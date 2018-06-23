«Мы верим в вас»: Владимир Путин поздравил выпускников школ

Сегодня в России сотни тысяч выпускников прощаются со школой, в связи с чем по всем городам страны проходят торжественные балы.

Поздравить школьников поспешил Владимир Путин. Президент пожелал молодому поколению счастья, удачи, любви и успехов во всех начинаниях. Также российский лидер выразил надежду, что выпускники смогут совершить настоящий прорыв в развитии страны и удивить мир новыми свершениями и открытиями.





По традиции, самые масштабные мероприятия состоятся в Москве, где выпускники соберутся в Парке Горького и Санкт-Петербурге, здесь пройдет яркий праздник «Алые Паруса».

Кстати, для московских школьников придумали очень интересный конкурс, суть которого заключается в размещении в своих соцсетях видео или фотографий о классе или Москве с хэштегами #цифровойвыпускной2018, #альбом_выпуск2018. В результате конкурса будут выявлены победители в номинациях «Самое популярное видео» и «Самый популярный альбом».

Также запланирована праздничная программа и в регионах страны. Например, в Хабаровске, выпускники которого покидают стены родных школ. Так, отпраздновать окончание учебы на площадке «Платинум Арена» соберутся более 2 тысяч старшеклассников. Мероприятие начнется с официальной речи первых лиц города и продолжится выступлением творческих коллективов всего Хабаровского края. Кроме того, как и в предыдущие года, сюрпризом для выпускников станет появление звезды, имя которой всегда до последнего держится в секрете. И, конечно, какой выпускной бал без грандиозного салюта? После окончания концерта ребята поедут на набережную реки Амур, где будут наблюдать за красочным фейерверком.

Вместе со школьниками выпускные празднуют кадеты и гимназистки Красноярска. Сегодня перед Большим концертным залом состоялся торжественный бал, на котором были вручены аттестаты и памятные грамоты за личные успехи и достижения. Как отметило руководство города, именно в рамках кадетских учреждений воспитывается чувство патриотизма, а также храбрость и мужество.

Сегодня очень важный день для всех российских выпускников, ведь именно сейчас школьники делают шаги во взрослую жизнь и строят свое счастливое будущее.