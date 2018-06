Гавайские острова могли быть Русскими

Источник: rg.ru

Первые русские селения там были построены 200 лет назад.



Историки спорят

В недавнем прошлом была широко распространена точка зрения, что у России якобы существовал грандиозный план экспансии, в результате которого северная часть Тихого океана превратилась бы во «внутренние» воды Российской империи1.

В 1817 г. – ровно 200 лет назад – подданные Российской империи построили на Гавайских островах крепости и селения. Король Гавайских островов согласился быть принятым под покровительство российского императора. Но в Санкт-Петербурге это начинание неожиданно не нашло поддержки, а за человеком, который осмелился обратиться с подобной инициативой, прочно закрепился статус «авантюриста». Впоследствии большую часть Гавайских островов включили в свой состав США.

Ныне отмечается рост числа обращений граждан, призывающих к сохранению наследия России в США. Отвечая на запросы времени, в МИД РФ была образована межведомственная рабочая группа по изучению российского исторического и культурного наследия России в США под председательством заместителя министра иностранных дел С.А. Рябкова. Одним из направлений работы группы может стать рассмотрение вопросов исторического и культурного наследия Русской Америки и Гавайских островов как ее составной части.

Открытие Гавайских островов

Открытие Гавайев произошло в ходе третьей экспедиции Дж. Кука, во время которой аборигены и съели знаменитого капитана. В конце XVIII — начале XIX вв. гавайский король Камеамеа I (1752—1819) уже был знаком с огнестрельным оружием и покупал корабли у европейских держав (25 судов). Однако к началу XIX в. на островах сложилось двоевластие: на северных островах Кауаи и Ниихау правил соперник Камеамеи — король Каумуалии. Власть королей была безграничной и абсолютной. Она выражалась в одной из форм самовластия, когда слова и желания короля были законом для его подданных и воспринимались без сомнения. Гавайские острова тогда носили название Сандвичевых островов (Sandwich Islands). Действительно, если приглядеться, по внешнему виду они напоминают сэндвичи.

Русские на Гавайях*

Впервые русские заговорили о значении островов в ходе первой российской кругосветной экспедиции (1803—1806), рассматривая Гавайи как отличный источник снабжения продовольствием Камчатки и Аляски. Это было удобно и с точки зрения навигации — в этом направлении дули благоприятные ветра. Впервые вопрос о важности для России Гавайских островов поставил руководитель экспедиции, камергер императорского двора Н.П. Резанов — зять Г.И. и Н.А. Шелиховых, более известный по своему роману с дочерью коменданта Сан-Франциско — Кончитой (эти события легли в основу рок-оперы «Юнона и Авось»)(2). Он даже хотел купить остров у гавайского короля, о чем оставил запись: «Покупается остров у короля Сандвических островов по согласию обоюдному»(3). Но эти слова оказались лишь намерением.

Глава делегации для переговоров с королем Каумуалии, соперником короля Камеамеа, доктор медицины Г.А. Шеффер.

Деятельность Георга Шеффера

Прошло почти десять лет, прежде чем русские вновь заявили о себе на островах, и связано это было с кораблекрушением. В конце января 1815 г. у берега Кауаи разбилось российское судно «Беринг», которое вскоре было захвачено королем Каумуалии. Чтобы разобраться с ситуацией, главный правитель русских колоний на Аляске А.А. Баранов отправил на выручку другой корабль — «Изабелла»(4). Главой делегации для переговоров с королем был назначен доктор медицины Г.А. Шеффер, хорошо владевший английским и французским языками, что должно было помочь ему в переговорах, дабы “получить удовлетворение после кораблекрушения «Беринга»(5).

