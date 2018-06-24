Старые песни о главном. ( из воспоминаний жаркое лето 2010г.)

Не забыли еще фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Если помните, нашим далеким предкам понадобилось всего два-три часа, чтобы раскусить самозванца, чтобы понять, что царь ненастоящий. Это сообразил даже самый придурковатый придворный (играет Савелий Крамаров). Ну, не может настоящий царь за здорово живешь отдавать иноземцам российские земли. Не может настоящий царь, вместо того, чтобы заниматься государственными делами, устраивать танцульки с подчиненными. Не может настоящий царь, как козел, прыгать с трона, чтобы пожать ручку какому-то там послу. В общем, подивились царские придворные на чудачества своего монарха, да вдруг и сообразили: царь-то ненастоящий!

А наш-то, нынешний, президент устраивает подобные чудачества ежедневно, а народ все никак не поймет, что президент-то ненастоящий. Что стало с нашим народом? Вот, вот в чем наша беда: страной правит какая-то кукла, а народ этого не понимает!

Почему такое происходит? И это не праздный вопрос, ибо в ответе на этот вопрос и содержится ключ к пониманию происходящего в стране. А ответ ищут многие. И версий хоть отбавляй. Например, некоторые сравнивают Медведева с английской королевой. Лично я категорически против, считая такое мнение оскорбительным для английской монархини! Да, у английской королевы полномочий маловато. Таково уж политическое устройство Англии: там фактическим главой государства является премьер-министр. Но уж в рамках-то своих полномочий, пусть и небольших, королева ведет себя вполне достойно. Поистине Ее Королевское Величество!

А наш-то, обладая невиданными в мире полномочиями, ведет себя, как придворный шут. Ездит по заграницам с протянутой рукой: мол, подайте нашей обнищавшей стране на модернизацию. Вы видели, с каким презрением слушала это нытье президент Финляндии? Да, когда великая Россия просит милостыню у маленькой Финляндии, это не просто смешно, это - противно.

И еще пару слов об английской Королеве. Вы можете себе представить такую картину: четверть территории Англии охвачено огнем, а Королева знай себе разъезжает по свету с визитами? Я себе такого представить не могу. А наш-то, бросив горящую страну, отправился в зарубежные прогулки. А что, у него в президентском лайнере есть и кондиционеры, и прохладительные напитки, и свежие рубашечки наготове. А сколько керосина он сжег во время этих бессмысленных перелетов? А между тем, для тушения лесных пожаров не хватало (и не хватает) самолетов и вертолетов, а имеющиеся вертолеты нечем заправлять: на керосин денег не хватает.

Но вот, наконец, президент налетался и возвратился в горящую Россию. И с чего же он начал? Настоящий президент, хоть и с запозданием, но осознал бы свою ошибку и тотчас же объявил в стране режим чрезвычайного положения. Объявил бы общегосударственную мобилизацию всех сил на спасение страны. Бросил бы на это все госсредства, все силовые структуры. Обязал бы олигархов крупно раскошелиться.

А с чего начал Медведев, вернувшись после зарубежных полетов в свою страну? А он устроил праздник в Кремле: стал вручать Госпремии выдающимся россиянам. Не спорю, многие из них действительно заслуживают наград и денежных премий. Но были бы они нормальными гражданами своей страны, посмели бы они взять пять миллионов в то время, когда погорельцам негде жить, нечего есть? Когда в огне люди гибнут, а оставшиеся в живых мучаются?

К слову сказать, с английской королевой обычно сравнивают такого правителя, который правит чисто номинально, выполняя декоративные, представительские функции. А реально правит страной кто-то другой. Вот и у нас, сравнивая Медведева с английской королевой, имеют в виду ситуацию, давно обсуждаемую в обществе, а именно: является ли Медведев самостоятельным президентом, или он просто местоблюститель, а страной по-прежнему правит Путин. Но и эта версия несостоятельна, ибо Путин - точно такая же кукла, как и Медведев.

