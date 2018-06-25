Разведданные ТВ. Новости 25.06.2018 гг

Источник: www.youtube.com
Сергей Будков что то как то молчит за пенсионную реформу и увеличения НДС и то и другое ясно говорит без всякой концептуальной фигни что на нашей земле жиреет оккупационное правительство проще говоря гауляйторы жидо-англо-Вашингтона не беру сюда Швейцарию это их кабенит министров.
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Сергей Будков что то как то молчит за пенсионную реформу и увеличения НДС и то и другое ясно говорит без всякой концептуальной фигни что на нашей земле жиреет оккупационное правительство проще говоря гауляйторы жидо-англо-Вашингтона не беру сюда Швейцарию это их кабенит министров.