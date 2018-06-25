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Почему предлагаемая пенсионная реформа не приведет к успеху

14:26. 25 июня 2018 Просмотров - 28 Один комментарий Опубликовал:

Во время поездки в Красноярск состоялась встреча со студентами, преподавателями Сибирского Государственного университета Науки и Технологии им. академика М.Ф. Решетнева.

Самой острой и злободневной темой была предложенная правительством «пенсионная реформа», которая вызвала большое напряжение в обществе.

Об этом мы и говорили…

00:01:35 – О пенсионной реформе, предлагаемой правительством
00:11:35 – К чему приведет повышение пенсионного возраста?
00:18:35 – Что будет с ДНР и ЛНР?
00:27:50 – О цене на бензин.
00:39:30 – Об изменении конституции.
00:43:30 – Почему Путин опять назначил Медведева? 
00:48:53 – Что происходит с мировой экономикой?
00:55:23 – О попытке «забанить» Телеграмм. 
01:03:08 – Что такое искусственный разум и как он относится к правительству? 
01:10:07 – Почему повышение пенсионного возраста не имеет смысла?
01:13:00 – Деиндустриализация. Кто, почему и зачем. 
01:19:45 – Каковы признаки наличия суверенитета у России? 
01:23:37 – Существует ли противостояние между президентом и правительством? 
01:27:50 – О ток-шоу на телевидении.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

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    макс 25 июня 2018 в 14:34 Ссылка Пометить
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    Задница в только в том что с артритом и деменцией придется работать на глистов буржуев но и в том что не будит льгот да недвижимость сосать с нас эта оккупационная поганая власть будит по полной будит море бомжей голодных и внуки отморозки не во что неверующие не будит передачи опыта поколения с внуками седеть некому пожрать бы!

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