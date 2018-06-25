Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 июня 2018
- 08:00 САА ракетными ударами разорвала оборону боевиков в районе Дараа. Началось наступление.
- 05:30 Сирия: Военный рассказал, как выжил под ударом американской ракеты (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:45 Сирия глазами российских военных (ФОТО).
САА ракетными ударами разорвала оборону боевиков в районе Дараа. Началось наступление
Из Сирии приходят сообщения о том, что этой ночью сирийская армия начала масштабное наступление на позиции террористов на юге страны. Около 2:00 25 июня 4-я механизированная дивизия САА начала атаку по направлению к административному центру провинции Дараа – одноимённому городу. Атака началась с массированного удара с применением ракетных установок Golan-1000. Ракетным ударом были смяты передовые позиции боевиков так называемого «южного фронта», в составе которых и остатки террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России), ранее бежавшие из пригорода Дамаска Ярмук.
В общей сложности, по позициям боевиков было выпущено около полусотни ракет.
После этого началось продвижение бронетехники в сторону столицы Дараа, которая длительное время находится под террористической оккупацией.
В то же время, как сообщает ливанское СМИ AMN, сирийский спецназ Tiger Force, начал наступление на позиции террористов на северо-востоке провинции.
Напомним, что накануне пришли сообщения об авиаударах ВКС РФ и ВВС Сирии по позициям боевиков в районе Голанских высот. Бомбардировке и ракетным ударам с воздуха подверглись скопления техники террористов, с использованием которой те вели обстрелы территорий, в последнее время занятых военнослужащими сирийской армии. В ходе авиаударов было уничтожено несколько бронемашин и ракетных установок террористов в провинции Дараа.
Требования, ранее озвученный в ультиматуме Дамаска, боевики не выполнили и заявили, что от ведения боевых действий отказываться не собираются.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Сирия: Военный рассказал, как выжил под ударом американской ракеты (ФОТО, ВИДЕО)
Боевики продолжают применять американские ракеты против мирного населения и правительственных сил. Недавно одна из группировок опубликовала видео, на котором террористы обстреляли из ПТРК BGM-71 TOW подразделения сирийских войск и местных жителей в населённом пункте Масасна на севере провинции Хама. Исламисты пытались помешать эвакуации раненых, продолжая вести огонь.
В момент атаки здесь действовало перемирие и все мусульмане праздновали Ид аль Фитр (Ураза́-байра́м) — праздник разговения по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.
«Русской Весне» удалось найти одного из солдат, который был в атакованной группе мирных жителей и военных. Тяжелораненый боец Халид Хусей Альсалини рассказал, как всё было в тот злополучный вечер.
«С 14-го июня каждый день мы на посту играли в футбол с местными, собиралось нас около 20 человек. В пятницу, так же, как и в предыдущие дни, нас было примерно 20 человек. В 17:00 игра началась, мы поиграли минут 20 и сделали перерыв, собрались толпой, пили воду и разговаривали, и в этот момент прогремел взрыв, я потерял сознание, а очнулся в реанимации».
После взрыва его сослуживцы доставили всех пострадавших в больницу, а боевики всячески им мешали, ведя огонь, но из-за большого расстояния он был неточным.
Халид Хусей Альсалини утонил, что в результате той атаки два мирных жителя населённого пункта Масасна погибли и несколько человек получили тяжелые ранения.
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Сирия глазами российских военных (ФОТО)
Центр по примирению враждующих сторон Минобороны РФ в Сирии продолжает помогать дружественному народу. Офицеры ЦПВС прибыли в населенный пункт Умм-Эт-Тиурм в провинции Хама.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российских военнослужащих встретили с радостью, улыбками и криками о дружбе между странами. Особенно радовались дети, с удовольствием фотографирующиеся с бойцами. Офицеры передали жителям 650 продовольственных пайков, общим весом 2795 кг (рис — 650 кг, мука пшеничная — 1300 кг, консервы мясные — 845 кг).
Конечно, офицеры не забыли привезти с собой военных медиков, которые помогли всем нуждающимся. Сегодня медики поработали на славу, оказав медицинскую помощь 87 местным жителям (из них 43 ребенка), также они сделали 28 прививок от гепатита «А» и брюшного тифа, произвели дезинсекцию 12 домов, а перед убытием обработали одну свалку с мусором от насекомых.
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