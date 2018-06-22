Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 июня 2018

Российские и сирийские военнослужащие продолжают прочёсывать местность бывшего исламистского котла в районе Эр-Растана на границе провинций Хама и Хомс, практически каждый день они обнаруживают всё больше интересных находок.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

На этой неделе бойцы ВС России и Сирии прочёсывали западную часть Эр-Растанского района и нашли базу и военные склады джихадистов.

На окраине населенного пункта Телль-Дау было обнаружено здание, в котором находился склад артиллерийских снарядов, миномётных мин, самодельных взрывных устройств и кустарных артиллерийских орудий.

Здесь же были найдены установки «Адский огонь» и боеприпасы к ним — наполненные взрывчаткой снаряды, сделанные из газовых баллонов.

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