Георг Шеффер – весьма примечательная личность: уроженец Франконии, он прибыл в Россию, где обзавелся семьей и попробовал себя на различных поприщах, прежде чем нанялся на службу в Российско-американскую компанию и прибыл на Аляску. Здесь он успел проявить себя как врач и комиссионер — человек, ответственный за приобретение товаров и ведение торговых операций. Отправляясь с Аляски на Гавайские острова, Шеффер следовал выданным ему инструкциям главного правителя, но прежде всего должен был соблюдать устав Российско-американской компании (РАК). В этом уставе, который был дарован компании императором Павлом I в 1799 г., было записано, что компания может делать открытия на тех территориях «если оныя никакими другими народами не были заняты и не вступили в их зависимость»(6). Кроме того, РАК разрешалось «торговать со всеми близлежащими державами, по изъявлении от них доброго на то согласия и по Высочайшем сего утверждении для приведения в большую силу и пользу её предприятий»(7). В этот период действовало колониальное право, а Гавайские острова не находились в составе колоний какой-либо европейской державы или США(8). Поэтому, согласно уставу РАК, эти территории могли рассматриваться как потенциальные для основания российских поселений.

По прибытии на острова Шеффер встретился с королем Камеамеа, занимался научными изысканиями, но переговоры о торговых отношениях и судьбе судна «Беринг» оказались малопродуктивными. В это же время к островам прибыли два других корабля — «Открытие» под командованием Я.А. Подушкина и «Ильмена» под командованием капитана У. Уодсворта. На борту последнего находились также алеуты под командой Т. Тараканова.

Карта Сандвичевых островов, с обозначением места гибели капитана Кук.

Вскоре эта маленькая флотилия направилась к острову Кауаи, где весной-летом 1816 г. Шефферу удалось заключить выгодные соглашения с соперником короля Камеамеа – королем Каумуалии, предоставлявшие РАК широкие полномочия. Фактически это означало возможность мирного освоения островов, основания русскими поселений и строительства крепостей. Более того, Каумуалии со своими владениями соглашался перейти под покровительство императора Александра I. Тексты этих договоров были направлены в контору РАК на Аляске и в Главное правление в Санкт-Петербурге. Между тем Шеффер развернул активную деятельность: к 1817 г. были построены три крепости: Александровская, Елизаветинская и Барклая-де-Толли. Шеффер шел по стопам Г.И. Шелихова и стремился дать новые названия географическим местам — так, долина Ханалеи была переименована в Шефферталь, река Ханапепе – в Дон.

В декабре 1816 г. в переговоры с королем Камеамеа вступил 29-летний капитан судна «Рюрик» О. Коцебу, прибывший на острова в начале месяца. Он заявил, что у Шеффера отсутствовали какие-либо полномочия вести переговоры, и клятвенно заверил Камеамеа в том, что у российского императора не было стремлений к экспансии на Гавайях. Шеффера же, по мнению Коцебу, требовалось наказать. Но добровольное присоединение территорий к Российской империи, строительство крепостей, стремление наладить взаимовыгодную торговлю не должно было наказываться, поскольку соответствовало Уставу РАК, находившейся под покровительством императора. Впрочем, параллельно Коцебу признался, что вообще мало осведомлен о задачах Шеффера и планах РАК(9).

Коцебу не оставил комментариев к причинам своих действий, но, очевидно, поставил Шеффера в весьма рискованное и опасное положение – в глазах Каумуалии тот уже выглядел самозванцем. Активизировались и граждане Соединенных Штатов, находившиеся на острове и также стремившиеся получить расположение короля. В результате сложного стечения обстоятельств Шефферу пришлось оставить факторию в Оаху и остров Кауаи(10).

Российский мореплаватель Ф.П. Литке, который в 1817—1819 гг. на шлюпе «Камчатка» посетил Гавайские острова, отмечал, что если бы Шеффер «был бы осмотрительнее и осторожнее, то, пользуясь с умеренностию и уменьем обстоятельствами, остался бы сперва владетелем небольших плантаций на Воагу и Атувае, а после мог бы сообразно силам и обстоятельствам упрочить, не увеличивать оные»(11). Он призывал надлежащим образом отнестись к письмам и бумагам Шеффера, среди которых «есть одна довольно дельная, а именно: план овладения Сандвичевыми островами»(12).

