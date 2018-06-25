Почему предлагаемая пенсионная реформа не приведет к успеху

Во время поездки в Красноярск состоялась встреча со студентами, преподавателями Сибирского Государственного университета Науки и Технологии им. академика М.Ф. Решетнева.

Самой острой и злободневной темой была предложенная правительством «пенсионная реформа», которая вызвала большое напряжение в обществе.

Об этом мы и говорили…

00:01:35 – О пенсионной реформе, предлагаемой правительством

00:11:35 – К чему приведет повышение пенсионного возраста?

00:18:35 – Что будет с ДНР и ЛНР?

00:27:50 – О цене на бензин.

00:39:30 – Об изменении конституции.

00:43:30 – Почему Путин опять назначил Медведева?

00:48:53 – Что происходит с мировой экономикой?

00:55:23 – О попытке «забанить» Телеграмм.

01:03:08 – Что такое искусственный разум и как он относится к правительству?

01:10:07 – Почему повышение пенсионного возраста не имеет смысла?

01:13:00 – Деиндустриализация. Кто, почему и зачем.

01:19:45 – Каковы признаки наличия суверенитета у России?

01:23:37 – Существует ли противостояние между президентом и правительством?

01:27:50 – О ток-шоу на телевидении.

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Источник: nstarikov.ru