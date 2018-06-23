Китайский флот к 2025-му году
20:21. 23 июня 2018 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Ожидаемый состав китайского флота к 2025 году. Обращает на себя внимание желание иметь 4 АУГ уже к 2025 году.
Более осторожные оценки ранее указывали на то, что эти планы реалистичны к 2030 году, но китайцы конечно умеют удивлять темпами строительства.
Плюс темпы строительства новой судостроительной верфи в Шанхае. Построена за 2 года.
По наводке товарища Дамбиева https://dambiev.livejournal.com/1215002.html
Плюс еще у него же.
Подводный флот РФ на 1 апреля 2018-го года.
Служба и быт вьетнамских подводников https://dambiev.livejournal.com/1217088.html
Подготовка к танковому биатлону в Казахстане https://dambiev.livejournal.com/1216096.html
9-я выставка технологий двойного назначения в Чунцине https://dambiev.livejournal.com/1215314.html
Визит министра обороны Индии во Вьетнам https://dambiev.livejournal.com/1210236.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com