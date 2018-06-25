Новости Украины и Новороссии 25 июня 2018

Депутат Рады Вадим Рабинович — ведущий авторской передачи на украинском телевидении — заявил, что украинские власти «довели страну до обнищания».

Он посетовал на то, что этим летом «две трети» граждан страны впервые не планируют отпуск вообще.

Рабинович заявил, что «такого не было даже» при «обхаянном» властями Украины коммунизме.

Ну, а мы позволим себе напомнить читателям некоторые вехи биографии гражданина Рабиновича: 20 января 1980 года был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия был освобожден. В это время он трудился мастером ремонтно-строительного управления Харьковского горисполкома.

Но надо же было так случиться, что в начале 1982 года вновь арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. 10 февраля 1984 года приговорен Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет.

90-е годы открыли Рабиновичу не только двери колонии, но и двери в бизнес и политику.

Сегодня Рабинович причитает с телеэкранов: «Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания».

Вы — это, надо понимать, власти. Но Рабинович — депутат украинского парламента — законодательной ветви власти. Стало быть, принадлежит к этим самым властям, которые «довели».

И отпуск ли может служить показателем обнищания, когда в прифронтовых районах лишённые работы, света, воды люди не живут, а выживают, не имея возможности уехать, потому что, чтобы уехать и снять жильё, тоже нужны деньги.

Как сообщала «Русская Весна», ранее Рабинович рассказал о грозящей Украине катастрофе в случае выполнения требований МВФ.

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