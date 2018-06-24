Главная » Здоровье, Мировоззрение

Золотые правила здоровья Марвы Оганян

18:27. 24 июня 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Очищение организма – залог долголетия

Марва Оганян – врач-натуропат, биохимик с 45-летним стажем, автор книг по естественной и экологической медицине – рассказывает о том, как избавиться от заболеваний, которые официальная наука считает неизлечимыми. Почему лекарственное лечение чаще всего неэффективно? Полезно ли больному голодать? Почему опасно голодание на воде? Какую альтернативу мясным продуктам нужно выбрать для оздоровления организма? Как питались люди в Древней Руси? Почему деградирует русский народ и не пользуется теми правилами жизни, здоровья и долголетия, которые были известны нашим предкам?

==========================================================================

Рекомендуем:

Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян Марва Вагаршаковна, Оганян В.С.

===========================================================================


Мирамир

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>