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Твоему мозгу вообще нет никакой разницы, кто его кодирует. Кто внедряет коды – тому и здрасьте.

09:02. 23 июня 2018 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

 

Скажи, а ты часто смотришь телевизор?

Я, например, смотрю регулярно – из профессионального интереса: изучаю, как совершенствуются» в кодировании людей создатели рекламы.

 

Под кодированием понимается, что в мозге


в ответ на определенные команды


(словесные или образные)


строятся нейронные сети, которые и обеспечивают


неукоснительное исполнение этих команд.

 

И это, как известно, часто и густо используется в рекламе.

И особенно в рекламе лекарств, которая тщательно и надежно кодирует людей на всякие болезни.

Такое кодирование производится мягко, без нажима.

И без следов вмешательства. Да, это очень коварное кодирование - ведь оно осуществляется под видом заботы.

Поэтому сопротивляться ему – трудно.

А бывает, что и невозможно.

«Болят суставы?»

«Плохо спишь ночью?»

«Ваш желудок плохо переваривает пищу?»

Прибавь к этому:

 

 

1. Емкий образ, иллюстрирующий проблему

в гипертрофированном виде.

2. И мгновенно запоминающийся стишок.

И всё. Этого за глаза достаточно, чтобы внедрение кодов нужного поведения - успешно состоялось.

 

 

И хочешь того или нет, ты рано или поздно

подчинишься этим кодам:

- зафиксируешь в себе болячку, заявленную кодом


- и под невидимым пистолетом командной фразы


(замаскированной под голубоглазый стишок) -


ты пойдешь в аптеку и купишь там то,


что указано в стишке/ слогане/песенке.


И сделаешь ты это добровольно.

…И это еще хорошо, если так. Спасибо, если ограничатся кодированием только на болезнь.

А то ведь можно и такие коды внедрять, что мало не покажется:

«Аллергия победила. Я покидаю землю»

Каково?!

 

 

 

Черные маги отдыхают – ведь это то, что они называют «на смерть».

Только не прямое внушение, а косвенное (что еще сильнее): вместо «ухожу из жизни» эвфемизм «покидаю землю».

И готово: кодирование на отношение к аллергии как

смертельной опасности – есть, состоялось.

 

 

И аллергики уже не за одной пачкой таблеток прибегут, а станут закупать антигистамины в промышленных масштабах.

Потому что «непонятно почему» аллергия становится такой сильной в своих проявлениях, что начинает угрожать самой жизни.

Я не пугаю.

 

И я не сумасшедшая, чтобы заниматься разоблачением коммерческих механизмов громадных корпораций. (Да и не боятся они никаких разоблачений. Просто и не обращают на них внимания).

Речь о другом.

Твоему (в частности) мозгу – вообще нет никакой разницы, кто его кодирует. Кто внедряет коды –

тому и здрасьте.

Так почему бы не назначить программистом

собственного мозга себя? Это же твой мозг?

Ну вот - значит, тебе и следует быть там властелином.

А не кому-то еще.

И чтобы стать программистом собственного мозга, не надо быть семи пядей во лбу. И не надо ничего усложнять.

Давно разработан и на сто рядов проверен инструмент самокодирования, при помощи которого можно запросто и быстро (всего за 2-3 минуты) закодировать себя на любое желанное изменение:

На достижение изобилия


На профессиональный и карьерный рост


На создание/ улучшение отношений


На хорошее физическое состояние


На хорошую спортивную форму


На освобождение от болезненных


привязанностей/страхов/фобий


На отказ от вредных привычек


Да на что угодно!

 

И можешь посмотреть, как проводить самокодирование. (Об эффективности сможешь судить уже по первому результату).

 

 

Марта Николаева-Гарина.

 

Уверена, ты это знаешь:

все хорошие механики (да вообще мастера с руками) ориентируются на один замечательный принцип, который позволяет им создавать надежные вещи из ненадежных элементов:

выбрать несущий (обеспечивающий) элемент -
и можно нанизывать на него какой угодно хлам
(хоть с помойки)

(Но несущий элемент – он, понятно, должен быть каким надо: качественным и очень надежным. Тогда и машина/вещь получается такой, что сносу ей нет).

 

Тот же принцип применим,
когда из плохого здоровья надо
сделать железное здоровье
И здесь понятно, какой несущий элемент:
РАЗУМ

Когда его используешь для обретения/восстановления полноценного здоровья, то результат получается еще лучше, чем с вещами и механизмами.

(Ведь ненадежные детали таковыми и остаются, а всю работу делает надежный несущий элемент).

В случае же с больными органами дела обстоят так, что в присутствии правильно настроенного разума они (эти самые больные органы) перестают быть ненадежными деталями – прекращают просто сидеть и ныть, а выздоравливают и возвращаются к той работе, на какую и поставлены.

И это логично, верно?

Разум же не дурак, чтобы один за всех работать.

Поэтому он делает так, что работают все. Так и происходит то самое, что называют ( в зависимости от результата):

или эффектом спонтанного исцеления,
или эффектом естественного омоложения

 

 

Ни то, ни другое - не состоит в разряде чудес.

Чудо – это то, что невозможно объяснить.

А здесь - всё объяснимо:

клетки программируемы

И клеточной структуре вообще без разницы, какой программе подчиняться. Какая работает в разуме, той клетки и подчиняются. 

 

Марта Николаева-Гарина.

Источник: cont.ws

Метки: Твоему мозгу вообще нет никакой разницы кто его кодирует. Кто внедряет коды – тому и здрасьте.
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Один комментарий»

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    krikunoleg 23 июня 2018 в 9:42 Ссылка Пометить
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    “Под кодированием понимается, что в мозге
    в ответ на определенные команды
    (словесные или образные)
    строятся нейронные сети, которые и обеспечивают
    неукоснительное исполнение этих команд” – не знаю насколько это верно, лично у меня никогда не возникало желания исполнения каких-то там команд. Думаю у автора тоже, если ему верить – “Я, например, смотрю регулярно – из профессионального интереса” – сомневаюсь, что он бежит что-то выполнять…;))

    Вообще то, психически нормальный человек на рекламу не реагирует. Тогда на кого статья расчитана?

    —————————

    И вот ваще интересно…
    “Давно разработан и на сто рядов проверен инструмент самокодирования, при помощи которого можно запросто и быстро (всего за 2-3 минуты) закодировать себя на любое желанное изменение” – а если все просто так, что-ж так мало успешных, богатых и, главное, здоровых…? Да потому что все это брехня чистой воды. Подобные тренинги это сбор денег с лохов. Вот таких, которые и ведутся на рекламу…;))

    ————————–

    А вот ваще убило на месте
    “все хорошие механики (да вообще мастера с руками) ориентируются на один замечательный принцип, который позволяет им создавать надежные вещи из ненадежных элементов: выбрать несущий (обеспечивающий) элемент – и можно нанизывать на него какой угодно хлам (хоть с помойки) (Но несущий элемент – он, понятно, должен быть каким надо: качественным и очень надежным. Тогда и машина/вещь получается такой, что сносу ей нет)” – ага, возьмет такой “хороший механик” качественную раму, наденет на нее ржавый кузов, разбитый движок и получится “качественная и надежная машина”. Любой хороший механик знает – из ненадежных элементов надежную вещь не собрать – для хорошей машины нужны хорошие детали! Автору это не известно… Дешевка, ты автор…;))

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