволочного отношения к людям. И я вообще не уверен, считает ли Назаров нас всех за людей,Впрочем, оно и понятно: для назаровых люди – лишь те, что причисляют себя к „избранным”. А: цена им – ноль. Поэтому и употребляет этот правительственный гадёныш не привычные всем слова „человек”, „народ”, а исключительно „капитал”. В данном случае – „человеческий капитал”.Т.е. для этой мрази мы все, работающие или пенсионеры, – капитал. Мы для этого сатаниста не люди!В общем, послушайте подонка сами. И я почему-то убеждён, что предлагаемых трёх минут хватит, чтобы ощутить волну невероятного омерзения, смотря и слушая этого персонажа.И получается, что либерализм и сатанизм – одного поля ягоды.