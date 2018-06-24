Кому и для чего нужны Олимпийские игры? И что нам с ними делать?

Теперь имеет смысл разобраться с тем, что представляют собой Олимпийские Игры как инструмент надгосударственного управления, ставшие составной частью шоу-бизнеса и бизнеса, связанного с юридическими склоками, а также, какие скрытые смыслы несёт в себе само название Олимпийские игры?

Все мы видели, кто ещё не окончательно ослеп и не совсем потерял голову, как совершенно нагло, бессовестно и мошеннически с правовой точки зрения спортсменов России чиновничество, связанное с олимпийским движением, пыталось отстранить от участия в летних Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро и зимних в Пхёнчхане. Причём российская ветвь этих бюрократов соучаствовала в этом, кто-то в качестве прямой агентуры (как Родченков), кто-то подыгрывая в той или иной степени активности, кто помогал им бездействием, что требует отдельного разбирательства и соответствующих выводов.

Ежегодно 23 июня во всём мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day), в память о возрождении такого явления как Олимпийские игры в их современном виде.





Какие сценарии мы поддерживаем, участвуя в них? Понимаем ли мы это? А если понимаем, то, что именно? И не следует ли начать иные игры, где не будет места бессовестному мошенничеству международного околоспортивного чиновничества?

Мы привыкли к словосочетанию Олимпийские игры и не очень задумываемся, почему они называются «Олимпийские Игры», удовлетворяясь только тем знанием, что они проводились в древней Греции и были посвящены олимпийским богам. Но что это были за боги? Какие процессы мы поддерживаем матрично-алгоритмически? В каких сценариях соучаствуем?

Краткая историческая справка Олимпийские игры появились в культуре Древней Греции и проводились в период с 776 года до н.э. по 394 н.э. Всего было проведено 293 Олимпиады в Олимпии, считавшейся у греков священным местом. От Олимпии произошло и название игр. Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Олимпийские игры, известные также как летние Олимпийские игры, проводились каждые четыре года, начиная с 1896 года, за исключением лет, приходящихся на мировые войны.



В 1924 году были учреждены зимние Олимпийские игры, которые первоначально проводились в тот же год, что и летние. Однако, начиная с 1994 года, время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года относительно времени проведения летних игр.

Теперь также коротко разберём личностные особенности одного из главных, так называемых «богов Олимпа», верховного божества Зевса. Каковы его нравственно-этические качества, как примера для подражания?

Итак, используя свою способность принимать облик других живых существ и явлений:



соблазнил, Данаю, прикинувшись золотым дождём;





соблазнил Европу, прикинувшись быком;





соблазнил Леду, прикинувшись лебедем;





соблазнил мать Геракла, прикинувшись её мужем Амфитрионом;



расправился с Прометеем за то, что тот научил людей наукам, ремёслам и дал им огонь, да ещё как — приказав приковать его к скале, чтоб каждый день прилетал орёл и выклёвывал у него печень (если кто то считает, что это не садизм, то пусть объяснит, что это?)



А откуда взялся сам Зевс-громовержец? Отец Зевса Кронос (Хронос), который пожирал своих детей, таких известных как Аид (бог подземного царства), Посейдон (бог морей и океанов) и др. менее известных. Как вам наклонности папаши Зевса? Почему он это делал? И как самому Зевсу удалось избежать участи своих братьев и сестёр?



Обо всём по порядку. Папаша Кронос пожирал своих детей потому, что сам сверг своего отца Урана, после чего не без оснований боялся, что его дети поступят с ним точно также, и ничего лучшего не придумал, как поедать их. Уставшая от этого мать Зевса и нимфы подсунули отцу продолговатый камень закутанный в пелёнки вместо народившегося юного «божества», что спасло ему жизнь.



Но встаёт ещё один вопрос: откуда у отца Зевса такие наклонности? А дело в том, что у отца Зевса тоже были отец и мать, т. е. бабушка и дедушка Зевса. Чем же они знамениты?

Давайте посмотрим. Дедушку Зевса, Урана, родила земля Гея, а он взял её в жёны. Это как же мать воспитала его, что он её — мать взял в жёны? Скажите, что это, если не педофилия и инцест одновременно? В мире таких «богов» масштабы нравственного падения беспредельны. Сама же бабушка Гея, родившаяся из Хаоса, и подговорила сына-Кроноса свергнуть отца — Урана.

После всего вышеизложенного можно сделать вывод, что верховное «божество» олимпийского сонма «богов» является помимо других своих качеств похотливым самцом с садистскими наклонностями, желающим, чтобы у людей не было ни наук, ни ремёсел, ни огня, а кто с этим не согласен, того ждёт участь Прометея. А предки Зевса — это реальные человекообразные чудовища, прародительница которых вышла из Хаоса, который она и многие её потомки несут в себе как в явном, так и в скрытом виде.

