Как вводили самый грабительский налог в истории России

26 лет назад, 1 января 1992 года, в стране, над которой всего пять дней назад сменили красный флаг на трехцветный, правительство ЕЛЬЦИНА-ГАЙДАРА ввело НДС. Самый грабительский для населения и производителей налог за всю историю России.

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1 января 1992 года правительство России, возглавляемое президентом Борисом Ельциным, объявило об отмене централизованного контроля над ценами и о вступлении в силу закона, снимающего ограничения на покупку гражданами иностранной валюты. Те, кто выбрался за чем-либо в магазин, были изумлены. На вчера еще голых прилавках появились отечественная колбаса двух сортов, водка, селедка, шоколад, сигареты — вот только цены были какие-то чумовые.



Светлана Сорокина, ведущая программы «Вести» на канале РТР, показала первый репортаж из магазинов. На прилавках, как сообщали корреспонденты, — изрядно подсохшие батоны по выросшей в три раза цене, синие тощие куры. Мясо мороженое — 31 руб. против недавних государственных 2 руб. 90 коп. в магазине и четырех рублей на рынке, фарш говяжий — 72 руб. против 3 руб. 50 коп. И так далее. Но никто не задался вопросом: откуда взялись эти продукты, если в канун Нового года нас уверяли, что в стране есть нечего, и каждый, кому удавалось с боем в гигантских очередях что-то добыть, чувствовал себя победителем?



Все эти продукты несколько месяцев гнили в составах на подступах к Москве. Их специально держали для создания искусственного дефицита и последующего создания гнусного мифа: Гайдар накормил страну.



Министр сельского хозяйства Виктор Хлыстун объясняет в кадре: «Либерализация цен должна сократить ценовой разрыв между промышленной и сельхозпродукцией и наделить тружеников собственностью». Тут же президент Украины Леонид Кравчук заявил, что за советские годы народ приучили к мысли: «…государство все гарантирует, и оно все даст. Людей отучили отвечать за себя. Такого нет нигде в мире. А у нас на улицах митинги: почему такие высокие цены, почему вы не повышаете зарплаты, почему ничего не даете? Во всем мире государство ничего не дает, оно должно лишь создать условия, чтобы человек мог сам заботиться о себе и отвечать за себя. И должно принять такие законы, чтобы повысить эту ответственность».



Выйдя на работу 3 января, люди узнали, что один из таких законов, новый 28-процентный налог на добавленную стоимость — НДС, уже принят.



В стране искусственно создавался табачный голод. Борис ЕЛЬЦИН в один день остановил на ремонт 26 из 28 российских табачных фабрик. Председатель Совмина СССР Николай РЫЖКОВ тогда назвал это сознательным саботажем и вредительством ради окончательной дискредитации и ликвидации советской власти.

ТРИ БУКВЫ

В официальной «Российской газете», публиковавшей все законы, после чего они вступали в силу, разрывался телефон. Звонили директора заводов из разных концов страны, крича и умоляя срочно опубликовать инструкции по расчету этого налога. Дескать, материалы и комплектующие нам с утра впаривают по неслыханным ценам, объясняя их этим чертовым 28-процентным НДС, а мы даже не знаем, что это такое. Указы Ельцина содержат самые общие положения.



Внешне схема кажется похожей на налог с продаж, который платил покупатель готовой продукции — например банки тушенки. Разница в том, что пятипроцентный налог с продаж, который был введен в СССР в январе 1991 правительством Валентина Павлова, взимался один раз — на этапе розничной реализации. А запредельный гайдаровский НДС взимался на каждой стадии процесса создания и продвижения товара к потребителю, включая его перевозку и хранение на оптовых складах.



