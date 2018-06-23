Твоему мозгу вообще нет никакой разницы, кто его кодирует. Кто внедряет коды – тому и здрасьте.

Скажи, а ты часто смотришь телевизор?

Я, например, смотрю регулярно – из профессионального интереса: изучаю, как совершенствуются» в кодировании людей создатели рекламы.

Под кодированием понимается, что в мозге





в ответ на определенные команды





(словесные или образные)





строятся нейронные сети, которые и обеспечивают





неукоснительное исполнение этих команд.

И это, как известно, часто и густо используется в рекламе.

И особенно в рекламе лекарств, которая тщательно и надежно кодирует людей на всякие болезни.

Такое кодирование производится мягко, без нажима.

И без следов вмешательства. Да, это очень коварное кодирование - ведь оно осуществляется под видом заботы.

Поэтому сопротивляться ему – трудно.

А бывает, что и невозможно.

«Болят суставы?»

«Плохо спишь ночью?»

«Ваш желудок плохо переваривает пищу?»

Прибавь к этому:

1. Емкий образ, иллюстрирующий проблему

в гипертрофированном виде.

2. И мгновенно запоминающийся стишок.

И всё. Этого за глаза достаточно, чтобы внедрение кодов нужного поведения - успешно состоялось.

И хочешь того или нет, ты рано или поздно

подчинишься этим кодам:

- зафиксируешь в себе болячку, заявленную кодом





- и под невидимым пистолетом командной фразы





(замаскированной под голубоглазый стишок) -





ты пойдешь в аптеку и купишь там то,





что указано в стишке/ слогане/песенке.





И сделаешь ты это добровольно.

…И это еще хорошо, если так. Спасибо, если ограничатся кодированием только на болезнь.

А то ведь можно и такие коды внедрять, что мало не покажется:

«Аллергия победила. Я покидаю землю»

Каково?!

Черные маги отдыхают – ведь это то, что они называют «на смерть».

Только не прямое внушение, а косвенное (что еще сильнее): вместо «ухожу из жизни» эвфемизм «покидаю землю».

И готово: кодирование на отношение к аллергии как

смертельной опасности – есть, состоялось.

И аллергики уже не за одной пачкой таблеток прибегут, а станут закупать антигистамины в промышленных масштабах.

Потому что «непонятно почему» аллергия становится такой сильной в своих проявлениях, что начинает угрожать самой жизни.

Я не пугаю.

И я не сумасшедшая, чтобы заниматься разоблачением коммерческих механизмов громадных корпораций. (Да и не боятся они никаких разоблачений. Просто и не обращают на них внимания).

Речь о другом.

Твоему (в частности) мозгу – вообще нет никакой разницы, кто его кодирует. Кто внедряет коды –

тому и здрасьте.

Так почему бы не назначить программистом

собственного мозга себя? Это же твой мозг?

Ну вот - значит, тебе и следует быть там властелином.

А не кому-то еще.

И чтобы стать программистом собственного мозга, не надо быть семи пядей во лбу. И не надо ничего усложнять.

Давно разработан и на сто рядов проверен инструмент самокодирования, при помощи которого можно запросто и быстро (всего за 2-3 минуты) закодировать себя на любое желанное изменение:

На достижение изобилия





На профессиональный и карьерный рост





На создание/ улучшение отношений





На хорошее физическое состояние





На хорошую спортивную форму





На освобождение от болезненных





привязанностей/страхов/фобий





На отказ от вредных привычек





Да на что угодно!

И можешь посмотреть, как проводить самокодирование. (Об эффективности сможешь судить уже по первому результату).

Марта Николаева-Гарина.

Уверена, ты это знаешь: все хорошие механики (да вообще мастера с руками) ориентируются на один замечательный принцип, который позволяет им создавать надежные вещи из ненадежных элементов: выбрать несущий (обеспечивающий) элемент -

и можно нанизывать на него какой угодно хлам

(хоть с помойки) (Но несущий элемент – он, понятно, должен быть каким надо: качественным и очень надежным. Тогда и машина/вещь получается такой, что сносу ей нет). Тот же принцип применим,

когда из плохого здоровья надо

сделать железное здоровье

И здесь понятно, какой несущий элемент:

РАЗУМ Когда его используешь для обретения/восстановления полноценного здоровья, то результат получается еще лучше, чем с вещами и механизмами. (Ведь ненадежные детали таковыми и остаются, а всю работу делает надежный несущий элемент). В случае же с больными органами дела обстоят так, что в присутствии правильно настроенного разума они (эти самые больные органы) перестают быть ненадежными деталями – прекращают просто сидеть и ныть, а выздоравливают и возвращаются к той работе, на какую и поставлены. И это логично, верно? Разум же не дурак, чтобы один за всех работать. Поэтому он делает так, что работают все. Так и происходит то самое, что называют ( в зависимости от результата): или эффектом спонтанного исцеления,

или эффектом естественного омоложения Ни то, ни другое - не состоит в разряде чудес. Чудо – это то, что невозможно объяснить. А здесь - всё объяснимо: клетки программируемы И клеточной структуре вообще без разницы, какой программе подчиняться. Какая работает в разуме, той клетки и подчиняются.

Марта Николаева-Гарина.

Источник: cont.ws