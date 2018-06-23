77 лет назад, началась Великая отечественная война. 22 июня 1941 года самая скорбная дата в новейшей истории России, ведь Великая Отечественная по тому и называется так- это война народа против иноземных захватчиков. 77 лет назад моя бабушка и мой дед пошли на войну, им повезло- они выжили. А сколько таких вот бабушек и дедушек, остались лежать в сырой земле? Говорят, что пока не похоронен последний солдат война будет продолжаться. Мне кажется в этом есть смысл, война продолжается, теперь она за память, которая становится всё слабее и слабее, война за умы подростков, которые родились в другой России. Они не виноваты, что власти новой России искажая историю, навязывают новых кумиров, но им надо помочь разобраться во всём этом.

Ни, кто не расскажет лучше о войне если он не воевал, не сидел под перекрёстным огнём в окопах, не громил «тигров» на Курской дуге, не Брал Берлин. Сейчас много материалов о тех событиях и лживых (в большинстве) и не очень, но не, кто не расскажет лучше, чем очевидец, воевавший вместе со всеми, такие, как Василь Быков, Сергей Леонов, Константин Симонов.

Источник: www.youtube.com