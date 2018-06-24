Золотые правила здоровья Марвы Оганян

Концептуал СМИ Очищение организма – залог долголетия

Марва Оганян – врач-натуропат, биохимик с 45-летним стажем, автор книг по естественной и экологической медицине – рассказывает о том, как избавиться от заболеваний, которые официальная наука считает неизлечимыми. Почему лекарственное лечение чаще всего неэффективно? Полезно ли больному голодать? Почему опасно голодание на воде? Какую альтернативу мясным продуктам нужно выбрать для оздоровления организма? Как питались люди в Древней Руси? Почему деградирует русский народ и не пользуется теми правилами жизни, здоровья и долголетия, которые были известны нашим предкам?

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