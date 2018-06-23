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Забытый подвиг советского разведчика. Человек-легенда Джебраилов

18:05. 23 июня 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Совершенно невероятная история

Ранней весной 1966 года, в кабинете генсека Леонида Брежнева раздался звонок. Звонил министр иностранных дел и сообщил о визите в СССР президента Франции генерала Шарля де Голля,высокий гость выразил пожелания, чтобы среди встречающих его в Москве, находился его ДРУГ и СОРАТНИК, проживающий в СССР Армад Мишель.
- Ну и что? – спокойно спросил генсек. – В чем проблема-то?
- Нет такого гражданина в СССР, – упавшим голосом ответил министр. – Не нашли, Леонид Ильич.

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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедический словарь, Голубев Александр Афанасьевич, Лобанов Д.В.

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Рамиз Фаталиев

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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