Допустим, на консервном заводе первый цех выпускает днище и крышку для 5-литровой жестяной банки, второй цех — корпус и припаивает к нему днище, в третьем наполняют банку едой и запечатывают крышку. И все они на хозрасчете. То есть каждый считает свою продукцию как бы конечной и вправе назназначить за нее свою цену, затем прибавить к ней НДС и продать по безналу в другой цех. Завод уплатит общий налог со всей добавленной стоимости, а также 32-процентный налог на прибыль и другие сборы. При этом государство обещает ему и посредникам часть затрат возместить, когда товар будет реализован. Вот такой казуистический ужас.



Преступления против своего народа не имеют срока давности. И если с мёртвых спросить нечего, то Владимир ШУМЕЙКО (в центре), как и многие другие, вполне может ответить за своё соучастие в развале государства.



СУТЬ ЗАТЕИ

В итоге непредсказуемого процесса, который в жизни был куда страшнее, чем в столь грубой иллюстрации, цена банки томатной пасты в магазине могла стоить столько, что ни одна столовая купить ее не в силах. Но в этом и была суть гайдаровской затеи.



Консервы дельцы привезут из Китая и продадут дешевле отечественных. Не случайно даже либерал Андрей Илларионов, бывший первым заместителем руководителя Рабочего центра экономических реформ при правительстве России в 1992-м — начале 1993 года, назвал гайдаровский налог интервенционистским. Другие называют его оккупантским и подброшенным нам Америкой.



Словом, вскоре у нас и столовые закрылись, и заводы остановились. Всем предприятиям нечем было друг другу платить. Первыми в ловушку неплатежей попали колхозы, общепит и легкая промышленность. Как бы им «во спасение» в августе ввели взаимозачет долгов. Директорам пришлось платить зарплату рабочим выпускаемой продукцией. Ладно если это банка кабачковой икры или ивановские трусы. Их можно попытаться сбыть на стихийных блошиных рынках в других городах и вдоль трасс. А если это станок?



Уже в январе по стране забегали с тележками мрачные продрогшие «челночники», изнывающие под грузом товаров. Их обворовывало хулиганье, обирали рэкетиры, гоняла милиция — указ № 65 «О свободе торговли» Ельцин издал лишь 29 января, но в нем не было сказано, где торговать можно, а где нельзя.



И все же «челночники» были счастливчиками, ибо врачи, учителя, профессура, библиотекари и все, кто жил на казенную зарплату, размер которой на фоне цен день ото дня становился все более смехотворным, не могли продать результаты своего труда.



Все сбережения граждан на глазах обесценились. К концу января впервые на улицах столицы появились старики и старушки, копающиеся в помойках в поисках остатков еды и бутылок, которые скупали втридешево винно-водочные теневики.



БЛЕФ РЕФОРМ

В 2009 году Егор Гайдар признался, что вступившие в силу законы были подготовлены спешно и «не отличались глубиной проработки». Программа экономических преобразований так и не была опубликована. Но 35-летний реформатор, решив полечить народ шоковой терапией, утверждал, что цены в результате вырастут максимум в три раза, хотя академик Александр Петров, крупный специалист в области математического моделирования экономических систем, уже тогда предсказал повышение цен в пять тысяч раз. И оказался прав.



НДС слабо пополнял казну, а то и разорял. Кстати, он делает это и сейчас. Ведь финансово-экономическим блоком по-прежнему рулят наследники Гайдара.



Из-за острой нехватки квалифицированных кадров налоговики физически не могли быстро проверить распухшие пакеты документов на столь сложный налог. А за его несвоевременный возврат предприятию полагаются проценты. Например, по данным Счетной палаты РФ, на 1 ноября 2012 года казна выплатила 1,42 млрд. руб. «штрафных». При этом общая сумма собранного НДС составила всего 1,886 млрд. руб. То есть бюджет потерял львиную долю того, что получил. Начались скандалы, связанные с незаконным возмещением НДС, которое вымывало из казны миллиарды. И это в 2012 году, когда у каждого налоговика под рукой уже были компьютер с базой и электронный «Консультант». Можно представить, что творилось тогда.



