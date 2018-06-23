Очередная мегастройка в России завершится раньше срока

После введения против России западных санкций страна резко перешла на программу импортозамещения в различных сферах: от промышленного сектора, до аграрного и ВПК. Как говорится: не было счастья, да западные партнеры вовремя помогли.

Чтобы там не говорили либералы разных мастей Россия сейчас действительно возродила ряд отраслей экономики, многими видами продукции мы снова стали обеспечивать себя полностью, что-то еще «на подходе». Чего только стоит Крымский мост, который частично сдан раньше срока.

Но в России есть и другие мегапроекты, которые будут сданы в эксплуатацию раньше намеченного. Одним из них является судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке. Этот комплекс станет существенным подспорьем для Северного морского пути, и одновременно обеспечит страну необходимым количеством различных судов, некоторые из которых у нас раньше не строились.

Транзитный потенциал Северного морского пути еще до конца даже не изучен, и именно для этих целей мы создаем различные, собственные проекты. На «Звезде» будут производиться судна высокого ледового класса для работы на СМП.

Огромный комплекс «Звезды» за последние два месяца начал строиться ускоренными темпами, намного опережающими график. По первоначальному плану сдача верфи предполагалась в 2024 году, но уже сейчас запущен целый ряд объектов судостроительного комплекса.

По словам источников, сдача судоверфи планируется уже в 2020 году, что на четыре года раньше запланированного. Можно только представить себе, какие огромные средства вкладываются в реализацию этого проекта, который в дальнейшем принесет России многомиллиардные прибыли.

Помимо обеспечения собственной потребности в судах различного класса, завод сможет получить контракты на постройку кораблей от иностранных заказчиков. В первую очередь предприятие рассчитывает на сотрудничество с азиатскими регионами. А это, в свою очередь серьезно пошатнет позиции США в Арктике, и повысит наши собственные.

Развивающиеся рынки Азии также не останутся без внимания России, где нам и придется серьезно побороться с американскими компаниями, которые проявляют большой интерес в этих регионах. Но с одной лишь разницей.

Пока американцы по своей привычке пытаются закрепиться на этих рынках путем политического давления, Россия продолжает реализовывать огромные экономические проекты с большим мировым потенциалом.

Это даст российскому бизнесу заложить мощную основу на будущее, ведь ни для кого не секрет, что Россия сейчас проводит крупномасштабную и стремительную экономическую экспансию в Тихоокеанский регион. А наличие на Дальнем Востоке такого судостроительного кластера, как «Звезда», только укрепит наш потенциал и возможности.

На судоверфи планируется выпускать суда любой сложности, такие, какие требуются заказчику из любой страны мира. Уже сейчас целый ряд стран Азии выражают серьезный интерес к российской Арктике, а учитывая серьезную господдержку на самом высоком уровне, это гарантирует нам высокие позиции в этом регионе, а саму «Звезду» стабильными и многочисленными заказами на десятилетия вперед.