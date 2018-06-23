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Китайский флот к 2025-му году

20:21. 23 июня 2018 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:


Ожидаемый состав китайского флота к 2025 году. Обращает на себя внимание желание иметь 4 АУГ уже к 2025 году.
Более осторожные оценки ранее указывали на то, что эти планы реалистичны к 2030 году, но китайцы конечно умеют удивлять темпами строительства.





Плюс темпы строительства новой судостроительной верфи в Шанхае. Построена за 2 года.



















По наводке товарища Дамбиева https://dambiev.livejournal.com/1215002.html

Плюс еще у него же.


Подводный флот РФ на 1 апреля 2018-го года.


Служба и быт вьетнамских подводников https://dambiev.livejournal.com/1217088.html


Подготовка к танковому биатлону в Казахстане https://dambiev.livejournal.com/1216096.html


9-я выставка технологий двойного назначения в Чунцине https://dambiev.livejournal.com/1215314.html


Визит министра обороны Индии во Вьетнам https://dambiev.livejournal.com/1210236.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, Китай, кнр, флот, фотографии
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