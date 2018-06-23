О движении рейхсбюргеров

Рейхсбюргеры: кто это такие, и готовят ли они вооруженный мятеж в Германии





Во вторник, 19 июня, Земельная адвокатская палата Баварии досрочно отстранилаот должности бургомистра общины Больстерланг, Монику Целлер. Ее подозревают в причастности к движению рейхсбюргеров. RTVI разобрался, откуда они взялись, и почему за ним так пристально следят немецкие спецслужбы. Министр внутренних дел Баварии Иоахим Германн приветствовал решение об отставке Целлер. По его словам, тем, кто принадлежит к движению рейхсбюргеров и разделяет их идеологию, не место на госслужбе в Баварии.

Рейхсбюргерами (Reichsbürger), то есть «имперскими гражданами», называют себя члены разнородных групп, которые отрицают легитимность ФРГ и не желают подчиняться властям. Сами себя они считают гражданами «Германского Рейха» либо выдуманных ими самими государственных образований.



Слово «Рейх» (Reich) тут не обязательно означает нацистский режим: рейхом называлась и созданная Бисмарком в 1871 году Германская империя, и средневековая Священная Римская империя. Веймарская республика, которая образовалась после Первой мировой войны и Ноябрьской революции в Германии, тоже называлась Рейхом, хотя уже и не была монархией. Там этот термин использовался в значении «общегосударственный» и соответствовал примерно современному bundes- (федеральный).







Первая известная группа рейхсбюргеров, «Временное имперское правительство», была создана в 1985 году в Западном Берлине. Позже появились и другие группировки, в частности «Правительство германского Рейха в изгнании», «Республика свободная Германия», «Королевство Германия» и прочие.

Основателем «Временного имперского правительства» был берлинец Вольфганг Эбель. Под впечатлением от доминирования держав-победительниц в Германии, он пришел к выводу, что ФРГ не может считаться легитимным государством. Это побудило его присвоить себе в кругу единомышленников пост рейхсканцлера «Временного имперского правительства».



Мировоззрение рейхсбюргеров строится на представлении о незаконности Федеративной Республики Германия, которая якобы нелегально занимает место до сих пор существующего Германского Рейха. Встречается мнение, что в 1945 году капитулировал не Рейх, а лишь его армия, само же государство продолжало существовать. При этом от нацизма представители движения стараются дистанцироваться. ФРГ рейхсбюргеры воспринимают как чуждую Германии надстройку, «фирму», которой управляют некие внешние силы. Эти представления, к которым зачастую добавляются антисемитизм и склонность к теориям заговора, выражаются в стремлении членов движения не платить налоги и вообще избавиться от любого вмешательства государства в свои дела.



Распространено среди рейхсбюргеров и стремление восстановить Германию в границах до Первой мировой войны, когда значительная часть современной Польши входила в Германскую империю. Как и другие представители немецких крайне правых, рейхсбюргеры с симпатией относятся к России и ее современному политическому курсу. Они выражали свою поддержку и непризнанным ДНР и ЛНР.







На 2017 год общая численность движения рейхсбюргеров в Германии составляла, по оценкам Федеральной службы защиты конституции, около 15 тысяч человек.

Хотя рейхсбюргеры не имеют единой организационной структуры, их объединяют такие черты, как изготовление самодельных паспортов Германского Рейха и других выдуманных государств, а также склонность к приобретению огнестрельного оружия. По данным Федеральной службы защиты конституции, члены движения имеют на руках более 700 единиц легального огнестрельного оружия. Они считают, что чиновники ФРГ не имеют над ними законной власти и зачастую готовы сопротивляться их действиям силой.







В августе 2016 года полиция была вынуждена провести масштабную операцию, чтобы выселить рейхсбюргера Адриана Урзахе с его участка, подлежащего конфискации за долги. Урзахе, объявивший свой участок «Королевством Ур», вместе с сотней единомышленников устроил масштабную перестрелку, ранив трех полицейских. В октябре того же года предполагаемый соратник Урзахе в перестрелке убил одного полицейского и ранил двоих.



Агрессивное поведение рейхсбюргеров беспокоит немецкие спецслужбы: доклад Службы защиты конституции за 2016 год подчеркивает опасность вооруженного сопротивления рейхсбюргеров любым действиям, которые они воспринимают как враждебные.



При этом речь пока идет все же о разрозненном сопротивлении властям, а не о подготовке реального вооруженного мятежа. Для этого у движения нет единой структуры, ясной идеологии и лидеров. Впрочем, новости вроде отстранения бургомистра общины в Баварии будут, видимо, и дальше подогревать опасения немецкого общества о зреющем заговоре.

