После подсчета около 90% голосов, Эрдоган на выборах президента Турции набирает более 53% голосов.В целом, для Эрдогана это успех, так как перед выборами отмечалось ослабление его влияния внутри Турции и ходили разговоры о втором туре.По парламенту стоит подождать окончательных результатов подсчета, дабы понять, насколько изменится контроль Эрдогана над парламентом.Эрдоган победил на большинстве участков, но нельзя не отметить очевидный неуспех в юго-восточной Турции (что с учетом анти-курдской политики вполне логично) и неудачу в приморских городах.

Источник: colonelcassad.livejournal.com