И встаёт вопрос: кому мы отдаем свою спортивную энергию, свой труд, свою доблесть и, страшно сказать, свою честь, и какую матрицу мы ею накачиваем?

А ТЕПЕРЬ РАЗБЕРЁМ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ С ПОЗИЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Олимпийские Игры являются средством управления/оружия преимущественно 3-го приоритета идеологического-технологического, но очень прочно связанного и со 2-м исторически-хронологическим (матрично-алгоритмическим), и 1-м мировоззренческим, методологическим. И вот почему.

Олимпийские Игры и профессиональный спорт, пропагандируя на уровне сознания идеи физического развития и совершенствования, сотрудничества народов и идеи мира, на самом деле в обход сознания несёт прямо противоположное. Вот что именно:



профессиональный спорт с его режимом дрессировки людей как животных и биороботов, с использованием гормонов, психотропов и другой медикаментозной химии (5-й приоритет) — никакого здоровья и развития не несёт, а приводит к преждевременному износу организма, травмам и уменьшению продолжительности жизни профессиональных спортсменом (см. любую статистику здоровья спортсменов).



А попавшие под влияние такого образа жизни и подражая ему (3-й приоритет) и болельщики под пиво (5-й приоритет) также входят в режим противоестественности и бессмысленности жизни с позиции человека состоявшегося.



Т.е профессиональный спорт построением своего режима реально вгоняет людей в животную алгоритмику работы психики или даже близкую к роботу, из которых некоторым удаётся даже пробиться в ряды тех, кто может посредством разума «воротить то, что хочется», но вот стал ли кто то их них Человеком с большой буквы?



пропаганда и закрепление в обход сознания алгоритмики повседневного рабства через: оглашения цен контрактов (5, 10, 15 и т.д. млн.долларов), взяли в аренду, купили такого-то игрока, с его комментариями как ему — проданному теперь очень хорошо, — и другие содержательно аналогичные, но не такие кричащие факты, говорящие о том, что людей можно продавать и покупать (4-й, 3-й, 1-й приоритеты);



соревновательность, а на деле жесточайшая конкуренция на уровне откровенной вражды,с применением любых инструментов воздействия: ложь, интриги, юридические подлоги, фабрикации и пр., что поддерживают в обществе главный алгоритм неправедной культуры — алгоритм разделяй и властвуй — алгоритм конфликтности (1-й приоритет);



Постулат «Спорт — ты мир!» — никто, вследствии реально работающей алгоритмики конфликтности, не собирается соблюдать, а теперь уже перестали и призывать к нему на словах (во время Олимпийских Игр 2008 года в Китае — война в Южной Осетии, во время зимних 2014 года в Сочи — война на Украине, и всё это как и во время Олимпийских Игр в Пхёнчхане 2018 года на фоне непрекращающейся войны в Сирии, войн в Африке и Ближнем Востоке вообще), при этом не один спортсмен не сказал, что не поедет на Олимпиаду пока не прекратится война.



То есть мы видим лицемерие, лживость и конфликтность как мировоззренческие принципы организаторов и участников (1-й приоритет).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Олимпийские Игры являются инструментом управления по западной концепции, породившей неправедную культуру. И можно сделать следующие выводы:



Спортивные состязания являются объективно действующим фактором надгосударственного управления, но концептуально работают на враждебные Русской цивилизации цели.



Структуры и люди, выполняющие функции законодательной, исполнительной и судебной власти в олимпийском движении работают на своих спонсоров и идеологических кураторов, для которых идея справедливости нравственно неприемлема.



Продолжая участвовать во всём этом, играя по чужим правилам и ничего не меняя, мы работаем на интересы наших противников, не зная, когда и как нам будет нанесён следующий удар, т.к в этом участвуют структурно и бесструктурно спортивное чиновничество РФ.



Поэтому практические действия должны вестись в следующих направлениях:



Создание новой формы спортивных состязаний, которые можно назвать Игры Многих Народов, которые станут действительно спортивными играми людей Доброй Воли, цели которых — создание условий нормального информационного обмена для представителей разных культур и народов, что будет обогащать каждого участвующего в этих процессах прямо или косвенно.



Ликвидировать административно-юридический террор в отношении спортсменов и стран их представляющих со стороны любых возомнивших о себе международных организаций, стремящихся подчинить спорт своим корпоративным интересам и эгоистичной выгоде.



Лозунг — «Спорт ты мир!», — должен стать не просто красивой фразой, а реально работающей алгоритмикой. А лучше от него перейти к лозунгу: «Физическая культура — ты мир!»







ИАЦ

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