Оглянитесь на события последнего месяца. Что, пока Медведев порхал по зарубежным странам, Путин занимался борьбой с пожарами? Ничуть не бывало, он тоже порхал на своем лайнере, только не по зарубежью, а по России. Разумеется, опускался с неба на землю не там, где горело, а там, где его ждали с хлебом-солью и отличными трудовыми успехами, приведя в порядок свой город буквально накануне визита ВВП. И, так же, как и Медведев, Путин пожимал руки, смеялся, шутил.

И вот теперь они оба, как будто только что проснувшись и очнувшись от сладких сновидений, вдруг, совершенно неожиданно для себя, обнаружили, что страна в огне. И стали делать то, что обязаны были сделать месяц назад. Пошли косяком селекторные совещания, заседания, традиционные накачки подчиненных, что-де не справляются со своими обязанностями.

А уж Путин до того разгневался, что велел некоторым муниципальным руководителям подать в отставку. Конечно, если бы премьер был обыкновенным мерзавцем, а не куклой, он бы на тему ответственности благоразумно промолчал бы. Не надо большого ума, чтобы сообразить, что местные власти бессильны в борьбе с общероссийской бедой.

Если бы у него в голове были не опилки, а хоть какое-то подобие человеческого мозга, он бы вспомнил, что это он и есть главный виновник лесных пожаров. Первым нанес удар по лесу Ельцин. Ликвидировав почти все лесные службы, Ельцин разрешил оставшимся лесникам торговать лесом. И пошло-поехало. Лес рубили и гнали на продажу за рубеж все, кому не лень. Присматривать за состоянием леса остались лишь немногие лесники-энтузиасты, которые к сегодняшнему дню или померли, или совсем состарились.

А Путин довершил преступную политику по уничтожению российского леса. В 2007 году был принят лесной кодекс, упраздняющий охрану леса. А чего его охранять-то? Лесов, как и земли, у нас много, - вырубай, торгуй, грабь, обогащайся. Ну, а Путин? Да кабы был он нормальным человеком, (я уж не говорю - нормальным президентом), стал бы он подписывать этот кодекс? Но когда в голове опилки, чего только ни подпишешь!

Так вот, если бы у Путина была на плечах не пустая посудина с опилками, а голова, а в голове хоть парочка извилин, он мог бы вспомнить о своих «подвигах» на ниве уничтожения российских лесов и - поостерегся бы искать виновных. Пусть бы себе и дальше раздавал деньги погорельцам: это все же хоть и запоздалое, но все же что-то позитивное.

Ведь это что же получается? Верховная власть делает гадость за гадостью, а за последствия этих гадостей отвечать должны местные власти? Хороши порядочки! Впрочем, беда не в том даже, что у власти безмозглые куклы, а в том, что народ до сих пор этого не понял. Эти-то, богачи, воры, мошенники и разбойники, конечно, понимают невсамделишность верховной власти.

Но они помалкивают, ибо им именно такая власть и нужна. Именно при такой власти можно спокойно продолжать доворовывать страну. Их не пугают всякие угрозы и окрики. Не пугают грозные речи о борьбе с коррупцией. Они же понимают, что все это не серьезно. Они же знают, что куклы могут только гневные слова произносить, а как до дела, то пружинка тотчас и ломается.

Это и понятно: коррупцией-то занимаются не куклы, а живые люди. Вот вам пример. В то самое время, когда Медведев выклянчивал у Запада инвестиции на модернизацию, на внедрение в российскую экономику и промышленность инноваций, Чубайс преспокойненько прокручивал через банки огромные деньги, уже выделенные ему на освоение инноваций. Проценты идут прямиком в карманы роснановского менеджмента.

Наши наивные ученые и изобретатели понесли в «Роснано» свои инновационные задумки. Принесли аж 200 таких задумок. Чубайс отобрал 12, а остальным - под зад коленом. А чего ему стесняться? Власть кукольная, нелегитимная, сама ни за что не отвечает, так и чубайсы ни за что отвечать не намерены.

