Истребить в зародыше

Те наши граждане, которые интересуются жизнь чиновников и депутатов, неоднократно обращали внимание на поведение этих людей с точки зрения отношения к стране и народу в целом. Сюда относится и принимаемые законы, и выписываемые премии, и поведение на улицах (в том числе за рулем автомобилей), и методы обучения детей и так далее. Иногда они говорят об этом открыто (например, несколько раз проговаривался Греф), хотя потом и стесняются своих откровений. Но общий смысл состоит в том, что им положено много больше, а ответственности у них много меньше, чем у всего остального народа («быдла»).

Фактически, в нашей стране построено классическое сословное общество, в стиле XVIII-XIX века. И «высшие» сословия уже осознали свой статус и четко понимают, что разного рода институты, созданные для сословий низших (типа суда, прокуратуры и так далее) не имеют право даже касаться своими грязными руками представителей верхней части общества. Отметим, что сами «низшие» сословия еще не до конца осознали эту проблему, еще не проведена более или менее четко граница между «низшими» и «высшими» (приходской священник — это представитель «верхнего» сословия или, все-таки, низшего? сколько нужно украсть, чтобы гарантированно войти в «верхнее» сословие?; и так далее), еще не отработаны внутренние институты сословного общества (нет специальных судов, образовательных институтов, хотя к этому идет, и так далее).

При этом главным «дресс-кодом» для входа в «высшие» сословия является, конечно же, имущественный ценз. Отсюда гонка за дорогими машинами, костюмами, дачами и самолетами. Чем дороже — тем выше вероятность, что тебя пустят в самые модные салоны. Чем более дешёвая машина — тем выше вероятность, что не пустят. Есть, конечно, отдельные исключения, но они только подтверждают правила.

Я даже не буду объяснять, что для современного общества сословное регулирование — это смерть. Просто потому, что никакой современной техники (современной — это значит, новее, чем начало ХХ века) в сословном обществе построено быть не может, там высокие должности даются по происхождению, а не по способностям. Любая сложная технологическая система в таком обществе рассыпается крайне быстро (как это у нас происходит).

Ну, для примера. Представитель «высокого» сословия становится директором крупного завода. Он вызывает своих подчиненных и спрашивает: «Как будем жить?» Старые инженеры начинают ему мутить голову разными инновациями, сетями, закупками, инвестициями, подготовкой кадров и прочей мурой … Он их спрашивает: «А сколько денег в месяц я по вашему плану смогу выводить в свой карман?» Те в ужасе: «Да тут нужно сотни миллионов вкладывать …» И он теряет к ним любой интерес. А какой-нибудь опытный парень из ХОЗУ ему говорит: «У меня есть друзья — застройщики, на территории завода можно построить столько-то метров жилья! Ваша доля — 200 миллионов долларов плюс мы создает управляющую компанию, которая будет обслуживать этот жилой массив!» Единственный вопрос, который он получает в ответ: «Слушай, а мы же делаем ракеты, которые там, где-то, наша армия использует, и больше их никто не делает … Голову не оторвут?»

Все остальное сводится к техническим операциям по защите от прокуратуры и следственного комитета. Я таких операций видел десятки. И, что характерно, из представителей «высших» сословий не наказан никто … Правда, в последнее время ситуация стала немножко меняться, но только немножко, поскольку точечными посадками в ситуации, когда уже все чиновники перешли на такую модель обойтись сложно. Тут нужна революция.

Кстати, маленькое замечание. Кто-то может сказать, что у нас в «Лестнице в небо» примерно такая система и описана. Ан нет! Элита в нашей книге — это очень узкая прослойка (это несколько десятков тысяч человек максимум, со всеми членами семей), которая тщательно скрывает от общества свою реальную роль и поэтому ведёт себя крайне скромно и аккуратно. А нас это проценты от общества в целом (то есть как минимум несколько миллионов человек), которые свою принадлежность к высшему сословию тщательно выпячивают! В книге — это верхушки властных группировок, у нас — это именно сословие, в классическом феодальном смысле.

Напомню, что революции 1917 года как раз были следствием ненависти общества к сословному его характеру. Государство вообще не может существовать нормально, если общество ненавидит правящую верхушку. А уж если есть еще и внешне давление, то взрыв практически неизбежен, недаром в ХХ веке развалились все европейские империи (Османская, Австро-Венгерская, Германская, Российская и даже, чуть позже, Британская). СССР возродился на территории Российской империи только благодаря тому, что сословность была ликвидирована. И — погиб, как только она стала возрождаться.

Нам категорически необходимо эту возродившуюся сословность истребить в зародыше. Просто потому, что иначе нас ждёт катастрофа. Кстати, кто думал, почему чиновники все время повышают себе содержание? Из жадности? Но у них же все есть! А дело в том, что стоимость поддержания «дресс-кода» внутри сложного деления «высших» сословий (сюда пускают, а туда уже нет!) требует постоянного расхода бешеных денег! Если завёл себе любовницу и купил ей «мерседес», то ты, конечно, молодец. Но серьезные люди уже покупают «мазератти»! Ну, и так далее! С точки зрения любого нормального человека это тяжёлый бред, но так и мы выросли в социалистическом обществе (ну, или, на худой конец, видели современное капиталистическое общество), а сейчас у нас общество сословное! И скажите спасибо, что пока не возродили крепостное право и не стали соревноваться крепостными театрами! Впрочем, футбольными командами уже соревнуются!

В общем, перед нами сегодня встала задача буржуазной революции. Ну, или, как в Средней Азии — от феодализма к социализму, минуя капитализм.

Источник: zavtra.ru