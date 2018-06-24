ВОЗ утверждает: к 2020 году депрессия станет диагнозом №1 во всем мире.

Депрессия - это эпидемия, охватившая всё человечество.

справка.

Депрессия – это психическое расстройство, для которого свойственна депрессивная триада, включающая в себя снижение настроения, нарушения в мышлении (пессимистический взгляд на все вокруг происходящее, утрату способности ощущать радость, негативные суждения), двигательную заторможенность. источник

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество: депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Если не будут приняты соответствующие меры, то к 2020 году депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран.

□ Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности из-за депрессий.

□ Депрессия является основной причиной инвалидности в мире.

□ По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров - инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Уже сегодня она является самым распространенным заболеванием, которым страдают женщины.

□ На сегодняшний день в США, депрессия – вторая «по популярности» причина, по которой дают больничный, в Швеции – первая.

□ Женщины заболевают депрессией в два раза чаще, чем мужчины (20-26% против 8-12% соответственно).

□ У 2-3% человечества депрессия не зависит от внешних причин - так называемая эндогенная депрессия, а у остальных она возникает преимущественно как реакция на стресс - психогенная депрессия.

□ От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершают больные депрессией. По прогнозам, в 2020 году именно депрессия станет убийцей №1.

□ Ежегодный каталог новых антидепрессантов достигает толщины 3 см. источник

□ По различным данным, в России депрессией страдает от 5 до 15% населения, и эта цифра по прогнозам специалистов будет расти. Причем еще 50 лет назад количество заболевших было в 10 раз меньше. источник

О депрессии в России публично говорить не принято, а ее экономические последствия для человека, бизнеса и страны — и вовсе что-то из области надуманных проблем. Тем не менее ущерб от депрессии — гуманитарный, социальный и финансовый — налицо, и ущерб ощутимый.

У каждого десятого россиянина депрессия. При этом большинство болезнью ее не считают, а врачи диагностируют редко. Сколько из-за этого теряет российская экономика, никто не знает, а мировой душевное нездоровье граждан обходится в $1 трлн ежегодно.источник

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Какой диагноз признан САМЫМ опасным?

…Знаешь, я очень часто в своей работе сталкиваюсь с тем,

что люди:

# или вообще не знают, чего они хотят





(не могут назвать свои желания);





# или вроде имеют желания… но на поверку оказывается,





что это вовсе и не их желания, а то, что им навязали -





внушили: мол, вот этого тебе должно хотеть





и только этого добиваться.

Понятно, что в обоих случаях даже не может идти речи об исполненных желаниях. А это – поверь специалисту – очень серьезной опасности явления:

отсутствие желаний и неисполнённые желания.

Ведь в основном из-за этих явлений и возникает болезнь - родная мать самых тяжелых заболеваний: депрессия.

И да, депрессию не с ровного места называют программой самоуничтожения.

Так оно и есть: когда возникает депрессия

(даже в самых своих первых проявлениях),

то это всегда прямое указание: человек в опасности.

Его здоровье под угрозой, а жизненные обстоятельства принимают неумолимое и строго направленное движение: под откос.

Какие причины провоцируют депрессию?

Среди множества причин выявлено ТОП-4 самых распространенных:

4 место: утрата трудоспособности





3 место: потеря близких





2 место: ухудшение (или разрушение) отношений





1 место: самая распространенная причина

В ее присутствии, в отличие от 3-х предыдущих, депрессия уже почти не поддается лечению. Эта причину называют так: «кризис желаний».

А это угрожающий диагноз.

Опаснее этого диагноза нет ничего - ведь речь уже идет о нежелании жить.

Диагноз «кризис желаний» ставится, когда

# человек не распознает в себе НИ ОДНОГО серьезного желания





# или когда у человека есть желания, но они вообще

НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ.

Марта Николаева-Гарина.

источник: Рассылка

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Источник: cont.ws