Ладно, истинные хозяева страны, то бишь мошенники и воры, понимают всю несерьезность верховных правителей, всю их кукольность, но молчат потому, что их такая власть вполне устраивает. Но вот почему такая власть устраивает народ? Вот это - загадка века.

Здесь мне хочется напомнить еще об одном художественном произведении - об «Истории одного года» Салтыкова-Щедрина. Уж, казалось бы, нет более едкой и злой сатиры на русский народ. Уж и головотяпами сатирик россиян называет, и глуповцами. И высмеивает их идиотское начальстволюбие.

Однако, хочу напомнить историю правления градоначальника «Органчика». Сначала народ просто недоумевал, с чего это ими поставлен управлять какой-то тип с пустой посудиной вместо головы. Потом, когда органчик в этой посудине сломался, его отправили в починку. Кончилась эта история тем, что перед глуповцами вдруг предстали два совершенно одинаковых градоначальника. Цитирую. Читайте и сравнивайте.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой.

Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась.

Ну, да, разницы между двумя прохвостами не было, кроме как более свежая краска на новой посудине, да разное расположение родинки. Но зато было нечто общее, причем, весьма существенное. Я прошу вас обратить особое внимание на слово самозванцы. Да, народ наш терпелив. Да, глуповцы терпели над собой и градоначальника с фаршированной головой, и Угрюм-Бурчеева, фаната разрушения. Но вот самозванцев терпеть не захотел.

И С. - Щедрин, сам того не заметив, повторил знаменитое пушкинское «народ безмолвствует». А как еще в то время можно было выразить свой протест против самозванца?

А нынче-то вроде бы времена другие. И народ поумнел, и исторический путь прошел трудный, но героический. Так что же, за два десятка лет народ стал глупее самих глуповцев? Не хочется в это верить. Думаю (и надеюсь!), что народ, в конце концов, взбунтуется против самозванцев и скинет их поганую власть.

Я вот называю нынешних правителей куклами, а их власть ненастоящей. Вообще-то, по-научному такая власть называется не легитимной, президентов фабриковали по принципу «я его слепила из того, что было». Ельцин слепил Путина, Путин слепил Медведева. Вот так в России и установилась нелегитимная власть. Как можно подходить с человеческими мерками к этим недочеловекам? Как можно оценивать их поступки, применяя критерии какой бы то ни было законности, хоть и конституционной? Ведь они с самого начала поставили себя вне закона! Самозванцы они, и их не просвещать по части законов надо, а гнать в шею.

Проще говоря, это куклы. Одна кукла изображает из себя президента, другая - премьера. Они дрыгают ручками-ножками, а уж кто там их дергает за веревочку, уже и не важно. Может быть, давно уже никто и не дергает, а дергаются они сами, по инерции. Или от батарейки.

Да и дергаются как-то вяло, видать, батарейки садятся. Вот выступает Путин. И слышно, как слабенько жужжит органчик. Уже все нормальные люди, в том числе и весельчак синоптик Беляев, произносят страшные слова типа «катастрофа», «подошли к критической черте», «дальше будет еще хуже». А у Путина органчик выдает все те же обтекаемые, давно затасканные бюрократические словечки: мол, ситуация сложная, принимаем меры.

А Медведев? А он пригласил в Кремль министра обороны и дал ему поручение подумать о том, как армия могла бы помочь в тушении пожаров. Вы представляете?! Это если бы в момент наступления гитлеровцев на Москву Верховный главнокомандующий пригласил в Кремль Жукова и дал бы ему поручение подумать...

Раньше, раньше надо было давать поручения подумать. Еще в самом начале жаркого лета. Да и самим первым лицам надо было не порхать на комфортабельных лайнерах, а думать о судьбе страны, которая вот-вот заполыхает. Но думать им нечем: вместо мозгов у них опилки. А спасение страны наступит лишь тогда, когда народ осознает, что правят нами куклы, самозванцы. Ненастоящие они - вот в чем суть.

02.08.2010. автор: Морозова Н.

Источник: news.yandex.ru