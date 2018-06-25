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Немецкие СМИ догадались, почему ЧМ в России проходит без драк

16:40. 25 июня 2018 Просмотров - 319 Один комментарий Опубликовал:


«Беспорядки? Пиротехника? Насилие?» – перечисляет немецкая газета Bild опасности, которые, казалось бы, могли подстерегать футбольных болельщиков во время Чемпионата мира. Но нет! На мундиале, который проходит в России, ничего подобного не замечено, хотя состоявшийся два года назад во Франции Чемпионат Европы ознаменовался массовыми драками и погромами.

«Так почему же Чемпионат мира в России настолько мирный?» – задаются вопросом немецкие СМИ. И сами же отвечают на этот вопрос. Газета Bild перечисляет несколько причин, которые, по мнению немецких журналистов, и обеспечили безопасность для всех гостей и участников этого футбольного праздника.


По версии Bild, основная заслуга лежит на организаторах, которые смогли обеспечить достойный уровень безопасности и минимизировать все возможные стычки. Во-первых, власти страны пообещали еще на границе разворачивать агрессивных фанатов, которые уже были замечены в инцидентах с массовыми драками. Во-вторых, в России серьезно подошли к проблеме, связанной со злоупотреблением алкоголем.

Немецкая газета пишет, что меры, принятые Россией в вопросах ограничения продажи алкоголя, стали решающими в деле поддержания мирного поведения болельщиков. Напомним, что алкоголь не продается в магазинах в дни проходящих в городе матчей и накануне них. Такие ограничения приняли в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах, встречающих футбольных гостей. Запрет распространяется также на любые напитки в стеклянной таре, которую можно использовать в качестве оружия.

«На ЕВРО-2016 во Франции пиво продавалось даже уличными торговцам», – пишет Bild.

Кроме того, журналисты отмечают, что свою роль играет и хорошая транспортная инфраструктура, которая позволяет болельщикам быстро разъезжаться после матчей, не образуя столпотворений. Например, в московском метро поезда отъезжают в среднем раз в 90 секунд, и 80 000 фанатов выезжают из района вокруг стадиона Лужники примерно в течение часа. Авторы Bild считают, что это «сумасшедше быстро».

Ну и еще один критерий, позволивший обеспечить мирное проведение мундиаля, – это хорошая подготовка российских правоохранителей. Как пишет Bild, с одной стороны, они массово присутствуют во всех общественных местах и тем самым дают окружающим чувство безопасности. Но при этом они не мешают празднику и позволяют фанатам петь, праздновать и танцевать, и у ликующих болельщиков не возникает проблем из-за чрезмерно громкого поведения.

Начальник службы безопасности Fifa Хельмут Спан сказал перед началом Чемпионата мира, что он ожидает, что в России не произойдет таких драк, как два года назад во Франции, потому что российская полиция намного лучше подготовлена.

Bild подводит итог, что это действительно так, и хочется верить, что на всем своем протяжении Чемпионат будет таким же мирным, как первые его десять дней.

Автор: Агния Андреева
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Германия, Россия, СМИ, футбол, чм 2018
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Один комментарий»

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    Антон 25 июня 2018 в 18:28 Ссылка Пометить
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    Фанаты – организованные люди. Они знают возможности друг друга.
    - Лезть в драку в Питере (даже современном) англичанин может два раза: первый и последний.

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