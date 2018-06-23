Твоему мозгу вообще нет никакой разницы, кто его кодирует. Кто внедряет коды – тому и здрасьте.
Скажи, а ты часто смотришь телевизор?
Я, например, смотрю регулярно – из профессионального интереса: изучаю, как совершенствуются» в кодировании людей создатели рекламы.
Под кодированием понимается, что в мозге
в ответ на определенные команды
(словесные или образные)
строятся нейронные сети, которые и обеспечивают
неукоснительное исполнение этих команд.
И это, как известно, часто и густо используется в рекламе.
И особенно в рекламе лекарств, которая тщательно и надежно кодирует людей на всякие болезни.
Такое кодирование производится мягко, без нажима.
И без следов вмешательства. Да, это очень коварное кодирование - ведь оно осуществляется под видом заботы.
Поэтому сопротивляться ему – трудно.
А бывает, что и невозможно.
«Болят суставы?»
«Плохо спишь ночью?»
«Ваш желудок плохо переваривает пищу?»
Прибавь к этому:
1. Емкий образ, иллюстрирующий проблему
в гипертрофированном виде.
2. И мгновенно запоминающийся стишок.
И всё. Этого за глаза достаточно, чтобы внедрение кодов нужного поведения - успешно состоялось.
И хочешь того или нет, ты рано или поздно
подчинишься этим кодам:
- зафиксируешь в себе болячку, заявленную кодом
- и под невидимым пистолетом командной фразы
(замаскированной под голубоглазый стишок) -
ты пойдешь в аптеку и купишь там то,
что указано в стишке/ слогане/песенке.
И сделаешь ты это добровольно.
…И это еще хорошо, если так. Спасибо, если ограничатся кодированием только на болезнь.
А то ведь можно и такие коды внедрять, что мало не покажется:
«Аллергия победила. Я покидаю землю»
Каково?!
Черные маги отдыхают – ведь это то, что они называют «на смерть».
Только не прямое внушение, а косвенное (что еще сильнее): вместо «ухожу из жизни» эвфемизм «покидаю землю».
И готово: кодирование на отношение к аллергии как
смертельной опасности – есть, состоялось.
И аллергики уже не за одной пачкой таблеток прибегут, а станут закупать антигистамины в промышленных масштабах.
Потому что «непонятно почему» аллергия становится такой сильной в своих проявлениях, что начинает угрожать самой жизни.
Я не пугаю.
И я не сумасшедшая, чтобы заниматься разоблачением коммерческих механизмов громадных корпораций. (Да и не боятся они никаких разоблачений. Просто и не обращают на них внимания).
Речь о другом.
Твоему (в частности) мозгу – вообще нет никакой разницы, кто его кодирует. Кто внедряет коды –
тому и здрасьте.
Так почему бы не назначить программистом
собственного мозга себя? Это же твой мозг?
Ну вот - значит, тебе и следует быть там властелином.
А не кому-то еще.
И чтобы стать программистом собственного мозга, не надо быть семи пядей во лбу. И не надо ничего усложнять.
Давно разработан и на сто рядов проверен инструмент самокодирования, при помощи которого можно запросто и быстро (всего за 2-3 минуты) закодировать себя на любое желанное изменение:
На достижение изобилия
На профессиональный и карьерный рост
На создание/ улучшение отношений
На хорошее физическое состояние
На хорошую спортивную форму
На освобождение от болезненных
привязанностей/страхов/фобий
На отказ от вредных привычек
Да на что угодно!
И можешь посмотреть, как проводить самокодирование. (Об эффективности сможешь судить уже по первому результату).
Марта Николаева-Гарина.
Уверена, ты это знаешь:
все хорошие механики (да вообще мастера с руками) ориентируются на один замечательный принцип, который позволяет им создавать надежные вещи из ненадежных элементов:
выбрать несущий (обеспечивающий) элемент -
и можно нанизывать на него какой угодно хлам
(хоть с помойки)
(Но несущий элемент – он, понятно, должен быть каким надо: качественным и очень надежным. Тогда и машина/вещь получается такой, что сносу ей нет).
Тот же принцип применим,
когда из плохого здоровья надо
сделать железное здоровье
И здесь понятно, какой несущий элемент:
РАЗУМ
Когда его используешь для обретения/восстановления полноценного здоровья, то результат получается еще лучше, чем с вещами и механизмами.
(Ведь ненадежные детали таковыми и остаются, а всю работу делает надежный несущий элемент).
В случае же с больными органами дела обстоят так, что в присутствии правильно настроенного разума они (эти самые больные органы) перестают быть ненадежными деталями – прекращают просто сидеть и ныть, а выздоравливают и возвращаются к той работе, на какую и поставлены.
И это логично, верно?
Разум же не дурак, чтобы один за всех работать.
Поэтому он делает так, что работают все. Так и происходит то самое, что называют ( в зависимости от результата):
или эффектом спонтанного исцеления,
или эффектом естественного омоложения
Ни то, ни другое - не состоит в разряде чудес.
Чудо – это то, что невозможно объяснить.
А здесь - всё объяснимо:
клетки программируемы
И клеточной структуре вообще без разницы, какой программе подчиняться. Какая работает в разуме, той клетки и подчиняются.
Марта Николаева-Гарина.
Источник: cont.ws
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“Под кодированием понимается, что в мозге
в ответ на определенные команды
(словесные или образные)
строятся нейронные сети, которые и обеспечивают
неукоснительное исполнение этих команд” – не знаю насколько это верно, лично у меня никогда не возникало желания исполнения каких-то там команд. Думаю у автора тоже, если ему верить – “Я, например, смотрю регулярно – из профессионального интереса” – сомневаюсь, что он бежит что-то выполнять…;))
Вообще то, психически нормальный человек на рекламу не реагирует. Тогда на кого статья расчитана?
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И вот ваще интересно…
“Давно разработан и на сто рядов проверен инструмент самокодирования, при помощи которого можно запросто и быстро (всего за 2-3 минуты) закодировать себя на любое желанное изменение” – а если все просто так, что-ж так мало успешных, богатых и, главное, здоровых…? Да потому что все это брехня чистой воды. Подобные тренинги это сбор денег с лохов. Вот таких, которые и ведутся на рекламу…;))
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А вот ваще убило на месте
“все хорошие механики (да вообще мастера с руками) ориентируются на один замечательный принцип, который позволяет им создавать надежные вещи из ненадежных элементов: выбрать несущий (обеспечивающий) элемент – и можно нанизывать на него какой угодно хлам (хоть с помойки) (Но несущий элемент – он, понятно, должен быть каким надо: качественным и очень надежным. Тогда и машина/вещь получается такой, что сносу ей нет)” – ага, возьмет такой “хороший механик” качественную раму, наденет на нее ржавый кузов, разбитый движок и получится “качественная и надежная машина”. Любой хороший механик знает – из ненадежных элементов надежную вещь не собрать – для хорошей машины нужны хорошие детали! Автору это не известно… Дешевка, ты автор…;))