В Крыму посадили бывшего зама Аксенова

В Крыму продолжается практика посадок местных руководителей республиканского уровня.Бывший заместитель Аксенова Олег Казурин получил 11,5 лет за взяточничество. Кроме того, он должен компенсировать государству 56 млн. рублей. Попался на получение взятки в 27 млн. рублей, в обмен на которые должен был лоббировать интересы крупного застройщика, который хотел получить гос.контракт на строительство жилья в Крыму.Казурин попал к Аксенову через Севастополь. У нас он появился при Меняйло и Белавенцеве, занимаясь в Севастополе городским хозяйством, ввиду чего находился в остром конфликте с группой Чалого. Особых успехов на ниве подъема хозяйства Севастополя не снискал. В 2016 отбыл в Симферополь с повышением, где и работал, пока его не застукали на получении денег.Это уже далеко не первая посадка крупного регионального чиновника в Крму – с 2014 года у нас успели арестовать нескольких министров из правительства Аксенова, главного налоговика, нескольких мэров, чиновников МВД, не говоря уже о попавшихся на воростве дорожных подрядчиков. В подавляющем большинстве, аресты и посадки связаны с вороством и коррупцией – в этом направлении видимо существуют очень жесткие установки на пресечение коррупции при реализации ФЦП, что дополнялось конфликтом УФСБ по Крыму с республиканским руководством, по поводу чего Аксенов несколько раз публично жаловался в Москву – мол, чего так жестко и вообще, к крымским чиновникам должно быть особое отношение. Как по мне, при тех космических деньгах, которые закачиваются в Крым, только так и можно снизить неизбежные коррупционные издержки, дабы основная часть средств дошла куда надо, иначе существенную часть банально разворуют и рассуют по карманам "единоличным победителям государственных тендеров". Последняя проверка Крыма по линии прокуратуры выявило более 2000 "коррупциогенных факторов" и кроме того отменила ряд проверок местных предпринимателей, которые использовались или могли потенциально использоваться для кормления чиновников. Так что такую практику хотелось бы видеть регулярно, без компанейщины, а именно как часть системной работы, дабы регулярно пропалывать крымский гос.аппарат от персонажей вставших на сколький путь воровства и коррупции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com