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Три минуты с автором пенсионной реформы, сатанистом Назаровым

19:26. 25 июня 2018 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
Люди! Когда вы слышите слово „сатанист”, то, возможно, у вас возникает образ чего-то отвратного, возможно и с рогами или копытом.

На самом деле сатанисты преспокойненько сидят в разных федеральных министерствах, и вы не увидите у них ни рогов, ни копыт. Однако действуют они в духе, прямо противоположном божественному устройству мира, неся людям нищету, страдания, расчеловечивание, ненависть, разобщённость.

И деятельность их, к сожалению, наносит обществу куда больше вреда, чем знаменитая контора „Рога и копыта”. Потому что это уже не фантазии писателей, а реальная жизнь, в которую мы все вовлечены.

Речь федерального чиновника Назарова, главной публичной фигуры, озвучивающей планы сатанистов, – ярчайший образец сволочного отношения к людям. И я вообще не уверен, считает ли Назаров нас всех за людей, ибо такого слова в его докладе вообще не прозвучало.

Впрочем, оно и понятно: для назаровых люди – лишь те, что причисляют себя к „избранным”. А все остальные народы – словно песок в пустыне: цена им – ноль. Поэтому и употребляет этот правительственный гадёныш не привычные всем слова „человек”, „народ”, а исключительно „капитал”. В данном случае – „человеческий капитал”.

Т.е. для этой мрази мы все, работающие или пенсионеры, – капитал. Мы для этого сатаниста не люди!

В общем, послушайте подонка сами. И я почему-то убеждён, что предлагаемых трёх минут хватит с избытком, чтобы ощутить волну невероятного омерзения, смотря и слушая этого персонажа.

И получается, что либерализм и сатанизм – одного поля ягоды.




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: капитал, либерализм, мразь, народ, сатанизм, человек
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