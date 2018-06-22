Заговор уходящих

Об опасности двойников госструктур или зачем к нам приехала принцесса…

http://www.interfax.ru/wc2018/617548

, 19 июня 2018

Японская принцесса приехала в Саранск на футбол Москва. 19 июня. INTERFAX.RU – Японская принцесса Хисако Такамадо прибыла во вторник в Саранск, где посетит матч сборных Японии и Колумбии по футболу, сообщает телеканал “Россия-24″ (ВГТРК). Телеканал подчеркивает, что это первый за 102 года визит в Россию члена японской императорской семьи. Телеканал показал кадры посещения принцессой выставки в Саранске. В пресс-службе правительства Мордовии во вторник сообщили “Интерфаксу”, что принцесса прибыла вчера. “Сегодня у принцессы насыщенная культурная программа, она уже посетила музей Эрзи. Также высокая гостья посетит матч между Колумбией и Японией, который начнется в 15:00 на стадионе “Мордовия-Арена”, – сказал собеседник агентства. Принцесса Такамадо – председатель национальной ассоциации футбола Японии. Как отмечает российское телевидение, с 1998 года она была на каждом Чемпионате мира и болела за свою сборную. 21 июня Такамадо поедет на тренировочную базу сборной Японии в Казани, а затем прилетит в Екатеринбург, чтобы лично наблюдать за матчем сборных Японии и Сенегала.

Про тайное подписание капитуляции РФ Японии в 2017 году, я написала в феврале 2018 года:

http://pravosudija.net/article/neobyavlennaya-kapitulyaciya(20 февраля 2018)

Территория, которая пока еще называется «Российская Федерация» (но это уже не точно), слишком лакомый кусок, чтобы позволить нам всем спокойно наблюдать за спортивными состязаниями. Говорят, ВВП с засевшим во власти еврейским лобби, втихаря от «дорогих россиян» ничего более умного не придумали, как попытаться нахлабучить нас, советских граждан и подписать с Японией « тайное» возобновление военных действий с 1945 года, а дальше -тайную капитуляцию перед Японией, по которой вся Россия, кроме Калининграда, отошли де-юре к Японии, которая, в свою очередь, с 2017 года образовала временное оккупационное правительство по адресу Администрации Президента РФ. Кстати, Медвед здесь ни причём, просто никто другой территорию от СССР представлять не может, вот и записали его Директором этой конторы. ВВП (или светлый образ его) и его компания, тайно подписали отдать всю территорию, все активы и авуары РФ в качестве репараций и контрибуций Японии, которая в свою очередь, через ЦБ Японии 9 трл. Долларов, в виде депозитного сертификата переправили Трампу, на поддержку банкрота США, но UCC и Елизавета II, как гарант СССР и Завещательной Воли Р.Граветта, не признали правомерность сего «финта ушами» и заблокировали операцию, от чего дела у США стали просто швах, что и стало настоящей причиной отмены визита Д. Трампа в Лондон.

На время «президентских выборов» аферисты немного поутихли, теперь возобновили свою активность. Семейка нынешнего императора, справедливо опасаясь восстановления трона Кореи после объединения Корейского полуострова, находится в таком же безвыходном положении, как и бывшие сотрудники ликвидированной фейковой РФ, лишившиеся доступа к казначейским счетам. Поводив «хороводы» с Машей-Гошей, и не добившись желаемого результата, наши жулики от имени РФ подписали от имени фейковой структуры РФ капитуляцию Японии. Разумеется, подписали они это небескорыстно, а в надежде получить «все деньги РИ». Теперь они планируют подписать челобитную японскому императору, как суверенные граждане СССР!

Если бы они были грамотными людьми, то они бы знали, что все ВЫГОДЫ от вложений царской семьи в ФРС давно отошли к СССР, а долги от неумелого управления мировой финансовой системой повисли на вороватых управленцах — почему-то оказавшихся сплошь из семейства Ротшильдов. Они хотят все перевернуть в свою пользу, заставив (уговорив дураков) «вернуть России» «царское золото»: из Франции 75 т, из Японии 550т, и даже с Майорки и Мальдив 786 т, не поясняя при этом, что все это золотишко обросло такими обременениями (финансовое плечо до 1010 по стандарту ФРС), что требовать его назад — полный идиотизм и ротшильдовская замануха! Нам втюхивают перевести и повесить на нас их долги … перед нами же! Царских 88.11% в ФРС….. которая уже и так принадлежит СССР, но «лучшие друзья России-Ротшильды» очень хотят нам не аннуитеты, а долги ФРС впарить… Пока же — деньги наши, а долги на них чужие…

Второй акт этого «саранского балета» - должен пройти в Ватикане 27-28 июня. После подписания «челобитной» здешние во главе с Кириллом и, по слухам с Вайно и выбранным кандидатом, должны лететь в Рим чтоб под титулом Папы открыть эмиссию в частно-государственном партнерстве….., где частники – граждане РФ, а государство – Япония…., под их суверенный государственный титул.

Вот такая глобальная административно-политическая акция проходит под покровом ЧМ. На счета 777 в банке «Митсибуси» будут подписывать, только тогда, после ликвидации РФ у оставшейся банды возникнут некие права здесь, как они думают…