Голосование за вывод российских войск из ПМР

По поводу голосования ООН о необходимости вывода контингента войск РФ из Приднестровья.1. 63 страны проголосовали за, 15 проголосовали против, 83 воздержались. Так что декларативное заявление ООН не получила даже половины голосов, ограничившись простым большинством со стороны стран ориентированных на США.2. Само заявление является продолжение линии на выдавливание России из Приднестровья, которую проводить прозападное правительство Молдавии, проводящее системный антироссийский курс, аналогичный тому, который уже проводится в Прибалтике и на Украине. Для его реализации к власти приводятся соответствующие кадры.3. Такие действия и заявления как из Кишинева, так и на международном уровне, будут нацелены на вывод российского контингента и последующую ликвидацию Приднестровья (через полную блокаду или прямое военное вторжение). В конечном итоге российские войска на территории Молдавии и Приднестровья должны сменить войска НАТО.4. Попытки России построить отношения с Додоном особых результатов пока не принесли, так как при нынешней конфигурации власти в Молдавии Додон является "хромой уткой" и не может влиять на ряд ключевых процессов, особенно в вопросах внешней политики и обороны.5. Если Додон сможет выиграть ближайшие парламентские выборы, то ситуация может измениться. Если же победить прозападный блок, то давление на позиции России в Приднестровье и Молдавии будет усугубляться. В целом – ближайшие выборы будут иметь далекоидущие стратегические последствия для Молдавии и позиций России и НАТО в этой стране.6. Россия естественно не будет выводить контингент из Приднестровья, сохраняя существующий статус-кво и рассчитывая на изменения во внутренней политике Молдавии, внутри которой идет политическая борьба на которую оказывают влияния Москва и Брюссель.Если посмотреть на бывшие республики СССР на западных границах России и на Кавказе, то:1. Прибалтика уже превращена в антироссийский военный плацдарм. Сами прибалтийские лимитрофы проводят ярко выраженный антироссийский и русофобский курс.2. Аналогичные мероприятия проводятся на Украине.Страна превращена в военный плацдарм против России, после государственного переворота она проводит ярко выраженный антироссийский и русофобский курс.3. В Молдавии сейчас идет активная борьба за продолжение прозападного курса, который должен привести к появлению войск НАТО на территории Молдавии (например, по черногорскому сценарию) с последующим проведением той же внутренней и внешней политики в отношении России, которая уже реализована на Украине и Прибалтике.4. Грузия регулярно проводит и будет проводить учения с странами НАТО и продолжает проводить курс на вступление в НАТО. Прогрессу в этом направлении мешают как раз независимые Осетия и Абхазия.5. В Армении не так давно к власти пришло прозападное правительство, пускай и слабое, от которого резонно ожидают действий направленных на подрыв российского влияния в Армении, что осложняется сложным стратегическим положением самой Армении.Все это является часть стратегии "стратегического сдерживания" России, где из бывших республик СССР США и НАТО сооружают новый "санитарный кордон", опираясь на который они пытаются реализовать стратегию длительного давления на Россию, с целью ее внутренней деструкции и распада.Относительно нормальная ситуация для России лишь в случае с Белоруссией и Азербайджаном. Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южная Осетия, Абхазия являются опорными пунктами, где Россия тем или иным образом пытается препятствовать стратегии расширения НАТО на восток. Соответственно, США и НАТО реализуют стратегию давления на эти узловые точки, которые мешают втягиванию в НАТО Украины, Молдавии, Грузии. Ликвидация любого из этих образований усиливает позиции НАТО и ослабляет позиции России соответственно. В случае с решением ООН, мы видим часть информационно-дипломатического давления на Россию в рамках идущей Холодной войны. Такие акты были, есть и будут – это часть нашей новой нормальности.Сам собой, дело не будет ограничиваться Кавказом и Восточной Европой. Аналогичные мероприятия будут пытаться реализовать и в республиках Средней Азии, дабы создавать невыгодную для России напряженность в бывших среднеазиатских республиках, разрушая существующий статус-кво – как путем попыток развернуть курс существующих среднеазиатских режимов, так и путем внешнего давления через фактор Афганистана. На текущий момент, стратегия России является в этих вопросах оборонительно-реактивной, хотя США и НАТО постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы хочет захватить своих соседей, что используется как предлог для наращивания контингентов НАТО на границах России и эскалации идущей Холодной войны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com