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Эрдоган победил

22:03. 24 июня 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:


После подсчета около 90% голосов, Эрдоган на выборах президента Турции набирает более 53% голосов.
В целом, для Эрдогана это успех, так как перед выборами отмечалось ослабление его влияния внутри Турции и ходили разговоры о втором туре.
По парламенту стоит подождать окончательных результатов подсчета, дабы понять, насколько изменится контроль Эрдогана над парламентом.


Эрдоган победил на большинстве участков, но нельзя не отметить очевидный неуспех в юго-восточной Турции (что с учетом анти-курдской политики вполне логично) и неудачу в приморских городах.

















Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, турция, эрдоган
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