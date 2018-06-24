ВОЗ утверждает: к 2020 году депрессия станет диагнозом №1 во всем мире.
Депрессия - это эпидемия, охватившая всё человечество.
справка.
Депрессия – это психическое расстройство, для которого свойственна депрессивная триада, включающая в себя снижение настроения, нарушения в мышлении (пессимистический взгляд на все вокруг происходящее, утрату способности ощущать радость, негативные суждения), двигательную заторможенность. источник
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество: депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Если не будут приняты соответствующие меры, то к 2020 году депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран.
□ Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности из-за депрессий.
□ Депрессия является основной причиной инвалидности в мире.
□ По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров - инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Уже сегодня она является самым распространенным заболеванием, которым страдают женщины.
□ На сегодняшний день в США, депрессия – вторая «по популярности» причина, по которой дают больничный, в Швеции – первая.
□ Женщины заболевают депрессией в два раза чаще, чем мужчины (20-26% против 8-12% соответственно).
□ У 2-3% человечества депрессия не зависит от внешних причин - так называемая эндогенная депрессия, а у остальных она возникает преимущественно как реакция на стресс - психогенная депрессия.
□ От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершают больные депрессией. По прогнозам, в 2020 году именно депрессия станет убийцей №1.
□ Ежегодный каталог новых антидепрессантов достигает толщины 3 см. источник
□ По различным данным, в России депрессией страдает от 5 до 15% населения, и эта цифра по прогнозам специалистов будет расти. Причем еще 50 лет назад количество заболевших было в 10 раз меньше. источник
О депрессии в России публично говорить не принято, а ее экономические последствия для человека, бизнеса и страны — и вовсе что-то из области надуманных проблем. Тем не менее ущерб от депрессии — гуманитарный, социальный и финансовый — налицо, и ущерб ощутимый.
У каждого десятого россиянина депрессия. При этом большинство болезнью ее не считают, а врачи диагностируют редко. Сколько из-за этого теряет российская экономика, никто не знает, а мировой душевное нездоровье граждан обходится в $1 трлн ежегодно.источник
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Какой диагноз признан САМЫМ опасным?
…Знаешь, я очень часто в своей работе сталкиваюсь с тем,
что люди:
# или вообще не знают, чего они хотят
(не могут назвать свои желания);
# или вроде имеют желания… но на поверку оказывается,
что это вовсе и не их желания, а то, что им навязали -
внушили: мол, вот этого тебе должно хотеть
и только этого добиваться.
Понятно, что в обоих случаях даже не может идти речи об исполненных желаниях. А это – поверь специалисту – очень серьезной опасности явления:
отсутствие желаний и неисполнённые желания.
Ведь в основном из-за этих явлений и возникает болезнь - родная мать самых тяжелых заболеваний: депрессия.
И да, депрессию не с ровного места называют программой самоуничтожения.
Так оно и есть: когда возникает депрессия
(даже в самых своих первых проявлениях),
то это всегда прямое указание: человек в опасности.
Его здоровье под угрозой, а жизненные обстоятельства принимают неумолимое и строго направленное движение: под откос.
Какие причины провоцируют депрессию?
Среди множества причин выявлено ТОП-4 самых распространенных:
4 место: утрата трудоспособности
3 место: потеря близких
2 место: ухудшение (или разрушение) отношений
1 место: самая распространенная причина
В ее присутствии, в отличие от 3-х предыдущих, депрессия уже почти не поддается лечению. Эта причину называют так: «кризис желаний».
А это угрожающий диагноз.
Опаснее этого диагноза нет ничего - ведь речь уже идет о нежелании жить.
Диагноз «кризис желаний» ставится, когда
# человек не распознает в себе НИ ОДНОГО серьезного желания
# или когда у человека есть желания, но они вообще
НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ.
Марта Николаева-Гарина.
источник: Рассылка
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Источник: cont.ws
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