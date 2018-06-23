В ООН приняли резолюцию о выводе миротворцев РФ из Приднестровья. Заявление Додона

Молдавский президент Игорь Додон прокомментировал принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Приднестровью. Речь идёт о резолюции, проект которой готовили представители молдавского правительства. Касается этот проект обращения к России с «требованием о безоговорочном и незамедлительном выводе» миротворцев из Приднестровья.



Игорь Додона в интервью РИА Новости отмечает, что инициатива молдавского правительства направлена исключительно на обострение ситуации в первую очередь в самой Молдове.



Додон:

“Она направлена на нанесение серьёзного ущерба молдавско-российским отношениям”.

По словам молдавского президента, такого рода инициатива будет приводить только к ухудшению позиций Кишинёва по вопросу урегулирования приднестровской проблематики.



В молдавском МИД заявили о необходимости соблюдения Россией резолюции и о том, что Москва «не должна реагировать на инициативу нервно». Такое заявление позволил себе глава МИД республики Тудор Ульяновский. При этом Ульяновский назвал конфликт в Приднестровье не внутренней проблемой Молдовы, а «вмешательством третьего государства, разместившей свои войска на молдавской территории».

На самом деле, резолюция ГА ООН – один из тех документов, который не предполагает каких-либо обязательств. Проект обсудили, посовещались, решение вынесли – и на этом всё. А молдавскому правительству вместо озабоченности присутствием миротворцев на берегах Днестра было бы куда лучше озаботиться вопросами консолидации молдавского общества и поднятия уровня жизни простых граждан – тогда бы и любые проблемы внутри страны решились сами собой.

Источник: voicesevas.ru