Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 июня 2018
- 07:22 Адские находки: Что российские военные изъяли при обыске котла в Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 Чудеса и ужас Афгана: талибы и солдаты братаются, а ИГИЛ наносит им удар в спину (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:42 СРОЧНО: Коалиция США нанесла удар по Сирии.
Адские находки: Что российские военные изъяли при обыске котла в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Российские и сирийские военнослужащие продолжают прочёсывать местность бывшего исламистского котла в районе Эр-Растана на границе провинций Хама и Хомс, практически каждый день они обнаруживают всё больше интересных находок.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
На этой неделе бойцы ВС России и Сирии прочёсывали западную часть Эр-Растанского района и нашли базу и военные склады джихадистов.
На окраине населенного пункта Телль-Дау было обнаружено здание, в котором находился склад артиллерийских снарядов, миномётных мин, самодельных взрывных устройств и кустарных артиллерийских орудий.
Здесь же были найдены установки «Адский огонь» и боеприпасы к ним — наполненные взрывчаткой снаряды, сделанные из газовых баллонов.
Читайте также: Сирия: Штурмовик Су-25 атаковал укрепрайон боевиков США, — кадры удара (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Чудеса и ужас Афгана: талибы и солдаты братаются, а ИГИЛ наносит им удар в спину (ФОТО, ВИДЕО)
Афганская сказка, или Кто не хочет мира в Афганистане?
Недавно президент Афганистана Ашраф Гани и лидеры движения «Талибан» объявили о перемирии, приуроченном к исламскому празднику Ид аль-Фитр (Ураза Байрам).
Власти отказались от проведения антиталибских операций на период с 12 по 19 июня, мотивировав это желанием дать верующим спокойно отпраздновать. На следующий день с аналогичной инициативой выступили талибы.
Позже в социальных сетях появились фотографии и видео того, как талибы, афганские солдаты и мирные жители вместе участвуют в праздничных мероприятиях.
Единение афганцев в дни религиозного праздника вызвало восторг и всплеск надежд, уж слишком оно напоминало праздничную сказку, вроде тех, что сочиняют в христианских странах под Рождество. Даже советник президента Гани по национальной безопасности Ханиф Атмар восторженно заявил: «Эти люди думают по-разному, но они одной крови, одной расы, и каждый из них хочет светлого будущего для своей родины».
Одновременно появились слухи, вероятно, подкрепленные праздничным настроением, что правительство и вооруженная оппозиция, наконец, начали реальные переговоры о будущем страны. Причем участники уже говорят о возможности вывода из страны военных баз НАТО, на котором ранее категорически настаивал «Талибан».
Праздничная сказка и грезы о скором мире, увы, сменились тяжким похмельем. В городе Джелалабаде, столице провинции Нангархар, где на праздники открыто и появились безоружные талибы, — прогремел взрыв. В результате атаки погибли 36 человек и еще 65 получили ранения, среди которых мирные жители, полицейские и талибы.
Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ*, которое уже давно обвиняло талибов в предательстве ценностей «священной войны» и фактически ведет собственную войну против армии и «Талибана»*.
Упоминавшийся выше Ханиф Атмар в своем заявлении не преминул упомянуть также «иностранные государства, поддерживающие пламя войны». Не стоял ли кто-то из таких иностранных игроков на афганской доске за праздничным терактом ИГИЛ? Неизвестно.
Но афганский праздник кончается, как и многие праздники последних лет, кровью и смертью. Снова наступают будни бесконечной афганской войны.
Читайте также: Позорный провал США: Гениальный ход России может спасти Афганистан и Центральную Азию (ФОТО)
Ян ОСТРОУМОВ, для «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Ниже иллюстрации перемирия в Афганистане между правительством и «Талибаном» по случаю окончания Рамадана. Боевики «Талибана» и солдаты афганской армии фотографируются и даже дружно пляшут под пуштунские напевы.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Коалиция США нанесла удар по Сирии
Авиация американской коалиции нанесла удары по деревне Аш-Шаафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
В результате восемь человек погибли.
Об этом сообщает сирийское агентство САНА.
Также, по данным агентства, сильно пострадали дома мирных граждан.
Количество раненых в настоящее время неизвестно.
Читайте также: Американец испытал шок от Москвы: ждал серости и мрака — оказался в «столице мира» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su