Налог стал инструментом стремительного развития коррупции. Ибо лазеек обхода было не счесть. Экспортеры, к примеру, от НДС освобождались. Многие подпольные цеха сразу превратились в лжеэкспортеров, перегоняя, например, спиртное или лекарства из Подмосковья в Сибирь через Украину. И неизвестно, сколько потеряла и продолжает терять страна на махинациях, в которых была задействована еще и таможня.



СЕБЯ НЕ ОБИДЕЛ



Россия продолжала вымаливать кредиты МВФ. Осенью пришел первый — $1миллиард. Почти десятая часть всего годового российского бюджета. И знаете, куда направил его Гайдар? По словам Андрея Илларионова, все деньги ушли в Париж, на спасение Евробанка, который служил крышей для финансирования легальных и нелегальных финансовых операций в Европе.



В феврале 1992 года Гайдар подписал с легендарной американской компанией «Кролл интернейшл», состоящей из сотрудников ФБР и ЦРУ, договор на поиски золота партии. Россия заплатила за отчет $1,5 миллиона из бюджета. Но никто, кроме Гайдара, отчет не видел. Якобы он пропал.



Гайдар запросил передать в безвозмездное пользование фонду «Институт экономики переходного периода» на срок до 1 декабря 2042 года нежилые помещения общей площадью 6106,6 кв. м, дома в Газетном переулке близ Кремля. Получил, правда, не совсем бесплатно, а по льготному курсу — $32,8 за квадрат. И стал сдавать иностранным и совместным фирмам, фондам и банкам. Теперь там Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара.



По иронии судьбы Гайдар разделил судьбу многих миллионов сограждан, загнанных им в нищету. Спился и умер. По свидетельству Бориса Немцова, реформатор «уговаривал» по бутылке виски за каждый вечер. Последнюю он выпил в кабинете Анатолия Чубайса.



ЦИТАТА

Джеффри САКС, американский экономист, разработчик шоковой терапии в Боливии, Польше и России, советник Гайдара:

— Российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: оно сочло, что дело государства — служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей.



НЕ ГАЙДАР, А ГЛЯЗЕР

Никакого родственного отношения Егор ГАЙДАР к писателю Аркадию ГАЙДАРУ (Голикову) не имеет. В реформаторе нет ни капли его крови.



Мальчик Тимур не был сыном Аркадия Гайдара. Когда Аркадий женился на Рахиль Лазаревне Соломянской, у нее уже был трехлетний сын. Гайдар (Голиков) стал ему отчимом. Правда, супруги скоро расстались и никогда больше не виделись. Рахиль Лазаревна сбежала к секретарю Шепетовского укома РКП(б) Израилю Михайловичу Разину, которого позже расстреляли в 1938 году за участие в контрреволюционной организации. Третий ее муж — Самсон Вольфович Глязер был известным тренером по фигурному катанию. Он-то и воспитывал Тимура.



Когда Тимур вырос, то попросил записать себя в паспорте по литературному псевдониму первого, самого прославленного из всех, отчима. Аркадий Гайдар ничего не мог ему возразить, так как к тому моменту уже погиб на фронтах Великой Отечественной.



Потом у Тимура родился сынишка Егор, который тоже был записан Гайдаром, так как в Советском Союзе эта фамилия была известной и приносила большие дивиденды. Позже у Егора Тимуровича родилась дочка Маша, которая приходится внучкой Тимуру, но никем не приходится нашему любимому советскому писателю Аркадию Гайдару! Так вот эта Маша до 22 лет жила под фамилией Смирнова, так как Егор Тимурович бросил ее маму, Ирину Смирнову, когда маленькой Маше было три года. Повзрослев, Машенька, так же как ее предки, сообразила, что жизнь с громкой фамилией подарит ей устойчивый карьерный рост. Быстро переделалась из Смирновой в Гайдар и, как видим, не прогадала!

http://oppps.ru/kak-gajdar-raskruchival-korrupciyu-i-delal-rossiyu-nishhej.html?_utl_t=vk

Источник: slavyanskaya-kultura.ru