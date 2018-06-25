Новости Украины и Новороссии 25 июня 2018
- 08:01 Власти Украины заявили, что «довели страну до обнищания» (ВИДЕО).
- 01:07 Пopoшeнко vs Tимoшенкo.
- 00:00 Управлять «донецкой администрацией» будет профессиональный палач.
Власти Украины заявили, что «довели страну до обнищания» (ВИДЕО)
Депутат Рады Вадим Рабинович — ведущий авторской передачи на украинском телевидении — заявил, что украинские власти «довели страну до обнищания».
Он посетовал на то, что этим летом «две трети» граждан страны впервые не планируют отпуск вообще.
Рабинович заявил, что «такого не было даже» при «обхаянном» властями Украины коммунизме.
Ну, а мы позволим себе напомнить читателям некоторые вехи биографии гражданина Рабиновича: 20 января 1980 года был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия был освобожден. В это время он трудился мастером ремонтно-строительного управления Харьковского горисполкома.
Но надо же было так случиться, что в начале 1982 года вновь арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. 10 февраля 1984 года приговорен Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет.
90-е годы открыли Рабиновичу не только двери колонии, но и двери в бизнес и политику.
Сегодня Рабинович причитает с телеэкранов: «Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания».
Вы — это, надо понимать, власти. Но Рабинович — депутат украинского парламента — законодательной ветви власти. Стало быть, принадлежит к этим самым властям, которые «довели».
И отпуск ли может служить показателем обнищания, когда в прифронтовых районах лишённые работы, света, воды люди не живут, а выживают, не имея возможности уехать, потому что, чтобы уехать и снять жильё, тоже нужны деньги.
Как сообщала «Русская Весна», ранее Рабинович рассказал о грозящей Украине катастрофе в случае выполнения требований МВФ.
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Пopoшeнко vs Tимoшенкo
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Управлять «донецкой администрацией» будет профессиональный палач
Назначение генерал-майора СБУ Александра Куця главой донецкой военно-гражданской администрации ничего хорошего жителям оккупированных Киевом районов бывшей Донецкой области не предвещает, как уже отметили многие. Но и для Донецкой Народной Республики это знак не слишком благоприятный.
Совершенно очевидно, что на нового губернатора возлагаются задачи, никак не связанные с перспективой установления мира в регионе.
С послужным списком у нового донецкого губернатора все в порядке. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что возглавивший в 2015 году Донецкое областное управление СБУ Куць имеет самое непосредственное отношение к убийству двух легендарных командиров ополчения — Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви). Собственно, ответственность за организацию терактов на него публично возложил глава ДНР Александр Захарченко.
Кроме того, правозащитники неоднократно обвиняли сотрудников донецкого СБУ в похищении людей в прифронтовых районах, применении пыток, содержании тайных тюрем, бессудных казнях.
Побывавшие в руках палачей из этого ведомства и обретшие свободы после обмена люди рассказывали такие ужасы о том, что происходит на допросах, что кровь стыла в жилах. В ДНР на основе этих чудовищных рассказов уже составлено две «Белые книги».
Понятно, что человек, под началом которого служили настоящие садисты, и сам недалеко ушел от своих подчиненных.
Параноидальная шпиономания — другая яркая черта высокопоставленного силовика. Одной из первых его новаций на должности начальника областного управления стало блокирование мобильной связи в 50-километровой зоне на линии разграничения. Генерал объяснил, что шпионы, которых СБУ отлавливает сотнями (почему не тысячами?!) использует означенную связь для передачи сообщений врагу. Этот эпизод хорошо демонстрирует профессиональный уровень фигуранта.
Понятно, что настоящие, подготовленные разведчики ни при каких обстоятельствах не стали бы б использовать телефоны, зная, что их в обязательном порядке прослушивают.
Спрашивается, кого в таком случае массово отлавливали сотрудники Куця, обвиняя в шпионаже? И что с этими людьми сейчас? Осуждены и обменены или ожидают очереди на обмен?
В общем, профессиональный эсэсовец, отметившийся во время пребывания на посту главы донецкого СБУ неслыханным уровнем произвола, будет теперь наводить порядок на оккупированной территории в рамках куда более широкой компетенции.
Понятно, что и без того закрученные гайки в районах бывшей Донецкой области, будут затянуты еще сильнее, а специальные методы, используемые украинской спецслужбой, возьмут на вооружение уже и гражданские службы, чтобы держать в постоянном страхе население, настроенное враждебно по отношению к киевской власти.
Кроме прочего, нет никаких оснований считать Куця голубем мира, поставленного на усиление миротворческого курса. Дела обстоят ровно наоборот. Высокопоставленный эсбэушник — по определению является сторонников самых жестких силовых методов, соответственно администрация области и штаб Операции объединенных сил будут действовать в хорошо слаженном тандеме.
Это означает, что главная задача, которая ставится сейчас Киевом — это мобилизация ресурсов, нейтрализация нелояльного населения и повышение общей боеспособности на линии фронта.
Выбранное Петром Порошенко направление потенциально уводит ситуацию еще дальше от возможности реализации Минских соглашений.
Для чего это все делается? Одна из наиболее убедительных версий недавно была представлена ресурсом Strana.ua со ссылкой на источник в штабе операции Объединенных сил. Президент Украины надеется в преддверии выборов конвертировать локальные победы на фронте в электоральную поддержку:
«Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу. Чтобы перед выборами торжественно заявить о „начале освобождения Донбасса“, — говорит „Стране“ старший офицер одной из бригад ВСУ.
— И с чисто с военной точки зрения это возможно. ВСУ действительно может взять, например, Горловку, если сконцентрировать значительные силы, подтянуть резервы. Это возможно».
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Тот же офицер рассказал журналистам, что обострение под Горловкой в середине мая было своего рода репетицией планируемого прорыва.
Как бы не сложились обстоятельства нынешней осенью, назначение заплечных дел мастера руководителем областной администрации автоматически ухудшит ситуацию в оккупированных районах, поскольку и без того полностью бесправное население лишится последних возможностей защищать себя и свое имущество.
Андрей Бабицкий
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Дело не в Рабиновиче и за что он сидел в 80е. У Украины после 91го вся экономика была завязана на России. Огромное количество комплектующих выпускалось на Украине. Газа Украине покупала в 3 раза больше чем потребляла, остальное продавала + чутка подворовывала(в определенном пределе, больше-одергивали). Нефть перепродавала так же, как сегодня перепродает Белоруссия. Цена на газ считалась по какой то мутной схеме с учетом аренды Севастополя. Объемы транзита в Европу никто не сверял. Качали по 140 лярдов кубов, кому сколько – пофиг. Только в 2009г., когда Украина повернула физиономию на Запад, стали считать чего и сколько. Сегодня халява для Украины закончилась, а Запад даром дает только моральные ценности…. остальное за деньги (можно в долг).