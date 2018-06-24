Главная » Здоровье

ВОЗ утверждает: к 2020 году депрессия станет диагнозом №1 во всем мире.

07:45. 24 июня 2018 Просмотров - 143 2 коммент. Опубликовал:

Депрессия - это эпидемия, охватившая всё человечество.

 

справка.

Депрессия – это психическое расстройство, для которого свойственна депрессивная триада, включающая в себя снижение настроения, нарушения в мышлении (пессимистический взгляд на все вокруг происходящее, утрату способности ощущать радость, негативные суждения), двигательную заторможенность. источник

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество: депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Если не будут приняты соответствующие меры, то к 2020 году депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран.

□ Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности из-за депрессий.

□ Депрессия является основной причиной инвалидности в мире.

□ По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров - инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Уже сегодня она является самым распространенным заболеванием, которым страдают женщины.

□ На сегодняшний день в США, депрессия – вторая «по популярности» причина, по которой дают больничный, в Швеции – первая.

□ Женщины заболевают депрессией в два раза чаще, чем мужчины (20-26% против 8-12% соответственно).

□ У 2-3% человечества депрессия не зависит от внешних причин - так называемая эндогенная депрессия, а у остальных она возникает преимущественно как реакция на стресс - психогенная депрессия.

□ От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершают больные депрессией. По прогнозам, в 2020 году именно депрессия станет убийцей №1.

□ Ежегодный каталог новых антидепрессантов достигает толщины 3 см. источник

□ По различным данным, в России депрессией страдает от 5 до 15% населения, и эта цифра по прогнозам специалистов будет расти. Причем еще 50 лет назад количество заболевших было в 10 раз меньше. источник

О депрессии в России публично говорить не принято, а ее экономические последствия для человека, бизнеса и страны — и вовсе что-то из области надуманных проблем. Тем не менее ущерб от депрессии — гуманитарный, социальный и финансовый — налицо, и ущерб ощутимый.

У каждого десятого россиянина депрессия. При этом большинство болезнью ее не считают, а врачи диагностируют редко. Сколько из-за этого теряет российская экономика, никто не знает, а мировой душевное нездоровье граждан обходится в $1 трлн ежегодно.источник

--------------------------------------------------------------------------------------------

Какой диагноз признан САМЫМ опасным?

…Знаешь, я очень часто в своей работе сталкиваюсь с тем,

что люди:

или вообще не знают, чего они хотят


(не могут назвать свои желания);


или вроде имеют желания… но на поверку оказывается,


что это вовсе и не их желания, а то, что им навязали -


внушили: мол, вот этого тебе должно хотеть


и только этого добиваться.

Понятно, что в обоих случаях даже не может идти речи об исполненных желаниях. А это – поверь специалисту – очень серьезной опасности явления:

отсутствие желаний и неисполнённые желания.

Ведь в основном из-за этих явлений и возникает болезнь - родная мать самых тяжелых заболеваний: депрессия.

И да, депрессию не с ровного места называют программой самоуничтожения.

Так оно и есть: когда возникает депрессия

(даже в самых своих первых проявлениях),

то это всегда прямое указание: человек в опасности.

Его здоровье под угрозой, а жизненные обстоятельства принимают неумолимое и строго направленное движение: под откос.

Какие причины провоцируют депрессию?

Среди множества причин выявлено ТОП-4 самых распространенных:

4 место: утрата трудоспособности


3 место: потеря близких


2 место: ухудшение (или разрушение) отношений


1 место: самая распространенная причина

В ее присутствии, в отличие от 3-х предыдущих, депрессия уже почти не поддается лечению. Эта причину называют так: «кризис желаний».

А это угрожающий диагноз.

Опаснее этого диагноза нет ничего - ведь речь уже идет о нежелании жить.

Диагноз «кризис желаний» ставится, когда

# человек не распознает в себе НИ ОДНОГО серьезного желания


# или когда у человека есть желания, но они вообще

НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ.

Марта Николаева-Гарина.

источник: Рассылка

----------------------------------------------------------------------------------

Другие публикации в тему:

#ЯНЕХОЧУЖИТЬ или всё-таки #ЯХОЧУЖИТЬ

Употребляя алкоголь, табак, наркотики,


фастфуд, лекарства, слушая деструктивную


музыку, просматривая фильмы-катастрофы,


ужасы, боевики мы


ДОБРОВОЛЬНО


принимаем участие в программе "Золотой


миллиард" по сокращению


населения менеджерами


"Корпорации Земля". (с)

 

Вот это ДА!!! Среди живущих выше девятого этажа здоровых людей вообще не найти!

<- Вот ты говоришь: «город - сила-, а здесь слабые все...


- Город - это злая сила. А чем больше город, тем


он сильнее. Он засасывает!.. Только сильный


может... выкарабкаться. Сильный приезжает.


становится слабым. Город забирает силу... Вот и


ты пропал...»


Фильм -Брат-, цитаты

 

Каким образом ночной способ жизни человечества "помогает" деградации оного..

При недостатке сна мозг начинает поедать сам себя


Ни для кого не секрет, что недостаток сна, а особенно хроническое недосыпание, может спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем. Ученые уже показали, что это может спровоцировать проблемы с памятью, иммунитетом и другие нарушения.

 

Знакомьтесь: Невидимые «враги»любой женщины и любого мужчины

"Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие..." (с)


Хасай Алиев, к.м.н., генеральный директор московского Центра защиты от стресса


Страх и чувство вины - две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции. Страх, как и все эмоции, генерируется разумом.


B17.ru — Сайт психологов


Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или её слишком мало. Сэнсей

 

Как ПРОСТО...управлять человеком через ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛО БОЛИ

Болевое тело - это болезненное пристрастие к страданию.


Болевое тело — это полуавтономная энергетическая форма, живущая внутри большинства людей, некая сущность, сотканная из эмоций.


Эмоции, чувства и производное от этого - настроение человека на поверку оказываются биохимической реакцией молекул тела на энергетическое эмоциональное воздействие.
 
 

Источник: cont.ws

Метки: ВОЗ утверждает: к 2020 году депрессия станет диагнозом №1 во всем мире.
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

2 коммент.»

  • 7701 5873
    Павел 24 июня 2018 в 10:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Капитализм поедает души людей.

    Ответить
  • 39 39
    Камчатка 24 июня 2018 в 10:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Во многом с автором согласен. В силу своего образа жизни и работы могу наблюдать за поведением, мотивацией и результатами поступков некоторой категории людей, считающих (или считавших ) себя “элитой”. Взлёт любой ценой, секундная эйфория от победы и , практически моментально, новая борьба за новую экономическую или политическую цель. А через опредёлённое время, может год или пять лет,сидит это “чудо” на своей загородной даче и плачет, от обилия несбывшихся мечт (не стал губернатором, не отомстил таким же жуликам как он сам, дети получились ущербными, часть денег пропала во время кипрского дефолта). Вроде и есть многое у НИХ, а уже развалюхи и вдуше , и в теле. Даже жалко иногда ЭТИХ. Просто люди не ценят то, что имеют в данный момент. Статья умная, спасибо.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>