Гонка на Lincoln, поцелуи и разрядка: чем запомнился единственный визит Брежнева в США

Источник: tass.ru

Ровно 45 лет назад генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев совершил свою первую и единственную поездку за океан. Турне завершилось подписанием важных документов и не обошлось без курьезов.



Июнь 1973 года. Подмосковный аэропорт Внуково-2. Леонид Ильич в окружении высокопоставленных советских партийных деятелей подходит в “борту номер один”, целует каждого, кто стоит в первом ряду сопровождающих, и поднимается по трапу Ил-62. Так начинается официальный визит советского лидера в Соединенные Штаты.

Разрядка и Уотергейт

Брежнев направился в Вашингтон ровно через год после первого в истории визита в СССР президента США Ричарда Никсона. Тогда стороны подписали несколько соглашений (от Договора по ПРО до ОСВ-1), а сама встреча прошла в атмосфере так называемой «разрядки международной напряженности». Или просто разрядки.

До ввода советских войск в Афганистан оставалось ещё шесть лет. Война во Вьетнаме близилась к завершению, а 5-я группа специального назначения сил специальных операций США уже вернулась на базу в Форт-Брэгг, что в Северной Каролине. Сам визит Брежнева историки считают пиком разрядки.

В Вашингтоне тем временем ведущие газеты и телеканалы освещали подробности Уотергейтского скандала, а рейтинг президента стал неуклонно снижаться. На время визита Брежнева американцам пришлось даже прервать слушания по делу.

Программа визита советского лидера была весьма насыщенна: Брежнев побывал и в Белом доме, и в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, и на встрече с американскими сенаторами. Не обошлось и без общения с представителями деловых кругов США, знавших о любви генсека к большим и красивым автомобилям.

Новый Lincoln и виски-сода

Леониду Брежневу презентовали Lincoln Continental — полноразмерный фешенебельный американский седан темно-голубого цвета. Гравировка на приборной панели автомобиля гласила: «На добрую память. С наилучшими пожеланиями».

Машина приглянулась генсеку ещё в 1972-м: увидев президентский Lincoln президента США в Москве, Брежнев спросил: «А можно и мне такой же?» Американские бизнесмены выполнили просьбу советского лидера, и автомобиль стоимостью $10 тыс. (около 60 тыс. в долларах 2018 года) оказался в СССР.

Но прежде чем отправить авто в Москву, Брежнев решил на нем прокатиться. Вместе с хозяином Белого дома Ричардом Никсоном. О любви генсека к скоростной езде знали многие, но президент США не на шутку испугался, когда советский лидер на скорости 80 км/ч подъехал к опасному повороту, резко оттормозился и повернул.

Во время визита в США Брежнев не только обзавелся новым авто, но и познакомился с американской традицией — подавать аперитив перед обедом. Как вспоминал личный переводчик советских лидеров Виктор Суходрев, когда Брежневу принесли виски с содовой, генсек пришел в недоумение. Советский лидер не мог понять, почему не подают закуску.

При этом Брежнев отлично понимал, как понравиться американцам. «Он с энтузиазмом махал зрителям, которые аплодировали и размахивали американскими и советскими флагами, а затем подошел к ним так же, как американский политик, работающий с толпой на уездной ярмарке», — вспоминал президент Никсон в своих мемуарах.

«Нет» ядерной войне

В 1973-м Вашингтон и Москва не стали сбавлять темпы подписания двусторонних документов — от договоров о сотрудничестве в области сельского хозяйства до Соглашения о предотвращении ядерной войны.

Москва и Вашингтон обязались «исходить из того, что каждая сторона будет воздерживаться от угрозы силой или её применения против другой стороны».

Еще один документ — «Основные принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений» — обязал СССР и США продолжить активные переговоры по выработке постоянного соглашения по СНВ.

Уже в следующем, 1974 году Брежнев и Никсон подписали Соглашение об ограничении подземных ядерных испытаний. А в 1979-м был заключен Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2).

Но ОСВ-2 Брежнев подписывал уже с президентом Джимми Картером — Никсону пришлось покинуть свой пост под угрозой импичмента.

Александр Мосесов

Источник: nstarikov.ru