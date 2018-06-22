В Крыму посадили бывшего зама Аксенова
17:51. 22 июня 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Крыму продолжается практика посадок местных руководителей республиканского уровня.
Бывший заместитель Аксенова Олег Казурин получил 11,5 лет за взяточничество. Кроме того, он должен компенсировать государству 56 млн. рублей. Попался на получение взятки в 27 млн. рублей, в обмен на которые должен был лоббировать интересы крупного застройщика, который хотел получить гос.контракт на строительство жилья в Крыму.
Казурин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере; отмывании денег, полученных преступных путём, в особо крупном размере; получении взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, сопряжённую с вымогательством по предварительному сговору. Курков (внештатный советник Аксенова) признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Олегу Казурину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 56 миллионов рублей, запрета занимать определённые должности в течение 10 лет, конфискации 22,5 миллиона рублей, полученных преступным путём; а Михаилу Куркову – в виде четырёх лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком, запретом в течение пяти лет занимать определённые должности.
Как утверждали следователи, Казурин с августа по декабрь 2016 года получил через посредника часть от оговоренной заранее суммы взятки в размере 27 миллионов рублей. Во столько он оценил свои услуги по способствованию выбора одной из фирм подрядчиком строительства жилых домов в Керчи. Также Казурин обещал покровительствовать этой компании при исполнении ею муниципального контракта. Следствие установило, что летом 2016 года Казурин для отмывания денег, полученных в качестве взятки, на часть из них купил гараж и квартиру для своей родственницы.
В январе 2017 года Олег Казурин за якобы оказанное содействие в получении госконтрактов на строительство объектов в Крыму потребовал от бизнесмена купить и передать в его собственность автомобиль Lexus RX350 и нежилое помещение площадью не менее 200 квадратных метров в Москве.
Однако предприниматель обратился к правоохранителям, и довести свой план до конца обвиняемому не удалось.
Казурин попал к Аксенову через Севастополь. У нас он появился при Меняйло и Белавенцеве, занимаясь в Севастополе городским хозяйством, ввиду чего находился в остром конфликте с группой Чалого. Особых успехов на ниве подъема хозяйства Севастополя не снискал. В 2016 отбыл в Симферополь с повышением, где и работал, пока его не застукали на получении денег.
Это уже далеко не первая посадка крупного регионального чиновника в Крму – с 2014 года у нас успели арестовать нескольких министров из правительства Аксенова, главного налоговика, нескольких мэров, чиновников МВД, не говоря уже о попавшихся на воростве дорожных подрядчиков. В подавляющем большинстве, аресты и посадки связаны с вороством и коррупцией – в этом направлении видимо существуют очень жесткие установки на пресечение коррупции при реализации ФЦП, что дополнялось конфликтом УФСБ по Крыму с республиканским руководством, по поводу чего Аксенов несколько раз публично жаловался в Москву – мол, чего так жестко и вообще, к крымским чиновникам должно быть особое отношение. Как по мне, при тех космических деньгах, которые закачиваются в Крым, только так и можно снизить неизбежные коррупционные издержки, дабы основная часть средств дошла куда надо, иначе существенную часть банально разворуют и рассуют по карманам "единоличным победителям государственных тендеров". Последняя проверка Крыма по линии прокуратуры выявило более 2000 "коррупциогенных факторов" и кроме того отменила ряд проверок местных предпринимателей, которые использовались или могли потенциально использоваться для кормления чиновников. Так что такую практику хотелось бы видеть регулярно, без компанейщины, а именно как часть системной работы, дабы регулярно пропалывать крымский гос.аппарат от персонажей вставших на сколький путь воровства и коррупции.
Источник: colonelcassad.livejournal.com