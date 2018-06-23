Властелин Твиттера

Карикатуры от Гариссона на тему внутренней и внешней политики Америки. Наследие Обамы, расследование Мюллера, происки семейства Клинтон, внешняя политика Трампа и многое другое в рисунках самого яркого про-трамповского агитатора-карикатуриста.Коррупционная гора.Нобелевский лауреат и пожар в стане демократов.Охота на Роджера Стоуна, который работая в штабе Трампа встречался с русскими.Политика мостов вместо стен от губернатора Брауна.Покойный сержант Ли Эрмей отчитывает рядового Коми.Спасите мексиканских детей. Откройте границы!Ходячие мертвецы.Охотник на политических "лизунов" из ФБР.Моисей нового мира. Пророк несет лучшие сделки, работу, стену, мир, осушение политического болота, Иерусалим и т.д.Стена Трампа.И Оскар уходит…Великое запугивание Трюдо.Щупальца расследования Мюллера.Ядерный крупье.Что творится в голове у Хиллари.Ванильные поветрия в Белом Доме.Поймай красную волну.В поисках российского следа. Фото Никсона намекает на Уотергейт и шпионаж за Трампом.Смерть певчей птицы.Смерть Америке! Давайте ему поможем.Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан у позорного столба вместе со своим фейковым "русским" досье.Фейсбук и неприкосновенность частной жизни.Выполнение обещаний.Человек c усами.Наследие Обамы и Абракадабра Трампа.Новая Америка.

Источник: colonelcassad.livejournal.com