Лев Тэвдой-Бурмули



– цинк



Во вторник, 19 июня, Земельная адвокатская палата Баварии досрочно отстранилаот должности бургомистра общины Больстерланг, Монику Целлер. Ее подозревают в причастности к движению рейхсбюргеров. RTVI разобрался, откуда они взялись, и почему за ним так пристально следят немецкие спецслужбы. Министр внутренних дел Баварии Иоахим Германн приветствовал решение об отставке Целлер. По его словам, тем, кто принадлежит к движению рейхсбюргеров и разделяет их идеологию, не место на госслужбе в Баварии.Рейхсбюргерами (Reichsbürger), то есть «имперскими гражданами», называют себя члены разнородных групп, которые отрицают легитимность ФРГ и не желают подчиняться властям. Сами себя они считают гражданами «Германского Рейха» либо выдуманных ими самими государственных образований.Слово «Рейх» (Reich) тут не обязательно означает нацистский режим: рейхом называлась и созданная Бисмарком в 1871 году Германская империя, и средневековая Священная Римская империя. Веймарская республика, которая образовалась после Первой мировой войны и Ноябрьской революции в Германии, тоже называлась Рейхом, хотя уже и не была монархией. Там этот термин использовался в значении «общегосударственный» и соответствовал примерно современному bundes- (федеральный).Первая известная группа рейхсбюргеров, «Временное имперское правительство», была создана в 1985 году в Западном Берлине. Позже появились и другие группировки, в частности «Правительство германского Рейха в изгнании», «Республика свободная Германия», «Королевство Германия» и прочие.Основателем «Временного имперского правительства» был берлинец Вольфганг Эбель. Под впечатлением от доминирования держав-победительниц в Германии, он пришел к выводу, что ФРГ не может считаться легитимным государством. Это побудило его присвоить себе в кругу единомышленников пост рейхсканцлера «Временного имперского правительства».Мировоззрение рейхсбюргеров строится на представлении о незаконности Федеративной Республики Германия, которая якобы нелегально занимает место до сих пор существующего Германского Рейха. Встречается мнение, что в 1945 году капитулировал не Рейх, а лишь его армия, само же государство продолжало существовать. При этом от нацизма представители движения стараются дистанцироваться. ФРГ рейхсбюргеры воспринимают как чуждую Германии надстройку, «фирму», которой управляют некие внешние силы. Эти представления, к которым зачастую добавляются антисемитизм и склонность к теориям заговора, выражаются в стремлении членов движения не платить налоги и вообще избавиться от любого вмешательства государства в свои дела.Распространено среди рейхсбюргеров и стремление восстановить Германию в границах до Первой мировой войны, когда значительная часть современной Польши входила в Германскую империю. Как и другие представители немецких крайне правых, рейхсбюргеры с симпатией относятся к России и ее современному политическому курсу. Они выражали свою поддержку и непризнанным ДНР и ЛНР.На 2017 год общая численность движения рейхсбюргеров в Германии составляла, по оценкам Федеральной службы защиты конституции, около 15 тысяч человек.Хотя рейхсбюргеры не имеют единой организационной структуры, их объединяют такие черты, как изготовление самодельных паспортов Германского Рейха и других выдуманных государств, а также склонность к приобретению огнестрельного оружия. По данным Федеральной службы защиты конституции, члены движения имеют на руках более 700 единиц легального огнестрельного оружия. Они считают, что чиновники ФРГ не имеют над ними законной власти и зачастую готовы сопротивляться их действиям силой.В августе 2016 года полиция была вынуждена провести масштабную операцию, чтобы выселить рейхсбюргера Адриана Урзахе с его участка, подлежащего конфискации за долги. Урзахе, объявивший свой участок «Королевством Ур», вместе с сотней единомышленников устроил масштабную перестрелку, ранив трех полицейских. В октябре того же года предполагаемый соратник Урзахе в перестрелке убил одного полицейского и ранил двоих.Агрессивное поведение рейхсбюргеров беспокоит немецкие спецслужбы: доклад Службы защиты конституции за 2016 год подчеркивает опасность вооруженного сопротивления рейхсбюргеров любым действиям, которые они воспринимают как враждебные.При этом речь пока идет все же о разрозненном сопротивлении властям, а не о подготовке реального вооруженного мятежа. Для этого у движения нет единой структуры, ясной идеологии и лидеров. Впрочем, новости вроде отстранения бургомистра общины в Баварии будут, видимо, и дальше подогревать опасения немецкого общества о зреющем заговоре.Лев Тэвдой-Бурмули http://perevodika.ru/articles/1199277.html – цинк

Интересный материал про движение рейхсбюргеров в Германии, мечтающих восстановить границы Германской Империи.Ранее про это как-то не доводилось читать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com