Чужая музыкальная «культура». Что поём?

Представьте себе, что вы вдруг потеряли память. Просыпаетесь и не знаете, кто вы, как вас зовут, в какой стране живёте. Вот вы выходите на улицу и, я вас уверяю, понять, что вы живёте в России – задача непростая. Город пестрит надписями на иностранных языках. Почему-то больше половины вывесок – на английском. Названия брендов (даже российских) – на латинице. В магазинах и супермаркетах звучит в основном зарубежная музыка. Почему так? Может быть, мы проспали Третью Мировую и нас давно уже оккупировали потенциальные заокеанские «партнёры»? Еще лет 30 назад всё это было бы какой-то голливудской фантастикой, а сегодня это происходит здесь – на улицах наших городов. Почему «великий, могучий, правдивый и свободный», воспетый Тургеневым – больше не в моде? Сегодня модно выучить с десяток иностранных слов (при этом часто путая их значение) и пихать их в разговорной речи, где надо и не надо, и считать себя при этом, видимо, сверхчеловеком.

Ты просто идёшь по улице и не понимаешь, что происходит – «геймеры», уткнувшись в свои «дисплеи», «юзают» свои «гаджеты». А «плейлист» крутит им «саундтреки» иностранных песен, смысла которых большинство слушателей даже не знают. Но всё нормально, они «в тренде», а ты – «аутсайдер», который не влился в «мейнстрим».

Почему нас так привлекает чужая культура? И чем она лучше нашей? Не хотелось бы судить предвзято, но западная культура второй половины 20 века, особенно массовая, отличается низким уровнем нравственности. В лучшем случае – сугубо материальные ценности. В худшем – просто потребительский и паразитический образ жизни, девизами которого стали пресловутые «бери от жизни всё» и «живи быстро – умри молодым». И этот образ жизни нам пришёлся по душе? Или его просто активно пытаются внедрить в нашу жизнь современными средствами агитации и пропаганды?

Нет, ну может не всё так печально, друзья? Не будем относиться предвзято и оценим, так сказать иностранное творчество – sine ira et studio – без гнева и пристрастия. Зайдем на YouTube и посмотрим первый попавшийся из популярных западных клипов. Песня Ники Минаж «Anaconda». Целых три миллиона лайков у этой композиции. Ну, три миллиона слушателей явно заблуждаться не могут, верно? Видимо, вещь стоящая.

«My anaconda don’t, my anaconda don’t

My anaconda don’t want none unless you got buns, hun»

С таких слов начинается композиция «Анаконда», что в переводе означает: «Моя анаконда не хочет, моя анаконда не хочет, моя анаконда не хочет ничего, если у тебя нет большой задницы, дорогуша». Не совсем понятно, какой «душевный импульс» двигал автором этого, с позволения сказать, «творчества», и какую мысль он хотел донести до аудитории, да и думать об этом, честно говоря, неприятно. Как и переводить дальнейший текст песни. Хотите – попробуйте сами. А лучше – поберегите психику.

Но допустимо ли слушать и уж тем более подпевать иностранным песням, не зная их смысла? Судя по тому, что российские музыкальные телеканалы и радиостанции регулярно запускают в эфир западные композиции аналогичного содержания, по мнению владельцев этих СМИ, начинка не имеет значения, главное – яркая оболочка.

Слушаем. Поём. Деградируем?

И другие бились вдали,

Все в дыму, но полные жизни.

Значит, всех подкосить не смогли

«Благодетели» нашей отчизны…

(Отрывок из песни «Брестские крепости»)

Справедливости ради, стоит отметить, что не все влились в предложенный «мейнстрим», и «аутсайдеры», которым «плейлист» не крутит «треки» с сомнительным посылом, всё же есть. Там же, на Ютубе, где моё сознание было ужалено «Анакондой», я заметил канал проекта «Чё поём!? Ликбез». Проект специализируется на переводе и анализе зарубежных песен. И, как показывает трезвый взгляд на западную музыкальную индустрию, чаще всего ничего хорошего там нет. Особенно впечатляют обзоры на композиции, пришедшие к нам в 80-е или 90-е годы прошлого века и с тех пор считающиеся чуть ли не классикой, которую у нас напевают не только взрослые, но и дети.

Вот несколько примеров:

Ace Of Base – «All That She Wants»

Mr. President – «Coco Jumbo»

Rihanna – «We Found Love»

Приятно осознавать, что есть думающие люди. Люди, которые подвергают сомнению то, что для большинства считается нормой. Однако, комментарии к представленным видеообзорам далеко не всегда восторженные и полные солидарности с автором, напротив – довольно много и гневно-осуждающих. Оно и понятно, идти против течения и критиковать чьё-то пагубное увлечение, даже если оно откровенно деградационное, во все времена было делом неблагодарным. О том, каким специфическим сознанием обладают защитники иностранных песен, желающие могут узнать, прочитав пару десятков комментариев на Ютубе к обзорам проекта «Че поем!?». Вот один из них:

Лично мне не совсем понятно, какую глубокую философскую мысль хотел донести до нас поклонник подобного творчества. Но совершенно очевидно, что «харасит» подобные песни он регулярно, а «качают» они, видимо, мозги из черепной коробки слушателей. Но не будем отчаиваться, друзья. Позитивных отзывов у проекта «Че поем!?» тоже очень много:

А это значит, что деятельность авторов не напрасна. И чем больше будет блогеров, раскрывающих алгоритмы влияния современной массовой культуры на аудиторию, тем быстрее будет меняться ситуация. Подобно тому, как капля яда, падающая в океан, растворяется в нём бесследно, не причинив ни ему, ни его обитателям никакого вреда, так и подобный деструктивный контент не сможет на нас повлиять, если каждый будет жить осознанно и критически оценивать то, что поступает к нему из окружающей среды. «Мы – то, что мы едим» – говорил Гиппократ, и это касается не только пищи, но и информации. Потому что информация постепенно формирует наше мировоззрение, и задача каждого – контролировать этот процесс, отделяя зёрна от плевел.

Канал «Чё поём!?» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRWEf2yp8KrSn3Lw9x_CUcw

Группа автора ВКонтакте: https://vk.com/che_poem

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Слава Ветер

Ещё несколько видеообзоров от проекта «Чё поём!?»:

Anaconda – «Nicki Minaj»

La Bouche – «Be My Lover»

Источник: whatisgood.ru