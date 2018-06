Чужая музыкальная «культура». Что поём?

Представьте себе, что вы вдруг потеряли память. Просыпаетесь и не знаете, кто вы, как вас зовут, в какой стране живёте. Вот вы выходите на улицу и, я вас уверяю, понять, что вы живёте в России – задача непростая. Город пестрит надписями на иностранных языках. Почему-то больше половины вывесок – на английском. Названия брендов (даже российских) – на латинице. В магазинах и супермаркетах звучит в основном зарубежная музыка. Почему так? Может быть, мы проспали Третью Мировую и нас давно уже оккупировали потенциальные заокеанские «партнёры»? Еще лет 30 назад всё это было бы какой-то голливудской фантастикой, а сегодня это происходит здесь – на улицах наших городов. Почему «великий, могучий, правдивый и свободный», воспетый Тургеневым – больше не в моде? Сегодня модно выучить с десяток иностранных слов (при этом часто путая их значение) и пихать их в разговорной речи, где надо и не надо, и считать себя при этом, видимо, сверхчеловеком.

Ты просто идёшь по улице и не понимаешь, что происходит – «геймеры», уткнувшись в свои «дисплеи», «юзают» свои «гаджеты». А «плейлист» крутит им «саундтреки» иностранных песен, смысла которых большинство слушателей даже не знают. Но всё нормально, они «в тренде», а ты – «аутсайдер», который не влился в «мейнстрим».

Почему нас так привлекает чужая культура? И чем она лучше нашей? Не хотелось бы судить предвзято, но западная культура второй половины 20 века, особенно массовая, отличается низким уровнем нравственности. В лучшем случае – сугубо материальные ценности. В худшем – просто потребительский и паразитический образ жизни, девизами которого стали пресловутые «бери от жизни всё» и «живи быстро – умри молодым». И этот образ жизни нам пришёлся по душе? Или его просто активно пытаются внедрить в нашу жизнь современными средствами агитации и пропаганды?

Нет, ну может не всё так печально, друзья? Не будем относиться предвзято и оценим, так сказать иностранное творчество – sine ira et studio – без гнева и пристрастия. Зайдем на YouTube и посмотрим первый попавшийся из популярных западных клипов. Песня Ники Минаж «Anaconda». Целых три миллиона лайков у этой композиции. Ну, три миллиона слушателей явно заблуждаться не могут, верно? Видимо, вещь стоящая.

«My anaconda don’t, my anaconda don’t

My anaconda don’t want none unless you got buns, hun»