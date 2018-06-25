Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 июня 2018

Боевики продолжают применять американские ракеты против мирного населения и правительственных сил. Недавно одна из группировок опубликовала видео, на котором террористы обстреляли из ПТРК BGM-71 TOW подразделения сирийских войск и местных жителей в населённом пункте Масасна на севере провинции Хама. Исламисты пытались помешать эвакуации раненых, продолжая вести огонь.

В момент атаки здесь действовало перемирие и все мусульмане праздновали Ид аль Фитр (Ураза́-байра́м) — праздник разговения по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.

«Русской Весне» удалось найти одного из солдат, который был в атакованной группе мирных жителей и военных. Тяжелораненый боец Халид Хусей Альсалини рассказал, как всё было в тот злополучный вечер.

«С 14-го июня каждый день мы на посту играли в футбол с местными, собиралось нас около 20 человек. В пятницу, так же, как и в предыдущие дни, нас было примерно 20 человек. В 17:00 игра началась, мы поиграли минут 20 и сделали перерыв, собрались толпой, пили воду и разговаривали, и в этот момент прогремел взрыв, я потерял сознание, а очнулся в реанимации».

После взрыва его сослуживцы доставили всех пострадавших в больницу, а боевики всячески им мешали, ведя огонь, но из-за большого расстояния он был неточным.

Халид Хусей Альсалини утонил, что в результате той атаки два мирных жителя населённого пункта Масасна погибли и несколько человек получили тяжелые ранения.

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