Елизаветинская крепость, форт Елизаветы — бывшая русская крепость на острове Кауаи, построенная в 1816—1817 гг. под руководством сотрудника Российско-американской компании Г.А. Шеффера.

Отказ от Гавайев

В Петербурге в январе 1818 г. директора РАК сообщили министру иностранных дел К.В. Нессельроде об известных Главному правлению фактах пребывания Шеффера на Гавайях и его успехах в деле их освоения. Подчеркивалось, что король Каумуалии действовал исключительно по доброй воле. В Главном правлении РАК сообщали: «Исходя из анализа собранных сведений о Сандвичевых островах и сведениях, полученных от морских офицеров, острова эти совершенно свободны от влияния европейских держав»(13).

Между тем в столице доминирующей стала точка зрения Коцебу в том, что все предпринятое Шеффером не может быть полезно России. В феврале К.В. Нессельроде сообщил министру внутренних дел О.П. Козодавлеву, что России вряд ли будет какая-либо выгода от приобретения Гавайских островов. С другой стороны, по мнению министра, компания не просто может, но и должна продолжить осуществлять торговлю с Гавайями(14).

Попытки Шеффера добиться аудиенции у Александра I были безрезультатны. Осталась без ответа и позиция директоров РАК М.М. Булдакова и В. Крамера в пользу проекта Шеффера для колоний. Булдаков и Крамер особо подчеркивали, что для России, особенно для Камчатки и Охотска, эти территории будут полезны.

До сих пор остается загадкой, знал ли о Гавайском проекте император Александр I, ведь на сегодняшний день в архивах не обнаружен его рескрипт об отказе от Гавайев.

После того как министр иностранных дел России Нессельроде объявил об отказе России от претензий на освоение Гавайских островов, другие страны, и прежде всего Англия и США, активизировали свои усилия. В этой деятельности более всего преуспели американцы, которые в конечном итоге присоединили Гавайские острова, ставшие с 1959 г. отдельным штатом. Вместе с Аляской они стали «последней границей» в движении США на запад.

Капитан судна «Рюрик» О. Коцебу, также вступивший в переговоры с королем Камеамеа.

Историко-культурное наследие

Изучение наследия России на Гавайских островах достойно внимания самых широких кругов общественности. До наших дней сохранились лишь остатки Елизаветинской крепости. До 1864 г. она носила название Форт-Хипо (от гавайск. Pa`ula`ula o Hipo), затем была разрушена. В 1960-х гг. власти США объявили территорию государственным историческим парком под названием «Русский форт Елизаветы» (Russian Fort Elizabeth State Historical Park).

Археологическое исследование форта проводилось в несколько этапов. Раскопки были организованы на территории, непосредственно окружавшей форт. В 1972 г. ученые из музея в Гонолулу под руководством археолога П. Маккоя разработали при помощи экскаватора шесть небольших траншей вдоль побережья к югу от форта. В ходе работ были обнаружены традиционные гавайские предметы вперемешку с материалом не гавайского происхождения, датированным XIX веком. Кроме этого было обнаружено закругленное гравийное покрытие («ili ili»), возможно, связанное с этажом дома. В 1975 г. археологи под руководством антрополога Р. Дж. Хоммона установили, что большая часть находок, обнаруженных за пределами форта, была сильно повреждена из-за организованных плантаций сахарного тростника. Летом в 1993—1994 гг. группа ученых под руководством П. Миллса организовала исследования на других территориях, ранее не изучавшихся, — за пределами и внутри крепости.

Попытка освоения Россией Гавайев так и осталась нереализованным проектом. Можно ли было закрепить и удержать эти далекие территории и к чему бы это привело — теперь представляет собой предмет научных споров.

